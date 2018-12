López Obrador se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre dos protestas que en ese momento se realizaban afuera de Palacio Nacional

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. (Foto: Agencia Reforma) Story Highlights El Mandatario insistió en que celebra que la gente ejerza su derecho a manifestarse y para ser atendidos está Palacio Nacional

Una de ellas de personas con discapacidad y otra de personas que reclamaban el recorte a centros de atención para niños

El tabasqueño cuestionó cómo se designaban los recursos para esos sectores y cómo se plantea ahora un cambio

CIUDAD DE MÉXICO -- Ante las manifestaciones que incluso llegaron a la puerta de su casa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no será rehén de nadie.

"Ayer por ejemplo fueron a mi casa a hacer ahí un plantón, querían que yo entrara por atrás, dije 'no, yo voy a entrar caminando como siempre', o sea, les digo con todo respeto de que pues así no es el asunto aquí, pues se protesta en la plazas públicas, yo fui opositor muchos años y nunca fui a protestar frente a la casa de un servidor público, son cosas distintas.

"También que si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder, no voy yo a ser rehén de nadie, o sea, y pues estoy acostumbrado a las protestas, no me espantan, no me asustan", señaló López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario insistió en que celebra que la gente ejerza su derecho a manifestarse y para ser atendidos está Palacio Nacional.

"Ya los están atendiendo aquí y pensaron que si iban a mi casa pues íbamos nosotros a ceder, pues no se trata de eso, ya cambió".

López Obrador se refirió al tema luego de ser cuestionado sobre dos protestas que en ese momento se realizaban afuera de Palacio Nacional, una de personas con discapacidad y otra de personas que reclamaban el recorte a centros de atención para niños.

NOTA RELACIONADA: Suben salario mínimo a 102.68 pesos diarios en México

Al respecto, el tabasqueño cuestionó cómo se designaban los recursos para esos sectores y cómo se plantea ahora un cambio.

"Había grupos que negociaban presupuesto para poblaciones diversas y se pulverizaba, se fraccionaba mucho, ahora ya no va a ser así, no vamos a entregar apoyos a las organizaciones no va a haber intermediarios se va a entregar de manera directa el apoyo", dijo.

En el caso de las estancias infantiles, dijo, es un programa de la antigua Sedesol en el que se entregaban recursos a personas que tenían un espacio para cuidar a los niños de madres trabajadoras.

MÁS: AMLO y jueces discrepan por salarios en México

"Va a seguir el programa, pero queremos revisarlo porque no queremos poner en riesgo a los niños, no quiero mencionar lo triste que han sido este tipo de cosas", manifestó.

Los niños, sostuvo, no pueden estar en cualquier lugar y tenemos que ver qué seguridad existe.

Respecto a los manifestantes, el Presidente aseguró que a quien tenga la razón se le va a hacer justicia.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/mexico/2018/12/20/amlo-queja-protestas-mexico/2375377002/