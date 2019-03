Preguntó a la ciudadanía en su evento en Veracruz si debe responder a los amagos de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, o ser prudente

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Agencia Reforma)

POZA RICA, México -- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sometió a consulta en su evento en Veracruz si debe responder a los amagos de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.



"A ver, este es asunto interesantísimo. ¿Le debo de contestar? Que levante la mano", dijo a los presentes.



"A ver que levante la mano quienes piensen que debemos actuar con prudencia. Ese es mi pueblo".



El Mandatario federal dijo que siempre le pedirá consejo al pueblo porque es "sabio".

Asimismo, sostuvo que en poco tiempo ya no migrarán mexicanos a Estados Unidos.



"A ver cómo le van a hacer allá. Aquí va a haber salario y buenos trabajos", prometió.

Donald Trump, presidente de EEUU (Foto: Chip Somodevilla, Getty Images)

Acompañado por el Gobernador Cuitláhuac García, reconoció que no ha sido fácil sacar adelante el Gobierno porque lo recibieron como un "elefante reumático", sin embargo, prometió no fallar.



"Voy a cumplir todos los compromisos, no les voy a fallar, vamos a cumplir todos, ahí vamos, poco a poco porque no es fácil", dijo.



Sostuvo que jóvenes y ancianos de la entidad recibirán apoyos de sus programas.

"Es mil veces mejor tener a los jóvenes trabajando que tenerlos en la calle", señaló.



Afirmó que su Gobierno nunca le dará la espalda a ese sector.



López Obrador también habló de los beneficios de su programa Tandas para el Bienestar, que iniciará con la entrega de seis mil pesos.



"Poquito porque es bendito", expresó.

