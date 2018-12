Zoe Meyers fotografía a Michelle Dugan-Delgado, quien visita la tumba de su hermana en Coachella. Marie Dugan murió de un ataque de asma en el 2009. (Foto: Ian James/The Desert Sun)

Los periodistas de The Desert Sun en Palm Springs salieron a finales de 2016 para examinar el contaminado New River, que fluye desde Mexicali a través de la frontera hacia los Estados Unidos.

Durante años, el río ha estado plagado de contaminantes tóxicos y derrames de aguas residuales sin tratar. El equipo quería saber por qué se da este fenómeno y cómo la contaminación está afectando a las personas que viven cerca.

Estas preguntas centrales dieron pie a "Ciudades Envenenadas, Frontera Mortal", una investigación acerca de la contaminación en la frontera y sus efectos en la salud de las personas.

Los informes revelaron que la contaminación en el agua y en el aire, en toda la región, está relacionada con el auge de la industria en Mexicali. Los reguladores gubernamentales no están tomando medidas contra los contaminadores y los habitantes de ambos lados de la frontera están pagando un precio muy alto por ello.

La ciudad ha crecido rápidamente alrededor de sus maquiladoras, mismas que fabrican productos que abastecen a México y Estados Unidos.

Las emisiones de las chimeneas de las fábricas se combinan con el smog del tráfico, el polvo, el humo de los incendios de basura y otras fuentes. A menudo, el aire es brumoso. Esa contaminación está vinculada a altas tasas de enfermedades respiratorias y muertes. Pero el sistema de regulación en Mexicali hace poco para verificar qué es lo que liberan esas fábricas en el aire y en el agua, y hace poco para castigar a los contaminadores.

Las agencias gubernamentales en ambos lados de la frontera podrían estar tomando medidas mucho más grandes para limpiar el aire y el agua contaminados. Pero hasta ahora, poco se ha hecho.

Ian James, izquierda, recorre un área de Mexicali junto a Rays Askins, un activista ambiental. (Foto: Zoe Meyers/The Desert Sun)

Cómo hicimos el reportaje

"Ciudades Envenenadas" se convirtió en un informe sin precedentes en alcance, profundidad y presentación.

La investigación incluyó un examen detallado de los documentos y datos obtenidos de las agencias gubernamentales de México, Estados Unidos y California.

La investigación revela cómo la contaminación del aire alrededor de Mexicali, y la ciudad vecina de Calexico, en California, se compara con la de otras ciudades. El análisis del equipo de datos de salud pública revela tasas sorprendentemente altas de muertes por enfermedades respiratorias en Mexicali en comparación con otras partes del país.

La investigación también establece los altos niveles de contaminación tóxica en el New River, una vía fluvial que ha sido contaminada por derrames cada vez más frecuentes de aguas residuales sin tratar. Documenta cómo el gasto destinado a abordar los problemas ha disminuido drásticamente, y cómo las agencias gubernamentales no han cumplido las promesas de limpiar el río, a pesar que los residentes en Calexico lo han demandado por años.



La investigación también responsabiliza a los reguladores ambientales mexicanos, y revela que si bien los funcionarios dicen que regulan las fábricas, carecen de las herramientas necesarias para rastrear la contaminación o verificar qué compañías están lanzando sus desechos al aire y al agua. El análisis del proyecto muestra que los reguladores ambientales estatales en Baja California tienen el poder de imponer grandes multas, pero no lo hacen. Los documentos revelaron que durante un período de dos años, las multas más grandes fueron menos de una décima parte del máximo permitido.

El equipo investigador también pasó meses atestiguando el costo de la contaminación en la tierra.

El reportero Ian James y la fotógrafa Zoe Meyers se reunieron con personas en Mexicali que se preocupan por la exposición diaria de sus hijos al aire nebuloso. Entrevistaron a investigadores, activistas y médicos del asma. Hablaron con personas que trabajan como pepenadores en los basureros de Mexicali.

Atravesaron la ciudad persiguiendo las procedencia de las columnas de humo negro provocadas por los incendios de basura. Caminaron por un vecindario de Calexico a lo largo del tóxico New River, documentando casa por casa el hedor y la enfermedad que los residentes le atribuyen al agua contaminada.

Colaboraron con un equipo más grande de periodistas de la red USA TODAY para contar esta historia de una manera nueva que revelaría el costo humano de la contaminación en la frontera.

Debido a que muchas personas nunca verán de cerca la contaminación en Mexicali, "Ciudades envenenadas" los llevan allí en realidad virtual: pararse en las orillas del río tóxico o en un patio de recreo de una escuela que se encuentra a pasos de la chimenea de una fábrica.

El proyecto abarca años de trabajo e incluye horas de material. Pero un nuevo diseño digital innovador hace que los informes cobren vida desde el primer momento. Lo guía a través de un matiz de experiencias (videos, gráficos interactivos, fotografía y realidad virtual) que enfoca de manera más práctica los problemas de la frontera.

La contaminación en la frontera ha afectado muchas vidas. Los informes en "Ciudades envenenadas" llegarán a muchas más.

Zoe Meyers muestra algunas de sus fotos con niños que juegan en un patio cercano a una fábrica en Mexicali. (Foto: Ian James/The Desert Sun)

Los reportajes y la mayor parte del trabajo de fotografía y video en Mexicali y Calexico fueron realizados por los periodistas de Desert Sun Ian James y Zoe Meyers.

Equipos de The Desert Sun, The Arizona Republic y USA TODAY Network analizaron datos, crearon gráficos, editaron historias y videos, y diseñaron y produjeron el proyecto.

Reportado y escrito por

Ian James

con informes de

Zoe Meyers

y reportes adicionales de

Rosalie Murphy

Pamela Ren Larson

El periodista Ian James pasó varios meses investigando los efectos de la contaminación en comunidades de Mexicali y el Valle Imperial, en California. (Foto: Zoe Meyers/The Desert Sun)

Fotografía y video por

Zoe Meyers

con fotografía adicional de

Omar Ornelas

y fotografia aérea y video de

Jay calderon

Richard Lui

Zoe Meyers de The Desert Sun captura imágenes de la fábrica de acero Grupo Simec en Mexicali. (Foto: Ian James/The Desert Sun)

Investigación y análisis de datos por

Ian James

Pamela Ren Larson

Jill castellano

Gráficos e interactivos por

Shawn Sullivan

Mitchell Thorson

Ramón padilla

Karl Gelles

Pim Linders

James Sergent

Verónica Bravo

React 360 realidad virtual desarrollada por

Ray Soto

Will Austin

Alan Davies

Alex Daley-Montgomery

Emmanuel lozano

Edición de video por

Zoe Meyers

Vickie Connor

Emmanuel lozano

Narración por

Zoe Meyers

Ian James

Traducción al español por

Javier Alfonso Arvayo Arce

Elvia Díaz

Alfredo García

Geraldine Estevez

Uriel García

Diseño del proyecto por

Suzanne Palma

Josh Miller

Merry Eccles

Ryan Marx

Ilustraciones de

Merry Eccles

Suzanne Palma

Ryan Marx

Fotos de ilustración por

Zoe Meyers

Getty Images

Dirección de arte por

Merry Eccles

Desarrollo web por

Reid williams

Chris amico

Stan Wilson

Mike Varano

Craig Johnson

Ryan Marx

Evan Sundwick

Kyle Omphroy

Gerente de proyecto

Annette Meade

Social media y promoción

Brian De Los Santos

Mary Bowerman

Elizabeth Shell

Danielle Woodward

Hayley Hoefer

Julie makinen

Editado por

Greg burton

Shaun McKinnon

Josh Susong

Editor de fotos

Emmanuel lozano

Editor de copia

Rebecca Dyer

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/noticias/2018/12/06/ciudades-envenandas-frontera-mortal-como-hicimos-la-investigacion/2206471002/