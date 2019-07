CLOSE

El secretario en funciones de Seguridad Nacional de EE.UU., Kevin K. McAleenan, comparece ante el Comité Judicial del Senado estadounidense en el Capitolio, Washington D.C (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Jim Lo Scalzo/Archivo)

Washington, D.C.- El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, anunció hoy una investigación sobre un grupo secreto de Facebook de agentes de la Patrulla Fronteriza, donde supuestamente hicieron bromas racistas sobre inmigrantes y burlas de tono sexual sobre congresistas hispanas.

"He ordenado una investigación inmediata, y el jefe de la CBP (Patrulla Fronteriza) lo ha dejado claro, cualquier empleado que se haya descubierto que ha comprometido la confianza del público en nuestra misión de aplicación de la ley rendirá cuentas. No representan a los hombres y mujeres de la Patrulla Fronteriza o el DHS (Departamento de Seguridad Nacional)", dijo McAleenan en Twitter.

El sitio web de investigaciones Propublica reveló esta semana que supuestos agentes de la CBP utilizaron un grupo privado en Facebook para bromear sobre la muerte de migrantes y burlarse de congresistas hispanas.

En un intercambio de mensajes, los miembros se refirieron en tono de burla a la muerte de un emigrante de 16 años que falleció en mayo pasado cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Weslaco, en Texas.

Propublica también mostró imágenes de varias capturas de pantalla en las que los supuestos agentes se referían a la reciente visita de las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Verónica Escobar a un centro de detenciones en Texas. Uno de los mensajes alentaba a lanzar a las legisladoras comida mexicana en unos textos que contenían groserías y palabras ofensivas.

Además, el medio alertó de un montaje fotográfico supuestamente publicado en el grupo secreto de Facebook, donde se ve al presidente, Donald Trump, con la cabeza de Ocasio-Cortez en su entrepierna.

En sus tuis, McAleenan hizo referencia a esas informaciones que "llamaron la atención sobre actividades en las redes sociales inquietantes e inexcusables que supuestamente incluyen a personal de la Patrulla Fronteriza en activo".

"Estas declaraciones son completamente inaceptables, especialmente si están hechas por aquellos que juraron defender la misión del DHS, nuestros valores y estándares de conducta", zanjó McAleenan.

El Sindicato de la Patrulla Fronteriza emitió el lunes un comunicado en el que condenaba enérgicamente los supuestos comentarios: "Los representantes del sindicato han hablado con agentes sobre la necesidad de ser profesionales en las redes sociales y que publicar material que sea inadecuado e inaceptable hace un gran daño a la reputación de la Patrulla Fronteriza", advirtió.

No obstante, el Sindicato también arremetió contra Ocasio-Cortez por haber comparado los centros de detención con "campos de concentración" y subrayó que este tipo de declaraciones no hacen "nada por mejorar el discurso político".

"Pero como se ha dicho anteriormente, el discurso debe ser manejado profesionalmente", agregÓ el comunicado.

Tras visitar un centro de detención de inmigrantes en la frontera con México, la congresista por Nueva York criticó a las autoridades fronterizas y aseguró que fue testigo de condiciones "horribles" y de "amenazas sexuales" contra ella.

De acuerdo con el testimonio de Ocasio-Cortez, los agentes de la CBP se rieron de públicamente de las congresistas que visitaron el lunes los centros de detención de inmigrantes.

"Ahora he visto el interior de estas instalaciones. No son solo los niños. Son todos. La gente bebe de los inodoros, los oficiales se están riendo frente a los miembros del Congreso", tuiteó Ocasio-Cortez.

La legisladora dijo que comunicó esta situación a los superiores y que le respondieron que "los agentes actúan bajo estrés y a veces se comportan mal".

En una serie de mensajes publicados en Twitter la representante detalló que varios inmigrantes detenidos se quejaron de recibir malos tratos e insultos por parte de sus guardianes y de que están obligados a beber agua de los inodoros.

"Díganme cuántas de estas cosas se deben a falta de fondos", cuestionó la representante, quien a la salida de las instalaciones declaró a la prensa: "No me sentí segura y (los agentes) me amenazaron sexualmente".

El comisionado adjunto de la CBP, Robert Pérez, desmintió este martes en una entrevista con la cadena de noticias Fox News las acusaciones publicadas por Ocasio-Cortez.

