Está considerando la posibilidad de nombrar a una persona que se encargue de coordinar sus políticas en materia de inmigración con agencias federales

WASHINGTON – El gobierno del presidente Donald Trump está considerando la posibilidad de nombrar a un “zar migratorio” o “fronterizo” que se encargue de coordinar las políticas en materia de inmigración del mandatario con las distintas agencias federales, señalaron el lunes tres personas con conocimiento del tema.

Trump sopesa a dos posibles candidatos al cargo: el exsecretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, y el exfiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, dos conservadores de extrema derecha con estrictas posturas migratorias, según las fuentes, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no contaban con autorización de difundir conversaciones privadas.

La posibilidad del nombramiento se presenta en momentos en que Trump amenaza con cerrar la frontera sur, incluso esta misma semana, si México no frena por completo la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Ni asistentes de prensa de la Casa Blanca, ni Kobach ni Cuccinelli respondieron por el momento a solicitudes de comentario. Kobach se desempeñó previamente como vicepresidente de la comisión de fraude electoral, un panel de corta duración creado por Trump que fue desintegrado tras encontrar poca evidencia de fraude generalizado.

La postura migratoria de Trump ha afectado a varias agencias del gobierno, incluyendo los departamentos de Seguridad Nacional, Salud y Servicios Humanos, Defensa y Justicia. No todas esas agencias están siempre en sintonía.

Uno de los ejemplos más claros ocurrió a mediados del año pasado, cuando el exsecretario de Justicia Jeff Sessions ordenó una política de “tolerancia cero” en la frontera, que causó un marcado incremento en el número de niños migrantes que fueron separados de sus familias.

Los menores separados fueron colocados bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero no había un sistema de rastreo para ligar a los padres con sus hijos hasta que un juez federal ordenó la creación de uno, lo que causó un miedo generalizado y preocupación acerca de si las familias volverían a reintegrarse. El Departamento de Seguridad Nacional también debe coordinarse con el Pentágono sobre las instalaciones para la detención de migrantes y los fondos para el muro fronterizo.

Aún no se decide si el puesto sería creado al interior del Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca, lo que no requeriría una confirmación del Senado. Designar a una persona para trabajar en Seguridad Nacional sería más complicado debido a que el Senado confirma a todos los jefes de la agencia y, en el caso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, se trata de funcionarios migratorios con décadas de experiencia en materia fronteriza.

