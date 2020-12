Soñadores inician carrera contrarreloj para obtener DACA tras fallo judicial

EFE

LOS ÁNGELES -- "Soñadores" que llevan años esperando favorecerse del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) comienzan este martes una carrera contrarreloj para solicitar el amparo migratorio después de que un juez federal obligase al Gobierno de Donald Trump a restaurar el beneficio tal como fue creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, pero que aún corre peligro en un tribunal en Texas.

“Voy a realizar la petición lo más pronto posible porque no se qué va a pasar más adelante y no quiero perder la oportunidad”, dijo a Efe Oscar, un joven guatemalteco de 17 años que no quiso revelar su apellido.

El inmigrante y su hermana Norby, de 19 años, han estado esperando para presentar sus solicitudes desde el pasado 18 de junio, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió mantener en pie el programa, que no obstante fue limitado por el Gobierno del presidente Trump al no permitir que se presentaran nuevas solicitudes y reducir la vigencia del amparo a un año.

Sin embargo, la Casa Blanca tuvo que echar abajo las barreras tras la orden del viernes pasado del juez federal Nicholas Garaufis para que restituyera el programa por completo, dando vía libre a los nuevos solicitantes.

“Ya sabemos cómo es este Gobierno, y creemos que esta vez puede pasar lo mismo”, dice Oscar al explicar su ansiedad por presentar su solicitud.

La zozobra del joven inmigrante, que llegó a Los Ángeles de la mano de sus padres cuando apenas tenía un año de edad, está justificado ya que un desafío legal contra DACA está siendo evaluado por una corte de Texas, que podría fallar a finales de diciembre dando un espaldarazo a Trump.

“Es una carrera que arrancas sin saber cuál es la meta”, dijo a Efe Karina Ruiz, directora de Arizona Dream Act Coalition.

Ruiz, que está favorecida por DACA, ha vivido en carne propia los fuertes golpes que ha tenido el programa. “Para los nuevos solicitantes es como entrar en una montaña rusa, pero sabemos que hay una gran necesidad y los soñadores (beneficiarios de DACA) quieren arriesgarse”, advierte la inmigrante mexicana.

Se estima que 1.331.000 inmigrantes calificarían para DACA, según datos de Migration Policy Institute. Actualmente hay cerca de 700.000 inmigrantes con el beneficio. Son cifras que se reflejan en las decenas de personas interesadas en el foro que Arizona Dream Act Coalition tendrá hoy sobre el tema, y apenas fue anunciado anoche.

INSISTIR HASTA LOGRARLO

El llamado urgente a los nuevo solicitantes se está escuchando de costa a costa desde primeras horas de este martes después que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara que cumpliría con la orden del juez Garaufis.

Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) en Los Ángeles, dijo a Efe que están “urgiendo a los que crean que califican a DACA por primera vez o que necesitan renovar su permiso que hagan una consulta con un abogado u organización comunitaria de confianza ahora mismo, porque el futuro del programa sigue en la balanza”.

“No hay tiempo que perder”, alerta.

En un acto simbólico sobre esta urgencia, CHIRLA envió hoy por segunda vez la solicitud de una inmigrante de 17 años que había sido rechazada en julio pasado por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS). La jovencita, que se graduó de la preparatoria, necesitaba el amparo para poder ingresar al colegio en septiembre pasado.

En la misma lucha están los mexicanos Francisco y Erika, la pareja de indocumentados ha estado esperando que su hijo Moisés acceda al programa para que pueda continuar con sus estudios universitarios.

“Tenemos toda la documentación lista y vamos a enviar la solicitud, pero estamos temerosos de lo que pueda pasar”, expuso Francisco, oriundo de Yucatán, México.

En este sentido, Ruiz enfatizó la advertencia hecha por el DHS este lunes cuando anunció que restablecería por completo el programa, al decir que luchará por restablecer las restricciones. "El DHS cumplirá con la orden del juez Garaufis mientras esta permanezca en vigor, pero el DHS puede solicitar amparo contra la orden", indicó la institución en su sitio web.

El presidente electo Joe Biden ha prometido restaurar DACA. Sin embargo, no se descarta que Texas u otros estados conservadores presenten nuevas demandas para bloquear ese paso.

“Tenemos una batalla muy grande por delante pero no podemos desanimarnos; hay que continuar para cumplir nuestros sueños y el de nuestros padres que nos trajeron”, sentenció Ruiz, que llegó a Estados Unidos con 15 años recién cumplidos.