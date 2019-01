AACCC junto con Valley of the Sun United Way llevaron a cabo “El Día de Servicio Comunitario” con el que se honró el legado de Dr. Martin Luther King, Jr

PHOENIX, AZ – The African American Christian Clergy Coalition (AACCC), una organización líder en la comunidad, especialmente en la comunidad Afroamericana, llevó a cabo junto con Valley of the Sun United Way “El Día de Servicio Comunitario” con el que se honró el legado de Dr. Martin Luther King, Jr.

La Coalición, que incluye a varias iglesias Afroamericanas, llevó a cabo el primero de varios proyectos planeados en el George Washington Carver Museum & Cultural Center en Phoenix.

Fueron alrededor de 100 personas las que participaron en esta jornada de limpieza la cual además busca crear conciencia de servicio en la comunidad.

Dr. Warren H. Stewart, Sr., pastor principal de First Insitutional Baptist Church en Phoenix y presidente de la Coalición AACCC, dijo que el Día de Acción es un escalón clave al unir la comunidad.

AACCC junto con Valley of the Sun United Way llevaron a cabo “El Día de Servicio Comunitario” con el que se honró el legado de Martin Luther King, Jr (Foto: Valley of the Sun United Way)

“Esta es una oportunidad significativa que hará la diferencia para el Centro Carver y también unirá a la comunidad al trabajar por una meta común,” dijo el pastor Stewart.

El Museo y Centro Cultural George Washington Carver, conocido como el Museo Carver, es un sitio histórico que se dedica a preservar y conservar la colección de archivos sobre la historia y cultura de Africanos y Afroamericanos en Arizona.

Sobre Valley of the Sun United Way

Desde 1925, Valley of the Sun United Way ha unido a diversos socios y donantes, a negocios, organizaciones sin fines de lucro, al gobierno y a las comunidades basadas en la fe a fin de construir un Valle más fuerte para todos.

United Way, con el apoyo de casi 90,000 donantes, 400 negocios, y 5,000 voluntarios está enfocada en romper el ciclo de la pobreza al asegurar que los niños, las niñas y los jóvenes tengan éxito, en eliminar el hambre y la indigencia, y en aumentar la estabilidad financiera de las familias. Únase a United Way, visite www.vsuw.org

AACCC junto con Valley of the Sun United Way llevaron a cabo “El Día de Servicio Comunitario” con el que se honró el legado de Martin Luther King, Jr (Foto: Valley of the Sun United Way)

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/noticias/2019/01/25/honran-memoria-mlk-dia-servicio/2681199002/