Arizona tiene la tasa más alta de nuevos casos de COVID-19 en EEUU, dicen los CDC

Stephanie Innes

Arizona Republic | La Voz

Read in English

Arizona tiene la tasa más alta de casos nuevos de COVID-19 en los Estados Unidos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La tasa de casos positivos de nuevos coronavirus en Arizona en los últimos siete días fue de 121.8 casos por cada 100,000 personas, más alta que la de cualquier otro estado del país, dijo el lunes por la tarde el COVID Data Tracker de los CDC.

El siguiente estado más alto detrás de Arizona es California, con una tasa de 97.1 casos nuevos por cada 100,000 personas en los últimos siete días, según los CDC. El promedio de casos nuevos en EE. UU., Según los CDC, es de 64.7 casos por cada 100,000 personas.

Los datos de la agencia federal colocan a los cinco estados principales por sus tasas de nuevos casos en el siguinete orden: Arizona, California, Tennessee, Carolina del Sur y Kansas.

Arizona informó 62,047 casos durante la semana pasada, incluidos más de 17,200 nuevos casos de COVID-19 el domingo, que fue un récord para un solo día. Un aumento previsto se produjo después del Día de Acción de Gracias y los expertos en salud dicen que las cifras podrían seguir aumentando debido a las reuniones durante la Navidad y la víspera de Año Nuevo.

El 61% de las camas de la UCI de Arizona estaban ocupadas por pacientes con COVID-19 el lunes por la mañana y solo el 7% de las camas de la UCI del estado estaban disponibles. Los casos nuevos en Arizona han eclipsado los 5,000 durante 23 de los últimos 30 días.

La semana pasada, los hospitales del área de Phoenix comenzaron a cerrar temporalmente a los transportes de emergencia y traslados hospitalarios entrantes debido al abrumador número de pacientes. Los líderes de los hospitales dicen que las instalaciones están en su peor posición desde que comenzó la pandemia.

"Probablemente suene como un disco rayado, pero me siento obligado a decir una vez más que la situación en la que nos encontramos ahora no se debe al destino, como sugieren el gobernador y el director de salud estatal", escribió Will Humble, director de la Asociación de Salud Pública de Arizona, en una actualización de la política del 3 de enero.

"En gran parte se debe a que no han estado dispuestos a implementar intervenciones basadas en evidencia este otoño, incluida la aplicación auténtica de las medidas de mitigación 'requeridas' existentes para bares, restaurantes y clubes nocturnos. Un requisito sin aplicación es simplemente una sugerencia".

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, no ha implementado las medidas de mitigación solicitadas por los líderes de los principales hospitales y sistemas de salud en todo el estado, incluido un mandato de máscara en todo el estado que se enfoca en el cumplimiento comercial, la prohibición de comer en interiores, el cierre de bares y clubes nocturnos y excepto para los servicios esenciales, limite las reuniones públicas a no más de 25 personas.

A principios de diciembre, un grupo de ocho líderes de salud de todo Arizona solicitó acciones estatales inmediatas sobre lo que consideraron un empeoramiento de la crisis de COVID-19, incluido un toque de queda en todo el estado y no comer en el interior de los restaurantes.

Ducey amplió las comidas al aire libre en los restaurantes, pero aún se permite comer en el interior. Arizona no tiene un mandato de máscara en todo el estado, aunque las jurisdicciones individuales pueden ponerlas en su lugar, y la mayoría de los residentes del estado viven en un área con un requisito de máscara, según una investigación de la oficina del gobernador.

Otros líderes, incluida la superintendente de escuelas estatales Kathy Hoffman, han pedido una cuarentena obligatoria para los viajeros que ingresan a Arizona, pero hasta ahora eso no ha sucedido.

La mayoría de los hospitales en Arizona ahora han cancelado los procedimientos programados para garantizar la capacidad adecuada para los pacientes con atención de COVID-19, escribió el investigador de salud pública de la Universidad de Arizona Joe Gerald en un informe de COVID-19 del 18 de diciembre.

"Ahora estamos casi atrapados en una gran crisis humanitaria durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo con cientos de muertes evitables por semana", escribió Gerald.

"Se justifica una orden de refugio en el lugar en todo el estado para ralentizar la transmisión y mitigar lo peor del hacinamiento en nuestro sistema hospitalario. También se necesita un mandato de máscara en todo el estado. Las personas y las empresas que no cumplan con las restricciones deben enfrentar sanciones".

Hasta el lunes, se sabe que 9,064 arizonenses han muerto a causa de COVID-19, según el panel de datos del Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

Las últimas proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington muestran que Arizona tendrá 15,637 muertes por COVID-19 para el 1 de abril. Con un mandato de máscara en todo el estado, ese número podría reducirse a 14,131, estimaron los investigadores. Las proyecciones del IHME son una herramienta que los hospitales y los funcionarios de salud pública utilizan para determinar el curso que tomará la epidemia, y las proyecciones cambian regularmente.

Traducción: Javier Arce