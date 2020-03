CLOSE

En el Centro, por cada 15 hombres hay una mujer, y en los camiones, la mayoría de los pasajeros son varones.

Así lucía un camión la mañana del lunes en Guadalajara, Jalisco. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, Jalisco.- La Ciudad vive un día sin mujeres. Decidieron "desaparecer".

En el Centro, por cada 15 hombres hay una mujer, y en los camiones, la mayoría de los pasajeros son varones.

"Sí se nota, siempre uso esta ruta y hoy, si a caso, he visto 10 mujeres", reveló André, usuario de la Ruta 626.

Él apoya el paro. Es momento de visibilizar la problemática que viven y valorarlas.

"Damos por hecho muchas cosas y no vemos que sin ellas todo se complica".

FOTOS: Marcha de las mujeres en la Ciudad de México

Pero hay otros, como Carlos, que no está de acuerdo.

"Matan más a hombres que a mujeres", dice molesto.

Hay mujeres que, aunque apoyan la causa, decidieron salir a trabajar.

"El paro es bueno, que vean que pasa si todas desaparecemos, que valoren el trabajo que hacemos", comentó Valeria.

Así se ven muchas avenidas de la Ciudad. (Foto: Agencia Reforma)

Pero, aunque no les descontarían el día, ella decidió ir a la tienda en la que labora. Las comisiones por ventas complementan su salario y no puede darse el lujo de perderlas.

Sin embargo, admite, es posible que la clientela baje, pues la mayoría de quienes asisten a comprar, es mujer.

Blanca también trabajó. Es la única en la tienda, asegura, pues sus compañeras sí pararon.

"Yo no, yo vine a trabajar, me gusta trabajar, no sé qué iba a hacer en mi casa", señala mientras limpia un vidrio.

Otros dos casos son los de Gabriela y Guadalupe, quienes atienden puestos de artesanías en el Paseo Degollado.

Ambas, aseguran, no pueden dejar de trabajar porque viven "al día".

MÁS: Un día sin mujeres en México en señal de protesta

Las mujeres en Jalisco representan poco más de la población en el Estado.

De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, en la entidad hay poco más de 4.2 millones de féminas.

Y su ausencia se nota. El tráfico en la Ciudad disminuyó.Trayectos que normalmente se hacen en 50 minutos, hoy tomó 30 hacerlo.

Esto se debe a que también, la mitad de las escuelas decidieron suspender clases por la ausencia de las maestras.

Además, los camiones no van saturados, las calles y comercios se ven vacíos y muchos negocios, como gasolineras son atendidos por varones.

El domingo, miles de mujeres se dejaron ver y oír, gritaron y exigieron justicia. El lunes, desaparecieron, callaron para visibilizar qué pasaría si las siguen matando.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/mexico/2020/03/09/guadalajara-una-ciudad-pocas-mujeres/5002816002/