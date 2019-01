Celebran y al mismo tiempo piden al Congreso que apruebe una solución "permanente" para los "soñadores"

TUCSON -- Grupos de derechos de los inmigrantes calificaron de "victoria" la decisión del Tribunal Supremo de mantenerse al margen de varias batallas judiciales sobre la cancelación de la Acción Diferida (DACA) y pidieron al Congreso que apruebe una solución "permanente" para los "soñadores".

"Es una buena noticia, una pequeña victoria, pero sabemos que legalmente cualquier cosa pueda pasar. En el futuro la Corte Suprema podría cambiar su decisión, pero por el momento parece ser que han decidido dar tiempo para que el Congreso y la Casa Blanca resuelvan el tema de DACA", dijo a Efe César Vargas, cofundador del Dream Action Coalition.

Mientras tanto centenares de los 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo unos niños amparados por este programa creado por el expresidente Barack Obama en 2012 podrán renovar sus permisos de residencia y trabajo hasta al menos finales de este año, destacó Vargas.

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó en noviembre al Supremo que evaluara tres casos en los que se detuvo su orden de cancelar DACA, pero el tribunal rechazó este martes hacerlo, por lo que la decisión dependerá todavía de varias cortes inferiores.

Por ello, Vargas no descarta que Trump continúe su presión sobre el Supremo para que tome el caso de DACA, especialmente si no logra un acuerdo con los demócratas para reabrir la Administración.

Este fin de semana, Trump propuso dar tres años más de protección para los jóvenes con DACA y personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, a cambio de fondos para construir un muro en la frontera con México.

Pero esa propuesta fue rechazada por el liderazgo demócrata y organizaciones que trabajan en favor de los "soñadores".

"La decisión de hoy nos da un poco de aire para poder respirar y esperar a ver qué sigue en los próximos meses, pero sabemos que bajo esta Administración todo puede pasar. Creo que debemos empezar con la aprobación del 'Acta Sueño', una legislación que otorgue un camino a la ciudadanía a todos los soñadores", enfatizó Vargas.

Todd Schulte, presidente de FWD.us, organización proinmigrante cofundada por el presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, calificó de "sabia" la decisión del Tribunal Supremo de no escuchar argumentos sobre DACA por el momento.

"No hay razón para que el Tribunal considere estos casos en este momento, en un plazo acelerado, y antes de que muchos tribunales inferiores hayan tenido la oportunidad de considerar los casos", consideró Schulte, que calificó el programa DACA de "éxito increíble".

Indicó que no dudan de que la presente Administración podría tomar medidas extraordinarias para finalizar este programa, por lo que instó al Congreso a aprobar una protección permanente para los "soñadores".

Karina Ruiz, presidenta de la Coalición del Dream Act en Arizona, dijo que el Tribunal Supremo entiende que este es un "tema complejo" y que, con esta decisión, quiere "esperar a ver qué decisión" puede tomar el nuevo Congreso, donde los demócratas controlan la Cámara de Representantes y los republicanos el Senado.

En su opinión, la más reciente propuesta de Trump de otorgar solamente tres años más a DACA es un "insulto" para la comunidad inmigrante y que "no quiere solucionar el problema" y sólo piensa en cumplir con su promesa de campaña de construir el muro fronterizo.

Por ello, apuntó que ahora más que nunca se debe de presionar al Congreso para que se apruebe una solución "real" y "permanente" para los "soñadores".

"No estamos de acuerdo que el Presidente se gaste 5.700 millones de dólares en un muro con México. Sabemos que eso no resolverá el problema migratorio y ese dinero puede tener un mejor uso, en educación, en salud. Esperamos que los demócratas continúen firmes para que no utilicen a los 'soñadores' para fines políticos", dijo.

Indicó que, por lo pronto, continúan trabajando para que los jóvenes con DACA renueven sus permisos tan pronto puedan hacerlo y aclaró que el cierre parcial del Gobierno no afecta el proceso, ya que la tarifa que pagan, de 495 dólares, cubre los gastos de operación del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

