Lo que debe saber sobre la nueva 'Real ID' en Arizona. Se requerirá para abordar un avión

Melissa Yeager

Arizona Republic | La Voz

Agregue esto a su lista de resoluciones para el 2021: programe una cita para actualizar su licencia de conducir u obtenga otra identificación real que cumpla con los requisitos de viaje si desea viajar en avión.

La implementación de la Real ID Act, aprobada por el Congreso después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, para estandarizar los criterios utilizados para emitir licencias de conducir y otras identificaciones estatales, se retrasó debido a la pandemia de COVID-19.

Ahora el tiempo corre: a partir del 1 de octubre, necesitará una Real ID (Identificación Real) o no se le permitirá abordar un vuelo nacional en los Estados Unidos.

Puede ser una licencia de conducir compatible con Real ID u otra forma de identificación, como una identificación militar, pasaporte o identificación tribal con fotografía reconocida a nivel federal.

¿Cuál es la diferencia entre un Real ID y una licencia normal?

Para saber si su identificación le permitirá viajar, busque en la esquina superior derecha. Si ve una estrella dorada, su identificación funcionará. De lo contrario, deberá obtener una nueva identificación o usar su pasaporte o identificación militar.

¿Qué necesito para obtener una identificación real en Arizona?

Debido a la pandemia de COVID-19, deberá programar una cita con la División de Vehículos Motorizados. Puede programar una cita en https://azmvdnow.gov.

Deberá presentar cuatro documentos para obtener una identificación real. Éstas incluyen:

1. Prueba de identidad

Traiga UNO de los siguientes:

Acta de nacimiento certificada.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte.

2. Comprobante de número de seguro social

Traiga UNO de los siguientes:

Tarjeta de seguro Social.

Formulario W-2.

3. Prueba de residencia en Arizona

Traiga DOS de estos que muestren su dirección actual:

Factura de servicios públicos.

Extracto de tarjeta de crédito.

Extracto de cuenta.

Póliza de seguros.

¿Los niños necesitan una Real ID?

La TSA no requiere identificación para los niños menores de 18 años si viajan con un adulto dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, la agencia recomienda verificar con su aerolínea sus requisitos específicos.

¿Cuánto cuesta una Real ID?

Una identificación de viaje de Arizona cuesta $25.

¿Necesita una Real ID si tiene pasaporte?

No. Un pasaporte estadounidense o una tarjeta de pasaporte funcionarán. Según el sitio web de la TSA, puede utilizar cualquiera de los siguientes:

Pasaporte estadounidense (librito).

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS (Global Entry, Nexus, Sentri, FAST).

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., Incluidas las identificaciones emitidas a los dependientes.

Tarjeta de residencia permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Licencia de conducir mejorada emitida por el estado.

Identificación con fotografía emitida por una tribu y reconocida a nivel federal.

Tarjeta HSPD-12 PIV.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766).

Credencial de marino mercante de EE. UU.

Mi licencia está a punto de caducar pero no quiero ir al MVD en este momento. ¿Qué debo hacer?

No se preocupe. El 30 de diciembre, el gobernador Doug Ducey emitió una orden ejecutiva "aplazando las renovaciones de las licencias de conducir estándar con una fecha de vencimiento entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021, un año después de su fecha de vencimiento original".

Puede verificar su nueva fecha de vencimiento en https://azmvdnow.gov.

Sin embargo, la orden ejecutiva solo se aplica a la fecha de vencimiento de su licencia, no a su estado como Real ID. Si su licencia no cumple con los requisitos de viaje, no se le permitirá pasar por seguridad. Si decide esperar para renovar, verifique si tiene alguna de las otras opciones compatibles con Real ID en caso de que tenga una emergencia y necesite volar después del 1 de octubre.

¿Aceptará la TSA mi licencia vencida?

La TSA está permitiendo algo de gracia para aquellos que no han podido renovar sus licencias durante la pandemia. Pero depende de la fecha de vencimiento.

La TSA comenzó a permitir que las personas usen una licencia que venció después del 1 de marzo de 2020 en los puntos de control de seguridad del aeropuerto durante un año después de la fecha de vencimiento. La TSA planea mantener esta política vigente hasta 60 días después de que se levante la emergencia nacional.