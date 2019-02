El Presidente de México dijo que el veredicto que un jurado emitió en el juicio contra Joaquín Guzmán debe representar una lección y una enseñanza

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el veredicto que un jurado de Estados Unidos emitió en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán debe representar una lección y una enseñanza.



"Que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es solo lo material, no el lujo barato, no es la fama, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo", afirmó el Mandatario en su conferencia matutina.

NOTA RELACIONADA: El cartel de Sinaloa, un negocio rentable con o sin El Chapo

Sobre los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados con "El Chapo", López Obrador dijo que no se van a detener los procesos y si se presentan las denuncias se van a atender.

CLOSE El jurado del proceso contra Joaquín "El Chapo" Guzmán le ha declarado culpable de los diez cargos contra él como responsable del cartel de Sinaloa EFE, La Voz

Sin embargo, advirtió que, políticamente, su postura ha sido muy clara desde la campaña.

"Soy partidario de que pensemos hacia adelante. Se pueden castigar errores del pasado, pero lo mejor, lo que tiene más sustento en cuanto a justicia es evitar los delitos del futuro".



"No apostemos a lo que se hizo durante mucho tiempo, al estar castigando a chivos expiatorios mientras se saqueaba al País. Si queremos abrir los expedientes, empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos", señaló.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/mexico/2019/02/13/amlo-veredicto-chapo-guzman/2858733002/