AMLO se negó a opinar sobre la inyección de mil millones de dólares del Pentágono para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Aunque reconoció que no está de acuerdo con medidas coercitivas para frenar la migración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a opinar sobre la inyección de mil millones de dólares del Pentágono para la construcción del muro en la frontera de Estados Unidos.



"Respeto las decisiones que se toman, no quiero polemizar sobre este tema", dijo.



"Estamos haciendo una labor de convencimiento para generar empleos, no quiero meterme en otro tipo de asuntos, pensamos que debemos de cuidar la relación con el Gobierno de EU, que debe ser una relación de amistar y respeto mutuo".



Sin embargo, el Mandatario consideró que la mejor manera de frenar la migración es el impulso al desarrollo económico.



"Soy partidario de atender el fenómeno migratorio con desarrollo, empleo y bienestar y no voy a quitar el dedo del renglón, voy a seguir insistiendo en lo mismo. No es alternativa ni opción el uso de la fuerza ni de otras medidas", advirtió.

"La gente se va a buscar trabajo a Estados Unidos por necesidad, no por gusto, en la medida en que haya empleo va a aminorar mucho".



Según el Pentágono, la inversión millonaria en la frontera servirá para construir un muro de 92 kilómetros de largo, con 5.5 metros de altura, incrementar la iluminación y mejorar los caminos aledaños.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Foto: AP)

