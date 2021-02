Leer a través de la pandemia: Elevando el nivel de lectura

Wendy White

Representante de RBB en Read Be Better

¿Qué pasa con 51 escuelas y sus programas de alfabetización de 3ro de primaria cuando no hay actividades extraescolares?

Esta fue la perspectiva a la que se enfrentaron las escuelas de 10 dferentes distritos en los condados Maricopa y Pinal y su socio Read Better Be Better (RBBB) en marzo de 2020 cuando la pandemia de Covid-19 cerró las escuelas en todo Arizona.

De repente, el único programa del estado que empareja a estudiantes de tercer grado con voluntarios de sexto a octavo grado para mejorar tanto la alfabetización como las habilidades de liderazgo se vio obligado a poner fin a sus sesiones de dos semanas a mitad del semestre.

Al igual que todos los estudiantes de Arizona, los participantes del RBBB se vieron obligados a quedarse en casa; sus cuidadores tuvieron que hacer malabarismos con el trabajo y la gestión de la educación de sus hijos en el hogar; mientras que el personal de la escuela se esforzó por seguir proporcionando lo que antes era parte de un día normal, incluyendo paquetes de tareas, comidas y acceso a los trabajadores sociales de la escuela.

Especialmente los profesores se vieron afectados y tuvieron que averiguar inmediatamente cómo adaptar sus planes de clase a la enseñanza a distancia, aprender la tecnología digital para impartir las clases y, una vez iniciada la enseñanza a distancia, no sólo enseñar a los alumnos sino supervisar su comportamiento virtual en clase, trabajar individualmente con los alumnos que necesitaban más apoyo y mantener la comunicación con los alumnos y sus familias en línea y por teléfono. Las exigencias del trabajo y el estrés que lo acompañaba eran elevados, y lo siguen siendo.

Construir la base para todo el aprendizaje

"No queríamos aumentar esa presión, pero sabíamos que era imperativo adaptar nuestro programa a las nuevas circunstancias para poder seguir cubriendo la necesidad de una intervención adicional en la lectura", dijo Sophie Allen-Etchart, directora general de RBBB, que fundó la organización en 2014 en respuesta a la crisis de alfabetización de Arizona y al objetivo del estado de que, para 2030, el 72% de todos los alumnos de 3er grado lean al nivel de su grado o por encima de él.

Queda mucho trabajo por hacer. Actualmente, solo el 34% de los alumnos de 3er grado de familias de bajos ingresos en el estado leen al nivel del grado y a menudo no pueden hacer la transición fundamental de "aprender a leer" a "leer para aprender" en 4to grado, que es la habilidad fundamental para todo el aprendizaje futuro.

Sin embargo, en promedio, en una sola sesión de 10 semanas, los alumnos de 3er grado del RBBB obtienen un 20% más de puntuación en las pruebas de lectura estandarizadas que sus compañeros no participantes. Mejor aún, los propios alumnos reconocen que han mejorado: El 88% de los alumnos de 3er grado coinciden en que son mejores en la lectura después de un semestre de RBBB de lo que eran antes y el 87% de los voluntarios de la escuela media afirman que tienen lo que se necesita para ser un buen líder después de participar en RBBB.

Sin la disponibilidad de las escuelas para facilitar las sesiones en persona, RBBB no tendría programa. Pero los superintendentes y los profesores de los distritos escolares asociados pronto empezaron a ponerse en contacto con Allen-Etchart y los miembros del personal de la RBBB para discutir la adaptación del programa a las nuevas circunstancias.

Había mucho en juego: la alfabetización es fundamental no sólo para el futuro éxito académico de los niños, sino para la calidad de su vida a largo plazo. Los alumnos que no leen bien al final del tercer grado tienen cuatro veces menos probabilidades de graduarse en la escuela secundaria. Sin embargo, con una intervención adecuada en la lectura, hay un 89% de posibilidades de que los estudiantes que pueden leer al nivel del grado al final del 3er grado se gradúen de la escuela secundaria, independientemente del estatus socioeconómico.

"Read Better Be Better siempre ha sido innovador", explica la Dra. Betsy Hargrove, superintendente del distrito escolar de Avondale, socio del RBBB desde hace cinco años. "Y la primavera pasada, el RBBB cambió con nosotros cuando nos enfrentamos al mayor reto que la educación ha experimentado jamás".

"En medio de tener que resolver tantas cosas a la vez, nuestros superintendentes y maestros asociados nunca vacilaron en su enfoque de poner los mejores intereses de los niños en primer lugar. Nos pidieron ayuda, lo que estimuló nuestra respuesta", añadió Allen-Etchart. "Las colaboraciones endebles se desmoronan bajo presión, pero nuestra colaboración con las escuelas públicas se forjó bajo este fuego".

La transición de las actividades extraescolares al hogar

Allen-Etchart diseñó el modelo de programación extraescolar tradicional de RBBB para que fuera simple y directo, lo que permite una rápida y eficiente reproducción en las escuelas para llegar al mayor número de estudiantes posible. Los entrenadores del programa RBBB supervisan cada sesión extraescolar, pero son los estudiantes mayores los que se encargan de aplicar el plan de estudios.

Los voluntarios de la escuela intermedia guían a los alumnos de 3er grado a través de un proceso basado en la evidencia que comienza con la lectura en voz alta de una historia de la biblioteca de RBBB, los estudiantes mayores modelan cómo escribir pensamientos y reflexiones sobre la historia, y finalmente las parejas discuten la historia juntos, todo lo cual mejora tanto las habilidades de lectura de los alumnos de 3er grado como las habilidades de liderazgo de los voluntarios de la escuela intermedia.

Al adaptar el plan de estudios, el equipo de la RBBB aprovechó el sencillo marco del programa para pasar a un formato a distancia -Leer mejor, ser mejor en casa- cuando se reanudaron las clases en otoño.

La nueva iteración empareja a un estudiante de 2do a 4to grado con un hermano mayor u otro miembro de la familia en el hogar. A lo largo de 6 semanas, los alumnos se asocian dos veces por semana durante 30 minutos en cada sesión. Trabajan con una versión simplificada del mismo plan de estudios que el programa extraescolar, pero también reciben libros para su casa y tienen una biblioteca en línea a su disposición si la solicitan. Además, los entrenadores del programa se ponen en contacto con los cuidadores semanalmente para responder a sus preguntas, recibir actualizaciones sobre el progreso de los estudiantes y servir como recurso para obtener apoyo adicional. En el semestre de otoño de 2020 participaron 136 Líderes y 152 Lectores y las respuestas de las familias al programa han sido abrumadoramente positivas.

"Mi hija de tercer grado ahora puede explicarme lo que ha leído", informó un padre de la escuela primaria Buckeye. "Ha pasado de temer la lectura a preguntar si puede hacerlo. En lugar de jugar a los videojuegos después del colegio, ahora mis hijos quieren leer juntos y hablar sobre qué personaje serían ellos en el libro."

Ampliación del aprendizaje temprano

Además, junto con los profesores de Avondale, el RBBB está desarrollando un plan de estudios de K-1 para ayudar a abordar el problema más temprano para que los niños estén leyendo al nivel del grado, y más allá, antes de que lleguen a tercer grado. "Read Better Be Better ha servido a los estudiantes de 2do y 3er grado, así como a los de la escuela media, durante los últimos cinco años", dijo Hargrove. "Ahora el programa está teniendo un impacto positivo en los padres y cuidadores, así como en otros niños en el hogar, especialmente los más pequeños. Somos capaces de llegar a todo el continuo de miembros de la familia".

Este continuo se evidencia en un padre de la Escuela Primaria Inca en el Distrito Escolar Elemental de Buckeye que compartió que "Sin Read Better Be Better no habríamos comenzado las noches de lectura en familia. Ahora todos leemos más y hablamos de lo que leemos".

La pandemia ha devastado vidas, la economía y la mayoría de las apariencias de "vida normal". Además -y con una luz blanca- ha dejado al descubierto desigualdades sociales que han existido durante generaciones. Pero dentro de los estrechos límites de la vida durante la COVID-19 existe un nuevo margen para las soluciones creativas que están conduciendo a los cambios que se necesitan desde hace tiempo.

"En lugar de aferrarnos a la esperanza de volver a la normalidad, hemos abrazado la nueva normalidad", dijo Hargrove. "Hemos aprovechado la oportunidad de responder ágilmente a esta situación para introducir mejoras que crearán oportunidades para que nuestros estudiantes tengan aún más éxito después de la pandemia".

Ofreciendo un menú de opciones Con el inicio del semestre de primavera 2021, las escuelas, que ahora son 67, y sus familias tienen un menú de opciones de programas para elegir: Kits de alfabetización, que contienen una guía del plan de estudios de RBBB, notas adhesivas, un libro y otros materiales de lectura para un programa autodirigido; RBBB en casa; y el programa tradicional después de la escuela, una vez que sea seguro hacerlo.

Además, con el apoyo de la Fundación Comunitaria de Arizona, el RBBB pronto llegará a los estudiantes de todo el estado gracias a las nuevas asociaciones con organizaciones comunitarias, incluyendo refugios para la violencia doméstica, centros juveniles y bancos de alimentos.

"Cuando una comunidad se compromete a dar prioridad a los niños, los beneficios potenciales son ilimitados", dijo Allen-Etchart.

Lo que comenzó el pasado mes de marzo como el cierre de miles de puertas en las escuelas de todo el estado acabó siendo el principio de la apertura de nuevas puertas para Read Better Be Better y sus escuelas asociadas gracias a sus esfuerzos de colaboración.

A medida que cientos y cientos de estudiantes y sus familias han empezado a leer juntos, sí, la comprensión ha mejorado, la concentración ha aumentado, pero aún más -en medio de una pandemia aislante- la magia de la lectura ha unido más a estas familias. Un padre de la escuela primaria Alta Loma dijo: "Me encanta que mis hijas se sienten y lean juntas, haciendo algo significativo y educativo.