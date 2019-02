Indicó que respalda la posición de la Cancillería mexicana que pidió ayer al Gobierno de Maduro restituir el equipo y los materiales que confiscó al periodista y su equipo en Venezuela

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO --El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad con el periodista Jorge Ramos, quien fue retenido por el Gobierno de Venezuela en Caracas tras una entrevista con Nicolás Maduro, pero dijo que no se involucrará en un asunto polarizado.



"Desde ahora le expreso mi solidaridad (a Jorge Ramos), desde aquí, lo que no quiero es involucrarme en un asunto muy polarizado, no quiero ser 'candil de la calle y oscuridad de la casa', quiero primero atender nuestros asuntos", dijo el Presidente en conferencia matutina.

Indicó que respalda la posición de la Cancillería mexicana que pidió ayer al Gobierno de Maduro restituir el equipo y los materiales que confiscó al periodista y su equipo en Venezuela.



López Obrador insistió en que se acuda a la ONU y la Cruz Roja para la ayuda humanitaria, para que no se politice este tema.



El periodista mexicano Jorge Ramos y su equipo se encuentran en el Aeropuerto de Caracas a la espera de su expulsión en las próximas horas.

