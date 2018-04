Dice que irán casa por casa, se le preguntará a la gente cuáles son sus necesidades más urgentes y se firmará un documento tipo contrato, para cumplírselo

CIUDAD DE MÉXICO -- José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República de la coalición, Todos por México, dio a conocer el programa Avanzar Contigo, que comienza con realizar una encuesta para saber cuáles son las necesidades de los mexicanos.



En un evento en Culiacán, Sinaloa, que en principio era un encuentro con mujeres, el ex Secretario de Hacienda dijo que este programa será el corazón de su gobierno en caso de ganar las elecciones el próximo 1 de julio.



"Este es mi principal compromiso cuando sea Presidente de la República", aseveró Meade.



Expuso que, para darle forma, primero se debe ir a casa casa y domicilio para saber qué necesita cada mexicano.



"¿Cómo le vamos a hacer para averiguar qué ocupan? Les vamos a preguntar", dijo el candidato.



El ex Secretario de Desarrollo Social explicó que la encuesta está dividida en siete instrumentos del Gobierno y que se le preguntará a cada persona cuál de esos instrumentos es el que más le falta para alcanzar sus metas.

"México es un País de derechos, ¿cuál es nuestro reto? Que el Gobierno trabaje con nosotros para que accedamos a esos derechos", afirmó Meade.



Desde su primer día de campaña, en Mérida, Yucatán, el equipo del abanderado del PRI, Verde y Nuevo Alianza inició el levantamiento de la encuesta en módulos dispuestos a las afueras de los recintos donde se han llevado a cabo los eventos de los tres días que lleva en la contienda Meade.



Este martes, en Culiacán, Sinaloa, su equipo dispuso a la entrada del Salón Figlostase módulos en donde auxiliares registraron a la gente para el programa y se les entregó un certificado de compromiso donde dice que, de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, se cumplirá con las necesidades individuales que registran las personas con el programa Avanzar Contigo.



Durante el evento, Meade escuchó las necesidades de tres personas María Cristina Ramírez Bustamante, madre soltera, que requirió una casa y una beca para su nieto; Georgina Patrón, emprendedora, que solicitó más facilidades para acceder a inversiones; y Alberto Montalvo, dueño de una barbería que pidió créditos más flexibles y apoyo para los microempresarios con capacitación.

"¿Qué tienen en común? Los tres le echan ganas para transformar al País y los tres tienen una necesidad diferente que no podríamos resolver si no nos acercamos y escuchamos", concluyó el ex funcionario federal.



Por su parte, Luis Madrazo, asesor en Políticas Públicas y Económicas de la campaña de Meade, explicó que las opciones del cuestionario son los temas de mujeres, padres de familia, jóvenes, adultos mayores, vivienda, sector agropecuario y discapacidad.



"Tienen que marcar sus necesidades más urgentes primero, y luego se les preguntará cuáles tres necesidades creen que son más urgentes para el País", detalló el encargado del programa.



Una vez llenado el documento con sus datos personales como nombre, teléfono, correo electrónico y dirección, se les entrega a los registrados un certificado que dice que Meade se compromete a resolver sus necesidades en caso de llegar a la Presidencia.

