Celebran el legado de César Chávez en el centro de Phoenix

Las organizaciones Valley of the Sun United Way y AGUILA Youth Leadership Institute, se unieron para recordar la vida del líder campesino

Alejandro Chávez, nieto del líder agrario, recordó que su abuelo dejó un legado de paz y unidad entre los latinos. (Foto: Alfredo García/La Voz) Story Highlights Cientos de personas se dieron cita la mañana del sábado pasado en el Parque Harmon, en una fiesta cultural que celebró su legado

Alejandro Chávez, nieto del recordado líder campesino y residente del Valle, expuso que a la comunidad inmigrante debe preservar la paz y la unidad

“Nuestras ambiciones deben ser amplias e incluir las aspiraciones y necesidades de otros”, decía César Chávez, algo que tuvieron presentes las organizaciones Valley of the Sun United Way y AGUILA Youth Leadership Institute, en una ceremonia de recordación.

Chávez, nació en la ciudad fronteriza de Yuma, Arizona, el 31 de marzo de 1927, y por ello, cientos de personas se dieron cita la mañana del sábado pasado en el Parque Harmon, en una fiesta cultural que celebró su legado.

“Vivir unidos al trabajar con residentes de la comunidad es una meta clave para United Way. Estamos orgullosos al colaborar con la cuidad de Phoenix en la gran reapertura del jardín comunitario. El área servirá para atender las necesidades de personas mayores, niños y familias de la zona,” dijo Francisco Avalos, director de enlace en Valley of the Sun United Way. “Tener acceso a comida nutritiva cerca de su hogar en es crucial y estamos trabajando en eliminar el hambre en nuestra gente.”

Rosemary Ybarra-Hernández, CEO y fundadora de AGUILA Youth Leadership Institute, se dijo contenta de volver al barrio que la vio nacer y de cuyas calles han surgido estudiantes que han sido apoyados para acudir a las instituciones educativas más prestigiosas del país.

Cientos celebran el legado del César Chávez, famoso sindicalista que en los años setenta luchó por los derechos de los trabajadores latinos. (Foto: Alfredo García/La Voz)

“Celebrar la diversidad y el servicio a otros son los pilares de AGUILA,” aseguró Rosemary Ybarra, “Estos son los valores que les enseñamos a nuestros jóvenes todo los días y estoy orgullosa al colocar el Poste de paz en Phoenix, en la fecha que hubiera sido el cumpleaños de César Chávez.”

Por su parte, Alejandro Chávez, nieto del recordado líder campesino y residente del Valle, expuso que a la comunidad inmigrante debe preservar la paz y la unidad, conceptos siempre mencionados en los mensajes que compartía su abuelo.

La ceremonia en honor al luchador a favor de los derechos civiles de las personas que trabajaban en el campo, recolectando cosechas, finalizó con la reinauguración de un área destinada a producir hortalizas comunitarias y la instauración del simbólico Poste de Paz.

Posteriormente, decenas de niños participaron en la recolección de Huevos de Pascua, ante la proximidad de la fecha religiosa.

La mañana del sábado 31 de marzo, natalicio del recordado líder campesino, reunió a cientos de asistentes a la ceremonia de recordación. (Foto: Alfredo García/La Voz)

