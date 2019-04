Claudia Pavlovich descartó reforzar su seguridad personal tras la irrupción de sujetos armados al rancho de su suegro

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Tras la irrupción de sujetos armados al rancho de su suegro, la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, descartó reforzar su seguridad personal.



"Yo creo que las cosas pasan y hay que ponernos, a lo mejor suena ridículo, pero hay que ponernos en manos de Dios", declaró la priista.



"Las cosas pasan o no pasan y no necesito más seguridad, yo creo que ya es suficiente".



El 27 de marzo pasado, alrededor de las 12:50 horas, un comando armado ingresó a bordo de dos vehículos blancos de modelos recientes al rancho "Las Norias", propiedad del ganadero Sergio Torres Serrano, suegro de la Gobernadora.



De una pick up Dodge Ram descendieron cuatro hombres y de una Jeep Cherokee los dos restantes, quienes portaban armas cortas y largas y vestían ropa oscura táctica.



Los sujetos amagaron a dos trabajadores del rancho y les preguntaron en varias ocasiones el nombre del propietario del predio inmueble ubicado en la carretera Hermosillo-Mazatlán para después huir.



El domingo pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que capturó a nueve individuos por su presunta relación con este caso.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/mexico/2019/04/09/claudia-pavlovich-irrupcion-rancho/3417661002/