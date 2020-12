Fases 1, 2 y 3: Así es como el Condado Maricopa planea distribuir las vacunas COVID-19

Alison Steinbach

El condado de Maricopa comenzará a recibir sus primeras dosis de vacunas COVID-19 la próxima semana y planea seguir un enfoque por fases basado en factores de riesgo.

Es probable que los trabajadores de atención médica de alta prioridad en el condado Maricopa reciban las primeras dosis de la vacuna COVID-19 a partir de la próxima semana como parte de la primera fase de un plan de meses de duración para la distribución de la vacuna en todo el condado.

El condado de Maricopa espera recibir su primer lote de vacunas el 15 de diciembre y planea comenzar a vacunar a los trabajadores de la salud en sitios selectos en todo el condado para el 17 de diciembre, según Marcy Flanagan, directora de salud pública del condado. También se dará prioridad a los residentes de centros de atención a largo plazo.

El condado está planificando un enfoque por etapas sobre quién debe vacunarse y cuándo, ya que se espera que las primeras asignaciones incluyan solo una pequeña cantidad de dosis.

Flanagan dijo que las prioridades de distribución las establecieron ampliamente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU y del estado, y luego se refinaron aún más a nivel local.

Si bien la vacuna representa un rayo de esperanza en una pandemia prolongada y que empeora, los funcionarios de salud pública han advertido que el proceso será lento debido a las limitaciones de suministro y distribución.

Las primeras dosis se priorizarán para los grupos de alto riesgo, lo que significa que el público en general tardará meses en recibir la vacuna.

Flanagan dijo que no espera que se alcance la inmunidad colectiva en el condado de Maricopa hasta que se haya vacunado a una cantidad suficiente del público en general, probablemente hasta finales de la primavera o el verano.

Una encuesta de septiembre sobre los niveles de anticuerpos estimó que alrededor del 11% de los residentes del condado se habían infectado con COVID-19. Flanagan dijo que entre el 50% y el 80% de la población necesitaría vacunarse para alcanzar la inmunidad colectiva y recomendó que incluso aquellos que han sido infectados se vacunen cuando sea su momento.

“El hecho de que haya una vacuna aquí, lamentablemente no significa que estemos fuera de peligro, no significa que la pandemia haya terminado”, dijo Flanagan a la Junta de Supervisores del Condado Maricopa en una reunión del lunes.

Plan por fases del condado de Maricopa

Fase 1A: Desde diciembre a principios de 2021

Las primeras dosis de vacunas se destinarán a los trabajadores de la salud, los empleados de los servicios médicos de emergencia y al personal y los residentes de centros de atención a largo plazo, de vida asistida y de enfermería especializada. Eso representa alrededor de 123,000 a 300,000 personas en el condado de Maricopa.

La fase 1A está dirigida a los trabajadores de la salud, especialmente a aquellos que tienen exposición directa o indirecta a pacientes con COVID-19 o a materiales infecciosos y no pueden trabajar a distancia. El condado se centra inicialmente en estas 123,000 personas, pero es probable que al principio no haya dosis suficientes para cubrirlas a todas.

Se priorizará a las personas en función de su riesgo de infección, incluida su exposición y contacto cercano a COVID-19 según su función en los entornos de atención médica.

"Al proteger a los trabajadores de la salud, desde los proveedores hasta el personal de atención a largo plazo y los equipos de limpieza, estamos protegiendo a quienes tienen la mayor exposición y cuya salud ayudará a preservar nuestro sistema de atención médica", dijo Flanagan en una conferencia de prensa el lunes.

"Sabemos que nuestros hospitales están bajo una inmensa presión en este momento. La protección del personal de atención médica mantiene las camas de hospital atendidas para que puedan continuar brindando atención".

Flanagan dijo que la primera afluencia de vacunas llegará a través de un "grifo lento", por lo que llevará tiempo pasar por esta primera fase y será necesario priorizar a las personas. Indicó que 60,000 dosis pueden llegar en las próximas dos semanas para el estado, de las cuales 40,000 irán al condado Maricopa, seguidas de pedidos posteriores que llegarán a fines de diciembre. Ella espera que estas dosis terminen de inocular al grupo de prioridad temprana. Pero Flanagan advirtió que la cantidad de dosis recibidas probablemente podría cambiar.

Para la primera fase en el condado Maricopa, cinco sitios grandes en todo el condado administrarán todas las vacunas en el transcurso de varias semanas, trabajando con Abrazo Health, Banner Health, Banner Del Webb, Dignity Health y HonorHealth. El envío inicial que se espera la próxima semana irá a dos de los sitios: el sitio administrado por Banner Health en el centro del condado y el sitio de HonorHealth en la parte noreste del condado.

La Dra. Cara Christ, directora de salud estatal, dijo el viernes que Arizona espera recibir 383,750 dosis iniciales de vacunas para fines de diciembre, lo que debería ser suficiente para cubrir las primeras dosis para los trabajadores de la salud y los residentes de atención a largo plazo en todo el estado que quieran vacunarse.

Fase 1B-1C: De principios de 2021 a la primavera

El resto de la Fase 1 incluye a otros trabajadores de la salud, agentes del orden, maestros, adultos en entornos congregados, trabajadores de cuidado infantil, personas de alto riesgo, mayores de 65 años y trabajadores esenciales. Esto es aproximadamente 1 millón de personas en el condado.

Para las Fases 1B y 1C, la distribución puede ocurrir en una combinación de uno o más de los cinco sitios de la Fase 1A más otros proveedores contratados para grandes empresas como APS, SRP y lugares como farmacias.

Christ dijo que en todo el estado, uno de los mayores desafíos a medida que continúa el proceso será asegurarse de que los proveedores puedan comunicarse con los grupos 1B y los grupos de población en general para vacunar a las personas que están en alto riesgo.

"Algunos de los que tienen un índice de vulnerabilidad social alto, aquellos a los que puede ser más difícil acceder ... Intentando realmente llegar a las poblaciones que realmente necesitan la vacuna con desesperación", dijo Christ.

Fase 2: De la primavera de 2021 al verano de 2021

La segunda fase de distribución es para individuos prioritarios de la población general y trabajadores críticos, que es de aproximadamente 2 millones de personas. Flanagan dijo que esto probablemente comenzará en abril o mayo.

"Ahí es cuando podemos comenzar a tener conversaciones o saber que estamos alcanzando esa inmunidad colectiva, donde está disponible en gran medida en nuestra comunidad y hay suficientes personas que pueden vacunarse para que podamos proteger a toda nuestra comunidad", dijo Flanagan.

Los proveedores locales, las farmacias, los sistemas de atención médica y los centros de salud calificados a nivel federal comenzarán a recibir, almacenar y administrar vacunas como lo hacen tradicionalmente para inyecciones como la vacuna contra la gripe. Los grandes sitios de distribución regional de la Fase 1 ya no serán necesarios.

Fase 3: Del verano de 2021 en adelante

La fase final es para cualquier otra persona de la población general que desee vacunarse.

Las vacunas serán gratuitas y voluntarias.

El gobernador Doug Ducey emitió una orden ejecutiva la semana pasada que garantiza que los arizonenses puedan recibir la vacuna COVID-19 sin cargo mientras esté vigente la declaración de emergencia de salud pública del estado. Ducey no ha dado indicios de que tenga la intención de poner fin a la emergencia de salud pública del estado en un futuro próximo.

Ducey dijo que trabajó con compañías de seguros para asegurarse de que los arizonenses no tengan costos administrativos adicionales asociados con recibir la vacuna COVID-19, y dijo: "La vacuna no debería costar un centavo a los arizonenses". Se espera que aquellos que no tienen seguro también tengan cubiertos los costos de las vacunas.

La vacunación no será obligatoria ni por el estado ni por el condado, según los funcionarios. Flanagan dijo que el Departamento de Salud del condado pedirá a todos los residentes que se vacunen, pero no le pedirá a la Junta de Supervisores que ordenen aplicarse la vacuna.

El estado tiene un sistema de administración de vacunas para ayudar a preinscribir y priorizar a los trabajadores de la salud y recordar a las personas cuándo es el momento de su segunda dosis. Tanto las vacunas Pfizer como Moderna, que han solicitado una autorización de uso de emergencia, requerirán que el paciente reciba dos dosis con 21 o 28 días de diferencia para estar completamente vacunado.

Las vacunas no pueden dar COVID-19 a un individuo, ya que no contienen el virus completo o el genoma viral completo, sino un segmento del genoma viral que hace que el cuerpo genere una respuesta inmune como si se encontrara con el virus vivo, dijo Flanagan. Luego, el cuerpo crea anticuerpos sin infectarse primero.

Recibir la vacuna puede causar efectos secundarios, como es el caso de otras vacunas, ya que producen una respuesta inmunitaria.

El supervisor Steve Gallardo dijo que una parte importante del proceso será la divulgación y la educación para que las comunidades y los trabajadores esenciales conozcan los beneficios y la seguridad de la vacuna. Dijo que la gente de su distrito tiene diferencias culturales y barreras de idioma que harán que el alcance comunitario sea particularmente importante.

“¿Cómo avanzamos con la educación comunitaria? En el pasado, mi oficina estaba en la comunidad montando mesas, yendo a eventos comunitarios, cosas realmente de base ", dijo." No puedo hacer eso ahora en nuestro escenario actual con la pandemia de COVID todavía expadiéndose. Así que tenemos que pensar, está bien, ¿cómo podemos hacer esto de manera diferente? "

Flanagan dijo que habrá grupos que puedan dudar más sobre la vacuna, por lo que el departamento de salud del condado trabajará para reunir a los socios adecuados para transmitir mensajes sobre la seguridad y el momento de la vacuna.

El condado Maricopa ha experimentado un crecimiento exponencial en los casos de COVID-19, y se espera que el número máximo de casos sea mucho mayor que en el pico anterior en julio, según el Departamento de Salud del condado. Es probable que pronto se supere la capacidad del hospital. Hasta el lunes, el condado Maricopa había informado un total de 228,486 casos y 4,153 muertes, según datos estatales.

Además de los planes de vacunas, Flanagan presentó a la Junta de Supervisores una guía detallada sobre las estrategias de mitigación para frenar la propagación del COVID-19, incluida la evidencia en apoyo de las máscaras y la efectividad de varias intervenciones, como la cancelación de pequeñas reuniones y la reducción de la capacidad de los restaurantes.

"La vacuna es la señal de esperanza que estábamos esperando", dijo Flanagan en la rueda de prensa. "Pero pasarán muchos meses antes de que la mayoría de la gente tenga la oportunidad de recibir la vacuna".

