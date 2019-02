Belqui narra el por qué decidió tomar a sus dos pequeños hijos y viajar hacia EEUU.

Belqui y sus dos hijos decidieron seguir adelante con la caravana; no planean regresar a Honduras, por las agresiones sufridas. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA.- Belqui llora cuando recuerda lo que ha tenido que pasar desde que decidió salir de Honduras, hace 8 meses, con sus dos hijos.

Su cuerpo, lleno de moretones, le duele. Se queja de que su ojo izquierdo sigue inflamado por la golpiza que le propinaron otros hondureños en su paso por Querétaro rumbo a EU; querían quitarle a uno de sus niños.

Belqui trabajaba en una fábrica donde hacía vestidos. Lo que ganaba apenas le alcanzaba y, muchas veces, no tenía paga. El padre de sus hijos, del que se separó hace cinco años, no se hacía responsable de la manutención de los niños de 5 y 8 años de edad. Su padre murió hace una década y su madre la abandonó a ella y a sus nietos cuando se hizo de una nueva pareja.

Entró a México por Tenosique. En Chiapas, se subió a "La Bestia" en la que llegó hasta la Ciudad de México. Siguió por Guanajuato, luego San Luis Potosí donde un hombre le regaló 500 pesos para que viajara a Jalisco.

"Llegué a una iglesia y la señora me dijo que estaba la caravana aquí, que estaban pasándolo por la tele. Me regaló 30 pesos y me mando para aquí", relata.

Sentada a la sombra afuera del auditorio del Parque de la Solidaridad, Belqui se queda pensativa. No quiere subirse de nuevo al tren, pero no sabía si permanecer con la caravana o quedarse en la Ciudad y buscar ayuda.

Desde el sábado y hasta el lunes pasado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en conjunto con otras dependencias, habilitó un refugio para los migrantes en el Parque de la Solidaridad. De acuerdo con información oficial, el lunes mismo, los 575 migrantes subieron a camiones para seguir su camino rumbo al norte.

"Es por ellos por lo que estoy aquí", dice Belqui, mientras mira a sus hijos, "Hay momentos que me debilito y, a veces, el mayor me da la fuerza. Me dice '¿a qué nos vamos a regresar, mami?' Mi única fortaleza y lo único que tengo son ellos".

