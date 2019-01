La foto está geolocalizada en Huixquilucan, Estado de México, y generó reacciones de todo tipo.

Story Highlights Are Rojas se identifica en Instagram como actriz y modelo con estudios de educación física

La mujer se identifica en Instagram como actriz y modelo con estudios de educación física. (Foto: Agencia Reforma)

CD. DE MÉXICO.- Una modelo llamada Are Rojas se ganó la atención de redes sociales por publicar fotos en las que espera desnuda en una fila frente a una estación de Pemex.

"Esto soy, una mujer que se atreve a desnudarse en una vía pública en medio de un problema social. Una mujer que está dispuesta a vivir libre, a pesar del riesgo que ello implica en mi país", escribió desde su cuenta de Twitter.

"Le acabo de decir a mi papá que soy viral en internet por tomarme una foto desnuda en una gasolinera", publicó el 15 de enero desde @arerojasoficial.

La foto está geolocalizada en Huixquilucan, Estado de México, y generó reacciones de todo tipo.

"Que triste que no comprendas por la situación tan violenta por la que estamos pasando como mujeres y seas tú precisamente, una mujer, quien nos sigue ofreciendo como carne fresca. Viva tu sensualidad y tu sexualidad pero así no, piensa en las demás", reaccionó @mari_lulo.



Are Rojas se identifica en Instagram como actriz y modelo con estudios de educación física.

NOTAS RELACIONADAS:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/mexico/2019/01/18/modelo-espera-gasolina-sin-ropa/2615701002/