El ex presidente de México dice que en las 45 conferencias que da a nivel mundial cobra 25 mil dólares por cada una, además de ejercer la agricultura

Vicente Fox, ex presidente de México. (Foto: Agencia Reforma)

MONTERREY, NL -- El ex Presidente Vicente Fox admitió que el dinero que recibía como pensión y que fue cancelada este sexenio le hace falta, pero vive bien gracias a su trabajo.



Tras su participación en el foro universitario Motor de México 2019, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL, el ex panista aseguró que ese dinero lo usaba para sus fundaciones, pero ahora lo cubre con lo que gana por conferencias y otros trabajos.



"Me hace falta sí, para las fundaciones, claro que sí, las invertía muy bien esas pensiones, pero si no la hay, se pone uno a trabajar y no andar de pediche", dijo.



"(Vivo) de mi trabajo, por esta conferencia sí me dieron un dinerito y de mis 45 conferencias que doy a nivel mundial cobro 25 mil dólares cada una".

Con una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, desde enero, la presente Administración canceló la pensión de 205 mil pesos mensuales que recibían los ex presidentes.

Fox agregó que también obtiene recursos de la agricultura, que le da para vivir bien y no como millonario.



Fox dijo que no teme que el Gobierno federal lo investigue, pues su sexenio fue totalmente limpio.

Vicente Fox imparte conferencias a nivel internacional. (Foto: Agencia Reforma)

Cuestiona Fox a AMLO

Vicente Fox aseguró que tendría que quemarle los pies al Presidente Andrés Manuel López Obrador para creerle que no se va a reelegir.

El ex Presidente panista dijo que el compromiso firmado por el Mandatario federal no sirve para nada, pues su intención de reelegirse la puede ejecutar mediante una consulta popular como la segunda que ha hecho y que, dijo, son una "payasada".

"Para creerle a AMLO tendría que ponerlo como a Cuauhtémoc, en unas planchas de piedra, quemarle los pies con lumbre ardiente y a ver si ahí jura que no se va a reelegir", señaló de visita en Monterrey, al participar en el foro universitario Motor de México 2019, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la UANL.

El ex mandatario señaló que la firma del compromiso para su no reelección se trata de un acto más del populismo de López Obrador.

En su intervención ante universitarios, Fox criticó la política social del Presidente al señalar que sólo reparte "regalitos", además de que minimiza todos los problemas nacionales como la violencia.

Comparó la administración de AMLO con los gobiernos populistas, como los de Hugo Chávez, en Venezuela, o los de los Kirchner, en Argentina, y Daniel Ortega, en Nicaragua, y advirtió que buscará perpetuarse en el poder.

Cuestionó también el proyecto de la Guardia Nacional y dijo que se trata de "la misma gata, pero revolcada".

"Son los mismos policías, nada más les cambiaron el nombre y el uniforme".

Arremetió contra Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública federal de quien dijo no tener conocimientos para dirigir la guardia y ser un traidor.

Además calificó de una tontería la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco; pues en la cadena de producción del petróleo esto es la que más contamina y menos rinde y las empresas invitadas a la licitación, son corruptas.

