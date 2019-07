CLOSE

El presidente Donald Trump anunció redadas masivas de inmigración ¿Cómo estar preparado para no ser víctima de estos operativos?

Agentes de ICE tocan la puerta de un cuarto de Motel 6 en Phoenix. (Foto: DAVE CRUZ, AZR-D)

No abrirle la puerta a los agentes, permanecer en silencio y no dar información sin la presencia de un abogado puede marcar la diferencia entre permanecer en este país o ser deportado.

Así lo recomiendan la activista Petra Falcón y la abogada de inmigración Emilia Bañuelos, en reacción a las amenazas del presidente Donald Trump de llevar a cabo redadas masivas de inmigración tan pronto como este fin de semana.

"El principal enemigo es el miedo", señaló Falcón, la directora de la organización pro-inmigrante Promesa Arizona. "Uno se asusta, se queda paralizado, inmóvil, responde a todo lo que le pregunta el agente, pero eso no debe ser así".

Falcón aclara que los inmigrantes indocumentados tienen derechos, y recalcó la importancia de cumplir a cabalidad 4 puntos importantes para evitar ser arrestado por autoridades de inmigración:

1.- NO ABRIR LA PUERTA.

Falcón explica que si usted no conoce a la persona que está tocando la puerta no abra, ni siquiera si los ve uniformados. La única manera que los agentes de inmigración pueden ingresar a su casa es teniendo una orden de un juez. Pero si se niegan a pasar el documento por debajo de la puerta para que usted lo lea no tiene por qué abrirles, no es contra la ley.

2.- GUARDE SILENCIO

Si el encuentro con las autoridades migratorias se da en un espacio público usted tiene derecho a permanecer callado y hablar con un abogado.

Lo único que debe decirles es “Ejerzo mi derecho de permanecer callado bajo la 5ta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”.

Si usted es mexicano, agrega Falcón, tiene la opción de llamar a la línea de emergencia del Consulado de México en Phoenix que es (602) 330-3642, donde ellos aseguran le ofrecerán la protección debida

3. -PROTEJA SU INFORMACIÓN

Por más miedo y amenazas que quieran infringirle los agente, jamás debe darles información personal, responder preguntas sobre su estatus migratorio o dejar que le tomen huellas dactilares.

“No es contra la ley. Usted está en todo su derecho de no compartir su información hasta ser asesorado por su abogado”, explica Falcón.

Tampoco deberá entregar en ese momento su identificación ni firmar nada que le den, impreso o digital, sin antes consultarlo con su abogado.

4.- HAGA UN PLAN

No espere a que pasen las cosas para empezar a actuar. Actúe con prevención y elabore con anticipación un plan para estar preparado y dejar protegida a su familia en caso de una emergencia.

Para quienes tienen hijos, Falcón recomienda sentarse con un abogado y dejar lista una carta de potestad, en el que otorgue legalmente la tutela a una persona de confianza ya sea un familiar, compadre, pastor de la iglesia, amigo; para que se hagan cargo de sus hijos en caso que lo agarre inmigración.

“Aliste una caja con documentos que incluya la cartilla de vacunación de los niños, el grado que están cursando. En la escuela incluya el nombre de las personas que podrían recogerlos en caso que no esté usted, piense en todo eso que es importante”, dijo Falcón.

También hizo hincapié en otros aspectos que usted debe tener en orden como sus propiedades, automóvil, finanzas; asuntos que debe abordar con su abogado.

De acuerdo al reporte elaborado por el Centro de Investigación Pew en 2016, en Arizona residen alrededor de 275 mil inmigrantes indocumentados, lo que representa el 3.9% del total en todo Estados Unidos.

'Importante no entrar en pánico': abogada

Para la abogada de inmigración Emilia Bañuelos, la amenaza de Trump de deportar a inmigrantes indocumentados de Estados Unidos es más un ‘complot político’ que una realidad, ya que no hay suficientes recursos para llevarlo a cabo.

Exhortó a la gente no entrar en pánico ante las amenazas, pero si les recomienda estar alertas en sus comunidades, sobre todo si usted o algún familiar tiene con una orden de deportación pendiente.

“Los agentes no pueden ir puerta por puerta eso es inconstitucional”, señaló Bañuelos, “ellos previamente espían a la familia, miran a que hora estan entrando y saliendo y después llegan”.

Por tal motivo recomienda a la gente estar vigilantes para detectar cualquier actividad sospechosa en su comunidad, si ven agentes o vehículos de inmigración.

Tener listo un folder con sus documentos importantes y tener en el banco por lo menos 5,000 dólares para pagar una probable fianza también es de suma importancia.

También aconseja a la gente a grabar con el celular los arrestos, entrevistas o presuntos abusos por parte de agentes de inmigración para tener todo documentado.

Funcionarios del gobierno revelaron que autoridades de inmigración se aprestan a iniciar este domingo una operación nacional en busca de personas que vivan sin autorización en el país después de que el presidente Donald Trump lo aplazara el mes pasado.

Según los funcionarios, el operativo se enfocará en aquellas personas con órdenes finales de deportación, incluso familias cuyos casos han sido acelerados por los jueces en 10 grandes ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.

La abogada de inmigración Emilia Bañuelos aconseja a la gente estar alerta en sus comunidades sobre la presencia de ICE. (Foto: PAUL J. RICHARDS, AFP/Getty Images)

