Phoenix celebrará la semana del orgullo LGBT el sábado 7 y domingo 8 de abril en un festival y desfile que por años ha atraído a miles de familias y personas bajo el evento Phoenix Pride.

Pero la organización Trans Queer Pueblo asegura que el evento se ha alejado de sus raíces e historia, convirtiéndose en un espacio comercial que censura la denuncia de justicia social, racial y migratoria.

"A través de los años, Pride se ha transformado en algo que no necesariamente celebra nuestra cultura pero que en realidad vende nuestros derechos a diferentes instituciones por un día," dijo Dago Bailón, líder de Trans Queer Pueblo. "Tienen oportunidades de tomarse fotos o repartir camisetas por un día, pero el resto del tiempo, tenemos a éstas instituciones buscándonos, persiguiéndonos y deteniéndonos y deportándonos y negándonos nuestros derechos."

Esas instituciones incluyen patrocinadores como Bank of America y agencias locales policiacas que Bailón asegura atentan contra los derechos de la comunidad LGBT y colaboran con autoridades migratorias.

Jeremy Helfgot, vocero de Phoenix Pride, reconoció que la comunidad es LGBT es diversa y aseguró que su organización está "profundamente preocupado por los problemas que afectan a todos en la comunidad."

Añadió que Phoenix Pride está abierto a continuar un diálogo con Trans Queer Pueblo para cerrar la brecha que divide a ambos grupos y juntos lograr "abordar estos problemas de frente."

'Semana de Liberación LGBT'

Buscando crear su propio espacio por fuera de Phoenix Pride, Trans Queer Pueblo organizó la "Semana de Liberación LGBT" cuya meta es crear conciencia sobre los obstáculos que enfrentan las comunidades de color, los inmigrantes y quienes se identifican como LGBT. También proponen celebrar con música, arte y baile.

lunes 2 de abril: Vigilia por la Liberación de 3 p.m. a 7 p.m. Se sostendrá a las afueras del Centro de Detención en Eloy.

martes, 3 de abril: Reunión comunitaria de 6 p.m. a 9 p.m. en la Escuela Elemental Academia del Pueblo, 201 E. Durango Street, Phoenix. Se han convocado a candidatos para la alcaldía de Phoenix.

viernes, 6 de abril: Micrófono abierto en contra de las deportaciones de 6 p.m. a 8 p.m. en la sede de TQP ubicada en 1726 E. Roosevelt Street, Phoenix.

Otros grupos comunitarios como Aliento, Center for Neighborhodd Leadership, Black Lives Matter de Phoenix y la Coalición de Arizona para Poner Fin a la Violencia Sexual y Doméstica también participarán en los eventos.

Con miras al 2019

Los eventos de este año serán la base para que en el 2019 se sostenga una celebración bajo el nombre People of Color Pride Festival (Festival de Pride de Personas de Color), dijo Bailón.

"En 2019, esperamos lanzar un Pride arraigado en la celebración y la resistencia, un Pride abierto a todos y centrado en las personas de color LGBT, un Pride con liderazgo trans y género no conformista," dijo Bailón. "Y un Pride que comprenda que las personas LGBT solo serán libres cuando estemos libres de la pobreza, de la violencia policiaca, de la detención y las deportaciones."

Karyna Jaramillo: LGBT no es algo nuevo

Volver a las raíces es un elemento importante de los eventos de la "Semana de Liberación LGBT."

Karyna Jaramillo, coordinadora de liberación de Trans Queer Pueblo, dijo que hay que el concepto de LGBT no es algo nuevo y que culturas prehispánicas reconocían un tercer género.

"La comunidad LGBT siempre ha existido, desde hace 500 años atrás traemos historia. Sabemos que siempre fuimos respetadas, fuimos líderes de pueblos enteros, fuimos guiadoras de tribus, de comunidades," dijo Jaramillo, una líder en la comunidad trans. "Fuimos grandes guerreras, y siempre se nos respeto nuestra identidad tal cual éramos. Entonces creo que es importante reconocer y volver a nuestras raices, porque esto no fue por idea de nosotros... esto trae trascendecia desde hace muchos años atrás. La colonización fue lo que vino a destruir nuestras raíces y todo el valor y liderazgo que tenemos como comunidad LGBT."

¿Quién es Trans Queer Pueblo?

El grupo Trans Queer Pueblo se formó en el 2016 y que enfoca en proveer apoyo a personas en detención migratoria y atención de salud a inmigrantes que también se identifican como lesbianas, gay, bisexual o transgénero.

La organización también sostiene varios eventos al año que celebran las expresiones culturales de la comunidad queer en el arte y la danza.

El término queer propone abarcar a las personas que no son heterosexuales y/o cuya identidad no encaja en el genero binario (hombre o mujer).

Para más información sobre la organización visite, facebook.com/transqueerpueblo/

