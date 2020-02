CLOSE

Permitirá el desembarco del crucero MSC Meraviglia en Cozumel y enfatizó que sería inhumano negarse, aún si hay gente "infectada"

El crucero ya había sido rechazado previamente en Islas Caimán y Jamaica. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que permitirá el desembarco del crucero MSC Meraviglia en Cozumel y enfatizó que sería inhumano negarse, aún si hay gente "infectada".

"Dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación", aseguró el Mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Si se detecta algún caso, se atiende. Tenemos información de que no existe esa posibilidad, pero no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es 'aquí no les permitimos atracar' (...) estamos hablando de miles de personas, de turistas de cualquier nacionalidad", dijo.

