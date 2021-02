Soy indocumentado ¿Qué pasa si no declaro mis impuestos?

Desde el 2006 que vive en Estados Unidos, Carlos Estrada. ha declarado sus impuestos año con año.

Aunque es indocumentado, está consciente de la importancia de estar al corriente con el ‘Tío Sam’.

Él tiene dos hijos nacidos en Arizona, uno de 12 y otro de 10 años, y sabe que de no cumplir con sus obligaciones tributarias podría ver frustrado su sueño de regularizar su estatus una vez que su hijo mayor cumpla la mayoría de edad.

“Uno debe poner el ejemplo, no podemos exigir una reforma migratoria si no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones”, señaló Carlos, quien radica en Phoenix, Arizona, desde hace 15 años. “Más vale estar al corriente con los impuestos y que en un futuro eso me beneficie para arreglar papeles”.

Miguel Burgos, experto en impuestos de Turbo Tax, nos explicó que el declarar impuestos no solo le dará tranquilidad al contribuyente, sino que le traerá beneficios, sin importar si tiene un estatus migratorio legal o no.

Al no contar con un número de seguro social válido para realizar estos trámites, la persona debe adquirir un número ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), con el que puede llevar a cabo el proceso.

“Muchas veces uno paga más impuestos de los que debe durante el año, y la forma de recuperar ese excedente es presentando una declaración de impuestos”, explicó el experto.

Burgos mencionó el crédito tributario por hijos, que le puede traer a la persona hasta 2,000 dólares de crédito, de los cuales 1,400 dólares son reembolsables.

También está el créditos para otros dependientes de hasta 500 dólares, dirigido a los que no califican para el anterior “Con esto basta que los dos tengan un ITIN”, dijo el experto.

Respeto a la privacidad

Miguel Burgos recalcó que existen dos derechos fundamentales que el gobierno brinda a los contribuyentes.

Uno de ellos es el derecho a la confidencialidad, en el que aclara que el IRS no puede compartir tu información con otras agencias de gobierno.

El otro es el derecho a la privacidad, por lo que el IRS no indagará sobre su situación personal innecesariamente “ellos pueden que pregunten si tiene que ver con tus impuestos, si no tiene nada que ver con esto respetará tu privacidad”, señaló Burgos.

Cuando una persona comienza su proceso de naturalizacion, una de las cosas que las autoridades de inmigración investiga es si es una persona de buen carácter moral, una de las formas que lo determinan son los impuestos. Si éstos están al día y son llenados correctamente eso contribuye durante el proceso de naturalización, dijo el experto.

Los cheques de alivio no son tributables, el desempleo sí

El 2020 fue un año muy difícil por la pandemia, un año en el que muchas personas perdieron sus trabajos y dependieron de beneficios otorgados por el gobierno.

Muchas de las personas que recibieron un cheque de estímulo económico otorgado por el gobierno de Estados Unidos por la pandemia, están confundidos si ese dinero debe reportarse al IRS. La respuesta es no.

“Es importante que la gente sepa que el cheque de estímulo no es tributable, no tienen que reconocerlo como ingreso en su declaración de impuestos del 2020, ya sea lo hayan recibido en la primera ronda o en la segunda”, .

Eso no quiere decir que eso no tendrá un efecto en sus impuestos, podría ser que sí.

Si usted no recibió o aún no ha recibido uno de esos reembolsos, puede solicitarlo a través de un crédito de reecuperación de Reembolso

El Crédito de Recuperación de Reembolso fue autorizado por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica en Respuesta al Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés). Si fuiste elegible para recibir un pago de impacto económico, al que suele referirse como pago de estímulo o incentivo, pero no lo recibiste o recibiste una cantidad inferior al total como pago anticipado en 2020, puedes reclamar el Crédito de Recuperación de Reembolso en tu declaración de impuestos de 2020.

Sobre los errores que comunmente comete la gente y que deben evitarse a toda costa están el ser organizado, o sea , guardad cualquier papel que llegue por correo del IRS, nunca ignorarlos.

También nunca dejar todo a última hora. Planee con anticipación y no espere hasta el último momento.

Burgos recalcó que en Turbo Tax cuentan con los recursos tanto en inglés como en español para asesorarle en el tema de impuestos.