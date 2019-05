En un incremento en la tensión con los representantes demócratas que intentan llevar a Mueller ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes.

Donald Trump, presidente de EEUU. (Foto: NICHOLAS KAMM, AFP/Getty Images)

WASHINGTON, D.C.– El presidente Donald Trump dijo el domingo que el fiscal especial Robert Mueller no debería testificar ante el Congreso, abandonando su declaración previa de que dejaría la decisión en manos del secretario de Justicia.

En un incremento en la tensión con los representantes demócratas que intentan llevar a Mueller ante la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Trump tuiteó: “Bob Mueller no debería testificar. ¡No hay segundas oportunidades para los demócratas!”

Los demócratas buscan mayor información sobre el informe de Mueller de su investigación en torno a Rusia. El presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, el republicano Lindsey Graham, ha dicho que no planea invitar a Mueller a testificar sobre la pesquisa.

La semana pasada, Trump dijo a los reporteros en la Oficina Oval que el testimonio de Mueller “dependía del secretario de Justicia”. William Barr ha dicho que no tiene objeción a que Mueller comparezca.

Trump afirmó nuevamente el domingo en Twitter que el informe de Mueller reveló que “no hubo colusión” y argumentó que “no hubo obstrucción”.

En cuanto a la colusión, Mueller indicó que no evaluó si ocurrió debido a que no se trata de un término legal. Indagó sobre una posible conspiración penal entre Rusia y miembros de la campaña de Trump, y comentó que la pesquisa no recabó evidencia suficiente para establecer cargos penales en ese sentido. Mueller no acusó a Trump de obstrucción, pero escribió que tampoco podía exonerarlo.

Testimonio ante el Congreso

Trump no indicó si tomaría medidas para bloquear a Mueller, que es empleado del Departamento de Justicia.

El mandatario tuiteó sus mensajes el domingo después de que un demócrata en la comisión dijo que esperaba que Mueller testificara y resaltó que se propuso la fecha del 15 de mayo para su comparecencia.

El representante David Cicilline dijo a la cadena Fox que “esperamos que el fiscal especial aparezca” en ese momento y que “pensamos que el pueblo estadounidense tiene derecho a escuchar directamente de él”.

Cicilline tuiteó posteriormente que “no se ha acordado nada hasta el momento”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, dijo la semana pasada que el panel estaba “confirmando la fecha” para el testimonio de Mueller y esperaba que fuera el 15 de mayo.

Cicilline dijo a Fox que “obviamente hasta que no llegue la fecha, nunca tendremos una garantía absoluta”, y en su tuit horas después comentó que “esperamos que el fiscal especial” acceda a la fecha propuesta para su testimonio.

