El jefe de la Patrulla Fronteriza de la Estación de Yuma, Anthony Porvaznik, contesta preguntas de los medios de comunicación durante un tour al centro de detenciones de migrantes en Yuma. (Foto: Randy Hoeft, AP)

SAN DIEGO.– Antes de que surgiesen las redes sociales, los agentes de la Patrulla de Fronteras se reunían en estacionamientos al finalizar sus turnos y hablaban de lo acontecido durante el día y de todo lo que les pasaba por la cabeza.

T.J. Bonner, quien dirigió el Consejo Nacional de la Patrulla de Fronteras la mayor parte de sus 32 años en esa fuerza, recordó la vieja costumbre al tratar de explicar el grupo secreto de Facebook en el que agentes de la Patrulla han hecho comentarios sexuales sobre la representante Alexandria Ocasio-Cortez y cuestionaron la autenticidad de la foto de un hombre y su hija muertos hace poco cruzando el río Bravo (Grande para los estadounidenses).

“Esa rutina fue desapareciendo y fue reemplazada por las redes sociales, que la gente considera un lugar seguro donde puede desahogarse y cambiar ideas”, dijo Bonner, quien dejó la Patrulla en el 2010 y no pertenece a ese grupo. “Eso puede explicar algunos de los comentarios insensibles. ¿Las cosas repugnantes? Eso es inexcusable. No voy a tratar de defenderlo”.

El grupo, que dice ser “divertido, serio, relacionado con el trabajo”, tiene unos 9.500 miembros. “Somos una familia antes que nada”, dice la página, de acuerdo con ProPublica, que reportó su existencia el lunes, desatando una tormenta.

Un ex agente que pertenece al grupo dijo el martes que sus miembros tenían que suministrar el número de su clase de graduación de la Academia de la Patrulla de Fronteras y referencias de un miembro actual. El agente, que se retiró el año pasado en San Diego, habló con la Associated Press a condición de no ser identificado por temor a la condena del público.

Sostuvo que el foro es como un bar donde los agentes se reúnen después del trabajo y cuentan historias.

Algunos de los comentarios fueron imágenes gráficas, adulteradas, de Ocasio-Cortez, incluida una que muestra a un Donald Trump sonriente después de haberla forzado a bajar su cabeza hacia la zona de sus genitales, de acuerdo con imágenes obtenidas por ProPublica. Hay asimismo comentarios que describen a Ocasio-Cortez y a otra representante demócrata, Verónica Escobar, como prostitutas, usando un término vulgar, y uno de los miembros alentó a los agentes a tirarle un “burrito a estas perras”.

Al comentar la noticia de que un migrante guatemalteco de 16 años había muerto estando bajo la custodia de la Patrulla en mayo, uno de los miembros dijo, “si muere, muere”.

Estos mensajes amenazan con manchar la imagen de la Patrulla Fronteriza en uno de los momentos más difíciles de sus 95 años de vida. La jefa de la agencia, Carla Provost, calificó las publicaciones de “completamente inadecuadas” y “ofensivas” y prometió que los trabajadores que violaron los estándares de departamento enfrentarán consecuencias.

“Las palabras de estos pocos individuos socavan directamente la confianza del público en la Patrulla de Fronteras y la dedicación y compasión con que el resto de ustedes cumplen con su deber todos los días”, escribió Provost a sus agentes.

George Allen, quien se retiró en el 2017 tras servir 31 años en la Patrulla, en los últimos tiempos como subjefe de la unidad de Tucson, Arizona, dijo que no pertenece a este grupo pero sí a otro y que “oí a otros agentes hablar de él”.

“Los que hablan de ese grupo lo hacen con un tono negativo”, comentó. “Algunos de los comentarios hablan mal de los agentes más viejos”.

Las revelaciones sobre la existencia del grupo en la red social avivaron las críticas a la cultura de la agencia, que ya fue objeto de una amplia cobertura informativa tras una serie de muertes de migrantes durante la presidencia de Barack Obama, pero desapareció de la vista pública luego de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El Consejo Nacional de la Patrulla de Fronteras, que apoyó desde el vamos la candidatura de Trump y cuyo líder, Brandon Judd, asesora a la Casa Blanca en temas inmigratorios, dijo el lunes que “condena en términos firmes” los comentarios del grupo, que “causan graves perjuicios a los agentes de la Patrulla de Fronteras, la gran mayoría de los cuales cumplen sus funciones honorablemente”.

El sindicato produce un programa radial, “The Green Line”, que combina discusiones acerca de la seguridad en la frontera con comentarios espontáneos de la gente. Alguna vez se dijo que los activistas del movimiento Black Lives Matter (La vida de los negros es importante) eran “terroristas domésticos” y que México es “un país corrupto”.

Gil Kerlikowske, quien fue comisionado (presidente) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del 2014 al 2017, criticó al sindicato por reclutar a Mark Morgan, del FBI, para dirigir la Patrulla. Es el primer director que no surge de sus propias filas. Morgan fue destituido en la primera semana de Trump en la Presidencia, pero impresionó al mandatario con sus comentarios por televisión y hace poco fue nombrado comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, esta vez con apoyo del sindicato.

“Cambiar la cultura es bastante complicado”, expresó Kerlikowske. “Puedes cambiar el comportamiento en cierta medida. Puedes castigar o suspender a la gente. Y puedes despedirla”.

