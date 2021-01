Busto de César Chávez luce de manera prominente en la Oficina Oval con Joe Biden

Rafael Carranza

El presidente Joe Biden se sentó por primera vez en la Oficina Oval de la Casa Blanca para firmar sus primeras ordenes ejecutivas el 20 de enero de 2021 en Washington. Detrás de él hay un busto del líder de derechos civiles y nativo de Arizona, César Chávez.

El presidente Joe Biden hizo su primera aparición pública desde la Oficina Oval el miércoles por la tarde después de su toma de posesión, firmando una pila de 17 órdenes ejecutivas sobre una amplia gama de temas.

Mientras estaba sentado en el Resolute Desk, el busto de bronce del líder de los derechos civiles y nativo de Arizona, César Chávez, estaba recién puesto en la mesa detrás de él, junto a varias fotografías familiares enmarcadas.

Fue una de las varias esculturas nuevas de estadounidenses famosos instaladas en la Oficina Oval para la presidencia de Biden, pero Chávez ocupó quizás el lugar de más alto perfil.

Chávez nació en Yuma en 1927 y murió en San Luis en 1993. Fundó lo que más tarde se convertiría en el sindicato United Farm Workers en la década de 1960, y encabezó varias huelgas y marchas durante las siguientes décadas para mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas en el país. haciendo hincapié en las protestas no violentas.

"Si se puede", un canto que se hizo popular durante su movimiento, se ha utilizado para muchas otras causas progresistas. En particular, el ex presidente Barack Obama, para quien Biden se desempeñó como vicepresidente, tomó prestada la frase y utilizó el equivalente en inglés. , “Yes, We can”, como su lema para su exitosa campaña presidencial de 2008.

Biden seleccionó a la nieta de Chávez, Julie Chávez Rodríguez, quien trabajó en la administración de Obama y en la campaña de Biden, como su directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca.

El ex presidente Bill Clinton le otorgó a César Chávez la Medalla Presidencial de la Libertad póstumamente, y recibió un título honorífico de la Universidad Estatal de Arizona por su trabajo a favor de los trabajadores agrícolas. Su cumpleaños, el 31 de marzo, se reconoce como un feriado conmemorativo federal y se observa en Arizona y varios otros estados.

