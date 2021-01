Migrantes afectados por separaciones familiares podrían enfrentar problemas de salud de por vida

Daniel González

El hijo de Samayra dejó de comer después de que lo separaran de su padre en la frontera de Texas en junio de 2018 bajo la política de separación familiar de tolerancia cero de la administración Trump.

El niño, que tenía siete años en ese momento, y su padre, llegaron a Estados Unidos en busca de refugio después de huir de la violencia y la pobreza en su natal Honduras.

Pero después de que lo enviaron a un refugio en Nueva York, el niño no sabía si volvería a ver a su padre. Sobrevivió en el refugio principalmente con galletas saladas y jugo, dijo Samayra, su madre.

Cuando el niño finalmente se reunió con su padre en Texas un mes después, el niño estaba tan demacrado que su familia apenas lo reconoció, dijo Samayra.

El trauma no terminó después de que el niño y el padre se reunieron y se mudaron a Los Ángeles para vivir con familiares.

Se quedó callado y retraído. Tuvo problemas en la escuela. No podía concentrarse en su tarea.

"No tenía ganas de hacer nada", dijo Samayra, quien aceptó una entrevista siempre y cuando no se revele su nombre completo porque su caso de inmigración aún está pendiente.

Se levantaba de la cama por la noche después de haber sido despertado por terribles pesadillas.

Cuando se le preguntaba qué le pasaba, el niño decía que había soñado que estaba de vuelta en el refugio.

"Tenía miedo de no volver a ver a su padre", dijo Samayra.

Los problemas del niño muestran cómo las familias separadas en la frontera bajo la política de tolerancia cero de Trump continúan experimentando problemas de salud mental como resultado del trauma que sufrieron hace más de dos años, dicen los expertos en salud mental.

A pesar de haberse reunido, muchos niños y familias que fueron separados continúan luchando con una amplia gama de problemas de salud mental que incluyen ansiedad, depresión, problemas para dormir, culpa, miedo a la separación y cambios en el comportamiento, dicen los expertos en salud mental.

El viernes, el presidente electo Joe Biden prometió que bajo su administración, el Departamento de Justicia y otras agencias de investigación determinarán quién fue responsable de la política de separación familiar de tolerancia cero y si su conducta fue criminal.

"No voy a decirle al Departamento de Justicia a quién deben enjuiciar y a quién no", dijo Biden durante una conferencia de prensa para actualizar la transición. "Pero habrá una investigación exhaustiva de quién fue el responsable y si la responsabilidad es penal o no".

En noviembre de 2019, un juez federal dictaminó que la administración Trump era responsable por el trauma infligido a las familias separadas en la frontera bajo la política de tolerancia cero y ordenó al gobierno brindar asesoramiento sobre salud mental a los niños y padres que experimentaron lesiones psicológicas.

La agencia sin fines de lucro Seneca Family of Agencies, con sede en California, recibió un contrato de $14 millones en marzo para contactar a familias separadas y conectar a aquellos que deseaban tratamiento con consejeros de salud mental.

El programa termina en junio y los defensores se apresuran a ponerse en contacto con tantas familias como sea posible.

Sin asesoramiento, dicen los expertos en salud mental, los niños y los padres podrían sufrir toda una vida de problemas de salud mental y física.

"Existe un fuerte consenso científico de que la adversidad en la vida temprana puede conducir no solo a problemas de salud mental en el futuro y en la edad adulta, sino también a complicaciones fisiológicas y médicas: enfermedades cardíacas, diabetes, abuso de sustancias, socialización deficiente o vínculos perturbadores", dijo el Dr. Cesar Berdeja, un especialista en psiquiatría de niños y adolescentes que ha trabajado con niños migrantes no acompañados. "Por lo tanto, ser capaz de formar relaciones sanas y sólidas puede verse afectado por haber soportado un trauma de este nivel".

La mayoría de las separaciones que tuvieron lugar en la frontera involucraron a familias de los países del Triángulo Norte de Guatemala, El Salvador y Honduras. Las familias ya estaban "huyendo de la aborrecible violencia comunitaria, el miedo, la pobreza, la violencia doméstica, la trata", señaló Berdeja.

Las separaciones familiares que tuvieron lugar bajo la política de tolerancia cero se sumaron a su trauma, dijo.

"Entonces, para sobrecargar aún más a las personas vulnerables, es un reconocimiento importante de por qué a estos niños y familias se les deben ofrecer servicios", dijo Berdeja.

Johanna Navarro-Perez, quien supervisa el programa de la Familia de Agencias de Seneca para contactar y conectar a las familias que fueron separadas en la frontera con los servicios de salud mental, se hizo eco de esos comentarios.

"Estamos hablando de (personas) quienes estaban huyendo de otros tipos de violencia sancionada por el estado o eventos traumáticos y luego vinieron aquí y a manos de este gobierno también fueron víctimas de violencia y trauma. Que te arranquen a tu hijo de los brazos es violento y traumático ", dijo Navarro-Pérez.

Padres no creen en las ayudas

Ponerse en contacto con las familias, muchas de las cuales permanecen en Estados Unidos mientras sus casos de asilo están pendientes en los tribunales de inmigración, no ha sido fácil, dijo.

La información incompleta y desactualizada proporcionada por el gobierno ha dificultado la localización de muchas de las familias, dijo Navarro-Pérez. La pandemia de coronavirus se ha sumado a esas dificultades, dijo Navarro-Pérez.

El equipo de extensión de Seneca no pudo ir de puerta en puerta ni viajar para localizar a las familias, que es su práctica. Y las familias que experimentaron un trauma y aceptaron el asesoramiento no pudieron recibir su terapia en persona y necesitaron tabletas, una conexión confiable a Internet y otra asistencia técnica que no se esperaba.

Los defensores enfrentan otro desafío. Muchos de los padres se muestran escépticos ante los intentos de contactarlos incluso si están experimentando problemas de salud mental debido a la desconfianza y el miedo que genera la separación del gobierno.

"Cuando los llamemos, ya van a ser escépticos de nosotros", dijo Navarro-Pérez. "Si los llamamos y les decimos: 'Oh, obtuvimos su número de teléfono del gobierno federal, el mismo gobierno federal que lo separó de su hijo".

Los defensores están tratando de contactar a más de 2,200 familias que son elegibles para recibir servicios de salud mental.

Hasta el 6 de enero, se había contactado a unas 575 familias. De ellos, alrededor de 282 familias han aceptado los servicios. Otros 206 han rechazado los servicios, según datos de Seneca. El resto está indeciso.

El miedo al abandono no se ha ido

Más de dos años después de que se reunieron, los niños que fueron separados de sus padres en la frontera aún viven con el temor de ser abandonados por sus padres, dijo Navarro-Pérez.

"Algunos de los niños no tenían idea de lo que estaba pasando y por eso pensaron que sus padres los habían abandonado o (los habían dejado) y pensaron que durante la separación", dijo. "Así que eso va a afectar la relación padre-hijo y la confianza entre padre e hijo, aunque eso no es lo que realmente sucedió".

Algunos padres también se sienten culpables por lo que pasaron sus hijos, dijo.

"Y llevarlo contigo puede ser un sentimiento muy debilitante", dijo.

La forma en que los niños y los padres se separaron en el proceso fronterizo del trauma que experimentaron varía de una familia a otra, dijo Crystal Reed, coordinadora de extensión de Seneca.

Ella ha descubierto que los niños más pequeños fueron los más afectados por el trauma de estar separados de sus padres, dijo.

Algunos de los niños tenían tan solo 18 meses cuando fueron separados de sus padres en la frontera, según muestran los documentos judiciales. Más de 400 de los niños tenían menos de 4 años.

Yeni Maricela González García, de Guatemala, fue detenida por la patrulla fronteriza el 19 de mayo de 2020 y fue liberada del Centro de Detención Eloy el 28 de junio de 2020. Aquí se prepara para reunirse con sus tres hijos en un refugio de Nueva York después de que fueran tomados de ella el 21 de mayo de 2020.

"He notado un pequeño patrón", dijo Reed. "En patrones de sueño y patrones de alimentación o diferencias de personalidad".

Antes de ser separados, algunos niños "podrían haber sido felices, juguetones y enérgicos", dijo. Pero ahora "pueden ser más reservados y retraídos ... Las cosas que disfrutaban hacer antes, es posible que ya no disfruten de esas cosas".

Otros tienen problemas para que los dejen en la escuela porque temen no volver a ver a sus padres, dijo Reed.

Algunos padres informan sobre problemas para dormir por la noche.

"Algunos de los padres me dicen: 'No puedo dormir por la noche. Estoy muy estresado todo el tiempo. O simplemente lloro mucho. Cuando pienso en lo que me pasó. No quiero pensar en eso, o cuando lo hago es realmente debilitante, realmente difícil volver a ese recuerdo '", dijo Reed.

Miles de niños separados de sus padres

En la primavera de 2018, casi 3,000 niños fueron separados por la fuerza de sus padres en la frontera como parte de una política de tolerancia cero. La política tenía como objetivo disuadir a una ola de familias migrantes, principalmente de regiones afectadas por la violencia y la pobreza en América Central y México, de venir a los Estados Unidos y pedir asilo.

Trump argumentó que las familias de migrantes ayudadas por organizaciones de tráfico de personas estaban explotando "lagunas" en el sistema de inmigración de la nación al viajar a los Estados Unidos sin documentos y luego solicitar asilo sabiendo que serían liberados mientras sus casos estaban pendientes en los tribunales de inmigración.

Los defensores sostuvieron que huían de la violencia y otras condiciones peligrosas y que tenían derecho a venir a Estados Unidos para buscar asilo.

Según la política, los padres que cruzaron la frontera sur ilegalmente se enfrentaron a un proceso penal y fueron retenidos en centros de detención cerca de la frontera, mientras que sus hijos, algunos de tan solo 18 meses de edad, fueron llevados y enviados a albergues en todo Estados Unidos.

Trump firmó una orden ejecutiva que puso fin a la política el 20 de junio de 2018, luego de una protesta internacional por la separación de los niños de sus padres.

Un juez federal ordenó a la administración Trump el 26 de junio de 2018 que reuniera a las familias.

Más tarde se reveló que más de 1,000 familias adicionales habían sido separadas bajo un programa piloto que la administración de Trump ejecutó en el área de El Paso durante meses a partir del otoño de 2017.

Padres demandan a la Administracion Trump

En julio de 2018, tres padres que habían sido separados de sus hijos bajo la política de tolerancia cero presentaron una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California en San Francisco.

La demanda argumentó que el trauma que la administración Trump infligió a las familias migrantes a través de su política de separación "extraordinaria, deliberada e innecesaria" violó su debido proceso e igualdad de derechos de protección bajo la Quinta Enmienda de la Constitución.

Por lo tanto, el gobierno era responsable de brindar servicios de detección y de salud mental para abordar ese trauma, según la demanda.

"El punto legal era que el gobierno estaba tomando a individuos bajo custodia y luego creando un daño grande e inhumano", dijo Mark Rosenbaum, abogado del bufete de abogados de interés público pro bono Public Counsel, que junto con el bufete de abogados, Sidley Austin, representó las familias.

"El gobierno no puede hacer eso", dijo Rosenbaum. "El gobierno puede detener a personas por presuntas violaciones de la ley. Pero lo que no puede hacer es exponer a esas personas a un gran daño y no reparar ese daño".

'Desmayado de terror'

Uno de los padres, una mujer indígena de Guatemala de 37 años, identificada en la demanda como "JP", dijo que había ingresado a los Estados Unidos cerca de San Luis, Arizona, alrededor del 17 de mayo de 2018, con su hijo de 16 años.

La mujer dijo que había huido de las amenazas de muerte de una expareja que la había abusado sexualmente y la había golpeado, según la demanda.

El idioma nativo de la mujer es un dialecto maya, y no podía hablar ni entender inglés y hablaba muy poco español, por lo que no pudo comunicarse con los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que la detuvieron, según la demanda.

La mujer dijo que ella y su hija fueron retenidas con otros 150 detenidos en una habitación sin ventanas, sin camas, duchas o baños privados y las luces encendidas las 24 horas del día, según la demanda.

Aproximadamente el 20 de mayo, los guardias llegaron y se llevaron a su hija, según la demanda. La hija "se desmayó de terror" cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y se lastimó la boca "que le dejó la cara hinchada durante días", dice la demanda.

La mujer fue detenida en una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Irvine, California, mientras que su hija fue detenida en un refugio en Phoenix, según la demanda.

Efectos psicológicos a largo plazo

La mujer no tuvo contacto con su hija hasta el 22 de junio, cuando se le permitió hablar con ella por teléfono, según la demanda.

"Hasta entonces, la Sra. J.P. temía que nunca volvería a ver o hablar con su hija", dice la demanda.

Mientras estaba en el refugio, la hija no podía hablar de haber sido separada de su madre sin llorar, dice la demanda.

Un trabajador social que evaluó a la hija dijo que mostraba signos de depresión, ansiedad, adaptación al trauma y dolor traumático, según la demanda.

La madre informó que "casi siempre tenía pensamientos perturbadores acerca de ser separada de su hija y repetidamente experimenta malos sueños o pesadillas ", dice la demanda.

Una trabajadora social que la evaluó dijo que mostraba síntomas de trastorno de estrés postraumático, según la demanda.

La demanda también incluyó declaraciones de expertos en salud mental que dijeron que "la separación forzosa de los niños de sus padres es un evento traumático que puede tener consecuencias psicológicas tanto inmediatas como a largo plazo si no se aborda con atención profesional".

Juez ordena al gobierno que pague la atención de salud mental

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John Kronstadt, recomendó que la administración Trump llegara a un acuerdo para pagar los servicios de salud mental, dijo Rosenbaum.

Las familias negociaron un acuerdo con la administración Trump durante meses, pero justo "cuando pensamos que estaba casi logrado", la Casa Blanca rechazó el trato, dijo Rosenbaum.

"Así que habíamos perdido el tiempo real en la vida de personas reales donde el trauma había creado aún más sufrimiento", dijo Rosenbaum.

Después de que el trato fracasó, Kronstadt acordó otorgar una orden judicial y ordenó al gobierno que pagara los servicios de salud mental para los niños y padres que habían sido separados, dijo Rosenbaum.

En su orden, Kronstadt rechazó el argumento de los abogados del gobierno de que la demanda debería ser desestimada y estuvo de acuerdo con los padres en que el gobierno era responsable del trauma infligido a ellos como resultado de las separaciones familiares.

Los abogados de la administración Trump inicialmente presentaron una moción para apelar el fallo de Kronstadt, pero retiraron la moción en febrero, despejando el camino para que el contrato se adjudique en marzo a la familia de agencias Seneca.

La decisión de retirar la apelación fue alarmante, dijo Rosenbaum, dado que la administración Trump ha apelado enérgicamente otras sentencias desfavorables a sus políticas de inmigración de línea dura hasta la Corte Suprema.

Rosenbaum vio la decisión de no apelar como un reconocimiento de que el caso era indefendible.

"Esta política deliberada, que el gobierno inicialmente negó lo que realmente estaba sucediendo aquí, pasará a los anales de la historia estadounidense como uno de los intentos más crueles en términos de no respetar la santidad de la familia humana", dijo Mark Rosenbaum, abogado de la firma de abogados de interés público pro bono Public Counsel sobre las separaciones de familias migrantes de la administración Trump

Rosenbaum elogió a las familias que ahora se presentan y reciben servicios de salud mental.

"Es un testimonio extraordinario de la fortaleza de estas familias que están buscando servicios de salud mental y que están superando" su trauma, dijo Rosenbaum.

Después de que se adjudicara el contrato en marzo, Séneca lanzó una campaña para llegar a familias separadas en todo el país e informarles sobre el programa, llamado Todo Por Mi Familia, que en español significa Todo para mi familia. Los estados con el mayor número de familias separadas son California, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Texas y Washington.

La campaña incluye una línea directa, 844-529-3327, una página web y una página de Facebook. Varias celebridades latinas también han grabado videos promocionando el programa, entre ellos la actriz, cantante y ex Miss Universo Dayanara Torres, el actor Eugenio Derbez, la cantante Roselyn Sánchez, el actor Carlos Ponce y el actor Cristian de la Fuente.

Mientras tanto, Samayra y su hijo, que ahora tiene 10 años, han recibido asesoramiento sobre salud mental a través del programa.

Samayra llegó por separado a Estados Unidos con su hija de 7 meses en diciembre de 2018 después de viajar por México desde Honduras para escapar de condiciones peligrosas y reunirse con su esposo e hijo.

Pero a diferencia de su hijo y su esposo, ella y su hija no fueron separados después de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza en Texas, dijo Samayra.

Samayra dijo que ella y su hijo comenzaron a recibir asesoramiento sobre salud mental en marzo, lo que los convirtió en las primeras familias en aceptar tratamiento bajo el programa.

El asesoramiento que recibió su hijo lo ayudó a procesar el trauma que experimentó.

"Lo está haciendo mucho mejor", dijo.

También tenía un mensaje para otras familias que fueron separadas en la frontera:

"Quiero recomendar que otras familias estén abiertas a aceptar esta ayuda", dijo. "Nos ha ayudado mucho".

