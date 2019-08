CLOSE

Comer cereal y leche no es suficiente, pues un desayuno debe integrar los 4 grupos de alimentos: proteínas, cereales, frutas y verduras, y grasas buenas

Desayunar cereal con leche no es suficiente, dicen los expertos. (Foto: JOHAN ORDONEZ, AFP/Getty Images)

CUIDAD DE MÉXICO -- Frases como "el desayuno es el alimento más importante" o "no te vayas de casa sin desayunar" se repiten diariamente con justa razón, pues en la mañana es cuando el cuerpo almacena la energía del resto del día, cuenta Pamela Almada.

Para la nutrióloga pediátrica es importante iniciar cualquier actividad, sea ejercicio o ir a la escuela, con alimentos equilibrados.

"Es vital porque venimos de un prolongado periodo de ayuno. Son aproximadamente 8 horas las que hemos pasado sin comer y, al despertar, el cuerpo usa las reservas energéticas que le quedan para su funcionamiento vital", platica.

Al llevar energía a las células, este alimento impacta positivamente en la concentración, rendimiento escolar, el metabolismo y ayuda a estar activos y alertas para que el cerebro realice correctamente sus funciones.

Para Almada, comer cereal y leche no es suficiente, pues un desayuno debe integrar los cuatro grupos de alimentos: proteínas (huevo, lácteos o carne), cereales (amaranto, tortilla o avena), frutas y verduras, y grasas buenas (almendras, nueces o aguacate).

Un buen desayuno debe contener fruta, grano y proteína. (Foto: John Moore, Getty Images)

Además, hay que trabajar en generar la costumbre diaria de desayunar, tanto en tiempo como en forma.

“Crear un buen hábito alimenticio en los niños disminuye la cantidad de alimento chatarra, pues crean conciencia de una comida saludable” Pamela Almada, nutrióloga

"Levantarse un poco más temprano y siempre servir un plato con variedad de alimentos son algunas de las acciones que promueven este hábito. Al realizarse, los niños toman su ritmo y, cada vez con más facilidad, se despiertan con hambre", dice.

Un problema común en los infantes es la falta de apetito, pese a ello, Almada aconseja siempre servir el plato completo.

"Un niño de 2 años debe ingerir una porción equivalente a un cuarto de taza de cada uno de los grupos alimenticios, conforme crece aumenta la cantidad, por ejemplo, a los 4 o 5 años se considera media taza, y de 7 a 8 años, una taza", indica.

De igual manera, es recomendable sustituir un alimento que no sea del agrado de un pequeño, siempre y cuando sea del mismo grupo, es decir, si no le gusta la leche, cambiar por otra proteína, no por una fruta. Pero, volver a intentar ese ingrediente en otro momento.

DÍGALE SÍ A...

Comer entre la primer media hora o 60 minutos después de despertar.

Destinarle 15 minutos, mínimo, hacerlo en familia y que todos tengan un plato similar.

Incluir proteínas, cereales, frutas y verduras, y grasas naturales.

Variar los alimentos y su presentación para hacerlos atractivos.

DÍGALE NO A...

Leche o cualquier líquido antes de comer, pues produce que disminuya el hambre.

El alto contenido de azúcar del yogurt de sabor, galletas, leches o jugos procesados.

Comer mucho: cantidad no es garantía, más que comer mucho, hay que equilibrar el plato.

Sustituir ingredientes que no les atraigan por los de otro grupo de alimentos.

