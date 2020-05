CLOSE

Los 353 decesos en las últimas 24 horas se colocaron como la cifra más alta de muertes desde que se inició la pandemia en este país, el 28 de febrero

Personal del Centro Médico Nacional da de alta a pacientes de COVID-19 este martes en Ciudad de México (México) (Foto: EFE)

MÉXICO -- Las autoridades sanitarias de México reportaron este martes 353 muertes por COVID-19 para alcanzar los 3.926 fallecimientos y 38.324 contagios, 1.997 más que el día anterior. Los 353 decesos en las últimas 24 horas se colocaron como la cifra más alta de muertes desde que se inició la pandemia en este país, el 28 de febrero.

"La epidemia sigue manteniendo la tendencia ascendente, sobre todo cuando vemos si son confirmados y sospechosos que esperan un resultado de laboratorio", dijo José Luis Alomía, director de Epidemiología, en la presentación del reporte técnico diario.

Alomía explicó que la carga acumulada de casos confirmados desde el inicio de la pandemia se incrementó en las última jornada en 1.997 contagios, "estuvimos cerca de los 2.000", apostilló.

Los casos acumulados, 38.324, presentaron un aumento del 5,5 % en comparación con los 36.327 contagios que se reportaron en el informe técnico de ayer lunes, comentó el epidemiólogo mexicano.

La epidemia activa de COVID-19 en el país está representada este martes por 8.817 personas infectadas que desarrollaron síntomas en los últimos 14 días, lo que supuso un aumento de 529 contagios más que el día anteCrior.

Fotografía cedida por la presidencia de México del director de Epidemiología José Luis Alomía, durante una rueda de prensa este martes, en Palacio Nacional en la Ciudad de México. (Foto: EFE)

La mayor concentración de casos activos se presenta en la Ciudad de México (2.170) y el Estado de México (1.176) para un total conjunto de 3.346 de los 8.817 que se tienen en todo el país.

La cifra de muertos se elevó en 353 el último día para llevar el la cifra acumulada desde los 3.573 del ayer lunes a los 3.926 de este martes. Además hay 277 decesos sospechosos que están a la espera de resultados de laboratorio.

Las autoridades de Salud informaron de 22.980 casos sospechosos a la espera de que el laboratorio confirme o descarte su contagio de la COVID-19; además 80.900 pacientes que han dado negativo en sus pruebas y un universo total de 142.204 personas estudiadas.

La disponibilidad de camas para pacientes con COVID que requieren ser ingresados llegó este martes a 15.128 camas en 695 hospitales, de las cuales 7.716 se encuentran ocupadas, una tasa del 51 % del total, explicó el experto.

De las camas con ventilador para pacientes que necesitan ser intubados, se encuentran ocupadas el 26 % a nivel nacional, aunque por entidades, la Ciudad de México tiene una ocupación del 56 %, añadió Alomía.

México se encuentra actualmente en la fase de contagios masivos en la cual los casos se cuentan por miles y desde el 23 de marzo se mantienen medias de mitigación para combatir la pandemia que estarán vigentes hasta el próximo 31 de mayo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presentará mañana miércoles un plan para "la nueva normalidad" que comenzará a operar cuando se termine la etapa de distanciamiento social dictada para mitigar la pandemia de COVID-19.

El Gobierno de México prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo, aunque no concretó sanciones para las empresas que lo incumplan, e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.

Según las previsiones de las autoridades sanitarias, en junio debería comenzar el desconfinamiento.

