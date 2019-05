Daniel Marín logró un mérito que pocos consiguen: ser admitido en nueve de las universidades más importantes de Estados Unidos

Daniel Marín, estudiante de PrepaTec Estado de México, fue admitido en nueve de las mejores universidades de Estados Unidos. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Daniel Marín logró un mérito que pocos consiguen: ser admitido en nueve de las universidades más importantes de Estados Unidos.



El estudiante de PrepaTec Estado de México fue admitido en Harvard, Stanford, Yale, Columbia, University of Pennsylvania, Duke, Brown, Dartmouth y Rice University, de acuerdo con Conecta, el portal de noticias del Tec de Monterrey.



Seis de estas instituciones académicas pertenecen al famoso grupo de las "Ivy League", universidades privadas de EU de alto prestigio académico y que están dentro del Top de este país y de diversos rankings internacionales.



Todas las universidades, excepto Yale (con 92 por ciento), le han ofrecido 100 por ciento de beca, y en el caso de Harvard y Stanford también le proponen cubrir todos sus gastos de comida y residencia durante sus estudios.



"Columbia y Yale me han invitado a Nueva York y New Haven todo pagado para conocer sus instalaciones, Duke me ha nombrado 'Karsh International Scholar', que es una beca todo pagado para estudiar en la universidad", señaló Marín.



"Rice me nombró 'Trustee Distinguished Scholar', que me ofrece también una beca por mérito científico, y Columbia me nombró 'Egleston Scholar', que me proporciona tutores personales y financiamiento para investigaciones, viajar a conferencias en el extranjero, o financiar proyectos personales como una startup".

Actualmente, Stanford es la universidad más selectiva (con el menor porcentaje de admisión) de los Estados Unidos, con un 4.2 por ciento, seguida Harvard, que este año tuvo nuevamente un récord de porcentaje de admisión más bajo, con 4.5 por ciento, y Columbia, con 5.1 por ciento.



El joven estudiará Economía, Ciencias Computacionales y Física Teórica; por ahora tiene dos opciones fuertes.



"Mi decisión sobre dónde estudiaré los siguientes cuatro años de mi vida se encuentra en este momento entre Harvard y Stanford", explica.



Marín no sólo alcanzó el puntaje requerido en los exámenes de admisión de las universidades estadounidenses, sino que tiene una larga y destacada trayectoria académica, pues ha logrado buenos resultados en competencias nacionales e internacionales de Física y Matemáticas, por ejemplo, ganó dos veces la Olimpiada Nacional de Física.



Así mismo, realizó un proyecto de investigación en física teórica que se publicará en la Revista Mexicana de Física.



El joven enseña física y matemáticas a otros miembros de su comunidad y sabe tocar la batería, guitarra acústica y el piano.

