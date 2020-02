CLOSE

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador muestra el potencial boleto de la rifa del avión presidencial. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la creación de un fideicomiso para el ganador de la rifa del avión presidencial para disponer del dinero a mediano y largo plazo, así como un monto base a partir del avalúo de la aeronave.

"Estamos buscando la manera de que no suceda esto, tenemos que cuidarlo como sociedad y por eso se están analizando varias probabilidades como la creación de un fideicomiso para que el que se saque la lotería, el avión, pueda tener el dinero en un determinado tiempo", aseguró el Mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

AMLO muestra boleto para eventual rifa de avión presidencial

"Que este fideicomiso se le estén entregando intereses, si hablamos de 2 mil millones es suficiente, bastante y que a 10, 15, 20 años disponga. Lo mismo en el caso de que lo quiera vender, que se mida o se decida un monto, a partir del avalúo para que no haya un remate, que se pueda dar una rebaja, pero no muy grande, establecer todo eso", agregó.

Asimismo, López Obrador indicó que el fideicomiso facilitará al ganador algunos aeropuertos para estacionar la aeronave, como el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la base aérea de Zapopan, en Jalisco, el Aeropuerto de Toluca, en el Estado de México y la base aérea militar de Santa Lucía.

"No tengo propósitos paternalistas pero no me gustaría que alguien que de repente reciba tanto dinero destruya su vida a la de sus familias", dijo.

Por otra parte, el Mandatario informó que tendrá una reunión con empresarios para pedir su ayuda y colocar 4 millones de "cachitos" de la rifa, mientras que la Lotería Nacional se haría cargo de 2 millones más.

