Largas fila en el cruce de Laredo. (Foto: Agencia Reforma)

LAREDO, Tamaulipas -- Si planea visitar o pasar por Nuevo Laredo rumbo a Texas, mejor sáquele la vuelta al entronque de las carreteras que conducen al Puente III Comercio Mundial, de la ciudad tamaulipeca, y al Puente Colombia, en Nuevo León.

Y es que a partir de ese punto, cientos de conductores son atrapados diariamente por filas kilométricas de tráileres ante la tardanza en los cruces comerciales a Estados Unidos.

Las hileras de camiones de carga se originan en el Puente III, extendiéndose hasta la intersección de esa carretera con la que conduce al Puente Colombia y a Piedras Negras, Coahuila.

Los tráileres bloquean constantemente los dos carriles con los que cuenta la carretera hacia el Puente III, antes de llegar al entronque con la carretera al Puente Colombia, ya que después se hacen cuatro carriles.

Por la carretera que conduce al cruce fronterizo de Nuevo León, los camiones que buscan incorporarse hacia el Puente III también obstruyen por completo las gazas.

Esto deja atrapados en el caos a los conductores que sólo buscan usar la ruta hacia el Puente Colombia, Piedras Negras, Reynosa, el Centro de Nuevo Laredo o hacia Monterrey.

"Como todos los choferes (de los tráileres) quieren avanzar y ganar tiempo, invaden todos los carriles y tapan el paso de los demás (conductores particulares). Se le insiste para que dejen un carril libre, pero les gana la desesperación", dijo un tránsito de Nuevo Laredo.

Entre semana se realizaron dos visitas a ese punto, comprobando cómo los automovilistas se tardaron hasta una hora en cruzar sólo el entronque.

Desesperados, algunos conductores circularon tramos en sentido contrario, y otros por una franja central de tierra.

"Es que deberían de dejar, aunque sea un carril, para todos los que no vamos al Puente (III), a los que vamos de paso", dijo Reynaldo Lozano, conductor de Nuevo León.

"Yo, por ejemplo, tengo que ir al Puente Colombia, y me vine por aquí por que supuestamente es más rápido, y mira con lo que me encontré, los traileros no respetan y hay unos que hasta se quedan atravesados de lado a lado".

Desde finales de marzo, el Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró al al menos al 40 por ciento de su personal de aduanas, presuntamente para atender la crisis de migrantes.

Esto llevó a cerrar carriles y trastocó casi todos los pasos fronterizos con México, entre ellos el Puente III Comercio Mundial de Nuevo Laredo.

Filas kilométricas y esperas de horas se registran desde ese día para cruzar al vecino país.

