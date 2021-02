Medicaid en Arizona pagará el transporte de los afiliados a las citas de vacunas COVID-19

Stephanie Innes

Arizona Republic | La Voz

Arizona eliminó el lunes lo que había sido un importante obstáculo para hacer llegar la vacuna COVID-19 a las personas inscritas en Medicaid.

El programa Medicaid de Arizona, que inscribe a cerca del 30% de la población en el estado de Arizona, dijo el lunes por la mañana que cubrirá los costos de transporte de sus afiliados hacia y desde las citas de la vacuna COVID-19.

La cobertura del transporte, conseguida mediante un cambio temporal de las tarifas, facilitará que los 2.2 millones de arizonenses inscritos en Medicaid se vacunen, dijeron los funcionarios estatales.

Dado que los arizonenses inscritos en Medicaid son un segmento tan grande de la población del estado, hacer llegar la vacuna a los inscritos es fundamental para Arizona cuando se trata de tener inmunidad de rebaño, que se produce cuando un número suficiente de personas se vacunan para evitar futuras pandemias.

Los expertos en salud dicen que les gustaría tener entre el 70% y el 90% de la población vacunada, aunque el umbral preciso para la llamada inmunidad de rebaño sigue sin estar claro en el cado del COVID-19.

La inscripción en el AHCCCS ha aumentado un 16%.

Medicaid en Arizona se denomina Sistema de Contención de Costes Sanitarios de Arizona y es un programa gubernamental de seguro médico para personas con bajos ingresos. Los límites de elegibilidad para el programa son de 30,305 dólares de ingresos anuales por hogar o menos para una familia de tres personas. La inscripción en el programa ha aumentado un 16% en el último año.

El anuncio del estado significa que los inscritos en el AHCCCS pueden viajar a sus citas para la vacuna COVID-19 en coches contratados por la agencia estatal, y el AHCCCS pagará la cuenta, incluso por el tiempo en que el coche tenga que esperar en la cola en uno de los lugares de vacunación para conducir.

"Este cambio facilitará la vacunación de nuestros arizonenses más vulnerables, las personas con discapacidades y las que tienen necesidades de atención crónica y a largo plazo", dijo el gobernador de Arizona, Doug Ducey, en una declaración escrita.

El AHCCCS ha cubierto durante mucho tiempo lo que llama "transporte médico no urgente", de acuerdo con las directrices federales, para los miembros que no pueden proporcionar u organizar su propio transporte. Los viajes, organizados a través de un servicio contratado, se reembolsan como viajes separados de ida y vuelta a las citas de atención médica.

Los adultos con Medicaid suelen trabajar en restaurantes y servicios de alimentación

El cambio de tarifa temporal que cubrirá los viajes en coche de los miembros de AHCCCS a, durante y a casa del proceso de vacunación COVID-19 es un "gran negocio" para la agencia, dijo Capriotti. Los funcionarios de AHCCCS dijeron que presentarán su estrategia de vacunación a otros programas estatales de Medicaid el viernes.

"Creemos que somos el primer programa de Medicaid en hacer este tipo de cambio de tarifa", dijo.

Los funcionarios del AHCCCS no saben cuántos de sus miembros han recibido la vacuna COVID-19 hasta ahora, citando un retraso de seis meses en la recepción de esos datos.

Hasta la fecha, los elegibles para la vacuna en Arizona incluyen a los trabajadores de la salud, los cuerpos de emergencia, el personal y los residentes de los centros de atención a largo plazo, el personal de K-12 y de cuidado de niños, los empleados de los servicios de protección y las personas de 65 años o más.

Otros miembros del AHCCCS podrían estar empleados en trabajos que se espera que sean los siguientes en recibir la vacuna en la mayoría de los condados, incluidos los que trabajan en restaurantes y tiendas de comestibles. El condado de Coconino ya ha comenzado a vacunar a ese grupo de trabajadores.

Antes de la pandemia, la mayoría de los adultos inscritos en Medicaid a nivel nacional que no enfrentaban una barrera para trabajar estaban trabajando, mostró un análisis de la encuesta de la Kaiser Family Foundation. Los datos de la encuesta de 2019 mostraron que, en general, el 63% de los adultos no ancianos y no discapacitados con Medicaid estaban trabajando a tiempo completo o parcial.

Los miembros de Medicaid a menudo trabajan en restaurantes y servicios de alimentos y las principales ocupaciones incluyen cajeros, conductores, conserjes y cocineros, encontró el análisis.

Cómo los miembros de AHCCCS deben organizar el transporte para la vacunación

Los beneficiarios del AHCCCS que tienen una cita programada para la vacunación contra la COVID-19 en un sitio de autoservicio deben ponerse en contacto con su plan de salud para programar un transporte que no sea de emergencia para asistir a esa cita, dijeron los funcionarios de la agencia.

Para obtener información sobre la vacuna COVID-19, un mapa de todos los sitios de vacunación COVID-19 y los criterios de elegibilidad, visite azhealth.gov.

