El director de Pueblos Sin Fronteras dijo que al salir de la terminal de autobuses de Arriaga, personal del INM y la policía intentaron detenerlo

CIUDAD DE MÉXICO -- Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, afirmó que autoridades federales intentaron detenerlo en Arriaga, Chiapas, cuando se dirigía a su audiencia de apelación.

Según Irineo Mujica, al salir de la terminal de autobuses de Arriaga, personal del Instituto Nacional de Migración, en compañía de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal intentaron detenerlo.

"Me identifiqué, les di mi pasaporte, también mi INE, sin embargo el de migración le decía al federal que me retuviera y me llevaran bajo investigación", explicó Mujica en un audio difundo.

"Me insultaban, me decían que me retrasara a mi País a pesar de que plenamente me identifiqué".

La audiencia estaba programada para llevarse a cabo a las 13:00 horas en el Centro de Reinserción Social El Amate, No. 14, en Cintalapa, Chiapas, ante el magistrado del Segundo Tribunal Unitario, Carlos Arteaga Álvarez.

Irineo Mujica, quien estuvo presente en las primeras caravanas de migrantes, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de tráfico de personas y detenido el jueves 6 junio, un día anterior del acuerdo migratorio con Estados Unidos.

El activista fue liberado, pues demostró que estaba en otro lugar el día en que se le acusó de meter al País a centroamericanos de manera ilegal, pero hoy tenía la audiencia de apelación que impulsó al FGR, en Cintalapa, Chiapas.

