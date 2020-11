La pandemia evidenció la brecha digital en Sur Phoenix. Así es como la ciudad busca solucionarlo

Megan Taros

Los siete hijos de Imelda Hartley terminaron en su apartamento en un complejo de viviendas públicas cerca del centro de Phoenix cuando la pandemia de COVID-19 cerró las escuelas.

Compartían una conexión básica a Internet porque el cableado de la casa era tan antiguo que no podía adaptarse a Internet de alta velocidad. Eso también limitó sus opciones a un solo proveedor.

Hartley y sus hijos se encuentran entre los muchos residentes de Phoenix con conexiones inadecuadas a Internet.

Hartley ya había aceptado un segundo trabajo cuando su exmarido se fue y cuando la pandemia golpeó, la obligó a cerrar temporalmente su negocio de comida a domicilio ‘Happy Tamale’. Eso hizo que los $65 al mes que paga por Internet fueran más abrumadores.

En abril, el Concejo Municipal de Phoenix impulsó una iniciativa para llevar computadoras portátiles a los niños en viviendas públicas para ayudarlos a participar en el aprendizaje a distancia. Así fue como los concejales se enteraron por primera vez de que muchas personas en viviendas públicas no tenían conexión a Internet.

El consejo respondió proporcionando puntos de acceso Wi-Fi a través de tabletas con conectividad incorporada para estas familias durante dos años, y colocando $2 millones en fondos de la Ley CARES para resolver el problema. La familia Hartley estuvo entre los beneficiarios, lo que ayuda a que su educación continúe de forma remota a través de la computadora.

El descubrimiento de que muchos carecían de conexiones a Internet abrió una discusión más amplia sobre la brecha digital en Phoenix y cómo apuntalarla permanentemente, en lugar de solo hacerlo durante la crisis de COVID-19.

“Este es un problema social que debemos abordar y tenemos que planificar”, dijo el concejal Carlos García, quien representa al Distrito 8, que incluye el sur de Phoenix. “No nos preparamos para esto. Ocurrió cuando vimos a gente afectada“.

¿Quiénes se ven afectados por la brecha digital de Phoenix?

Casi el 20% de los hogares de Phoenix no tenían Internet de banda ancha entre 2014 y 2018, que es aproximadamente el promedio nacional, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

En comparación con el resto de Arizona, Phoenix está bien conectado a Internet estable con aproximadamente el 97% de los residentes con acceso a una conexión de banda ancha, aunque eso no significa que muchos residentes realmente tengan una, según Broadband Now, una organización sin fines de lucro que rastrea el acceso a la banda ancha a nivel nacional.

Pero en el sur de Phoenix, el potencial para acceder a la banda ancha se reduce a alrededor del 95% y la cantidad de personas que dependen exclusivamente de Internet móvil es alta.

Eso hace que la brecha digital en Phoenix y la mayoría de las demás ciudades de Estados Unidos sea más una brecha financiera que una brecha de infraestructura.

Estados Unidos tiene algunas de las tarifas mensuales de Internet más altas en comparación con países desarrollados de manera similar, debido -principalmente- a la falta de competencia entre los proveedores, según un análisis del Centro de Integridad Pública.

Pero la conversación sobre asequibilidad por lo regular se deja de lado, según Karen Mossberger, directora de la escuela de asuntos públicos de la Universidad Estatal de Arizona que estudia la desigualdad digital.

“Se ha hablado mucho sobre ciudades inteligentes y 5G. Estas soluciones con Internet realmente rápido hacen posible mucha innovación ”, dijo Mossberger. “Gran parte de la conversación en las ciudades ha sido sobre la banda ancha innovadora y lo que se oculta en este debate es que las ciudades pueden tener banda ancha, pero la gente no puede pagarla o tiene conexiones inadecuadas”.

Esta brecha de servicio impacta de manera desproporcionada a las comunidades de color y a quienes viven en la pobreza. Un poco más de una cuarta parte de los hogares en algunas secciones censales en el sur de Phoenix, que alberga algunas de las poblaciones afroamericanas y latinas más grandes de Phoenix, así como algunas de sus comunidades más pobres, tienen algún tipo de conexión a Internet por cable, lo que significa que la mayoría de las personas confían en sus teléfonos inteligentes.

Los estadounidenses latinos y afroamericanos son los que más dependen de Internet solo para dispositivos móviles, según el Pew Research Center. Aproximadamente el 10% de los anglosajones propietarios de teléfonos inteligentes son "dependientes de los teléfonos inteligentes", mientras que el 23% de los latinos y el 19% de los afroamericanos entran en esta categoría.

La mayoría de las soluciones a este problema en todo el país son temporales y los programas de ayuda ofrecidos por los proveedores son inadecuados, dijo Mossberger.

Por lo general, los usuarios no pueden solicitar programas de asistencia con proveedores de Internet sin que sus cuentas estén cerradas durante cierto tiempo, dijo. Y la velocidad de Internet ofrecida en planes de bajo costo, como el programa Lifeline en Arizona, no puede ejecutar programas que se han convertido en sinónimo de pandemia, como Zoom.

“El plan Lifeline de $9.25 al mes se agota muy rápido. No podrías usar eso para hacer Zoom ”, dijo Mossberger. "Muchos de estos planes de bajo costo no tienen suficientes datos para la transmisión o el aprendizaje remoto".

Un puente temporal para escuelas

Antes de la pandemia, Ashley Castro, una estudiante de octavo grado en el distrito escolar de Roosevelt en el sur de Phoenix, se quedaba después de la escuela para terminar las tareas que requerían una conexión a Internet para completarse porque no tenía Wi-Fi en casa.

Su madre asumió más turnos en la fábrica donde trabaja para continuar apoyando a la familia mientras se mantienen las precauciones contra el virus y el aprendizaje a distancia en el distrito.

Ashley cuida a sus tres hermanos que tienen entre 8 y 12 años durante el día.

"Ver a mi mamá trabajar duro me hace más fuerte para mis hermanos", dijo. "No sé si es difícil (hacer el trabajo), pero ¿lograr que mis hermanos me escuchen? Eso es un poco difícil".

La escuela de Castro le dio un punto de acceso Wi-Fi como parte de los esfuerzos del distrito para conectar a todos los estudiantes. Hay un número limitado de puntos de acceso disponibles, pero hasta ahora el distrito ha podido cumplir con todas las solicitudes.

Si bien todos los estudiantes tenían sus propias computadoras portátiles asignadas por la escuela, el distrito se dio cuenta de que no todos tenían conectividad en casa y, a medida que continuaba la pandemia, algunos padres se volvieron cada vez más incapaces de pagar la factura de Internet. En tiempos difíciles, esa suele ser la primera utilidad en desaparecer, ya que los padres deben tomar decisiones sobre cómo gastar el dinero.

“El acceso a Internet está en constante cambio con nuestras familias”, dijo Brigette Smith, directora de Cesar Chavez Leadership Academy. "Si hay una factura que debe recortarse, Internet suele ser el primero en desaparecer".

La asistencia a la Academia de Liderazgo Cesar Chavez ha mejorado en el semestre de otoño ahora que casi el 100% de los estudiantes están conectados con sus computadoras portátiles de la escuela. Más del 80% de los estudiantes asisten a la clase de clases virtuales con regularidad. Smith dijo que la asistencia en la primavera fue tan baja que la escuela ni siquiera tiene una cifra.

La falta de conexión a Internet no solo impide que un estudiante pueda unirse a clases en línea. Puede alejarlos de la escuela por completo, ya que los estudiantes no pueden hacer cosas simples como verificar calificaciones, buscar instrucciones de tareas o colaborar con sus compañeros, según un estudio de la Universidad Estatal de Michigan sobre la conexión de banda ancha y el rendimiento de los estudiantes.

Ese estudio encontró que, si bien la raza y el estatus socioeconómico pueden ser buenos indicadores de la brecha digital, cualquier estudiante sin una conexión confiable sufre en su desempeño independientemente de su raza o ingresos.

Para Castro, un hotspot no solo significa que puede hacer su trabajo en la comodidad de su hogar, sino que también puede concentrarse en otras cosas, como mantener a sus hermanos “heterosexuales” o fuera de problemas.

El distrito escolar de Roosevelt ya tenía un plan tecnológico antes de la pandemia que fomentaba la alfabetización tecnológica. Esto le dio al distrito un respiro en la lucha por adaptarse al aprendizaje a distancia, ya que la mayoría de los estudiantes se sentían cómodos con el equipo porque ya tenían computadoras portátiles.

La necesidad de trabajar de forma remota fomentó la participación de los padres. Los directores del distrito dijeron que los padres parecen más cómodos hablando con sus escuelas sobre los desafíos que enfrentan en casa, ya sea Internet o la comida. También les permite a los padres estar presentes y participar en la educación de sus hijos donde los horarios de trabajo y otras responsabilidades hacen que las reuniones en persona sean imposibles.

"Internet no es un lujo, es una utilidad", dijo Leslie Saulsby, directora de Maxine O. Bush Elementary. “Hemos estado usando muchas tecnologías nuevas que podemos seguir usando en el futuro. Si no pudo asistir a una conferencia de padres y maestros, ahora nunca debe perderse ".

Qué se pierde sin Wi-Fi

Hartley, que recibió una tableta de la ciudad, es una mujer ocupada incluso después de sus deberes para con sus siete hijos. Es una sobreviviente de abuso doméstico que está escribiendo un libro sobre su vida con la esperanza de que las mujeres jóvenes sepan que pueden superarlo. Es miembro de varias organizaciones empresariales de mujeres y asistió a clases y seminarios web con regularidad.

Todos sus hijos tenían computadoras portátiles para sus tareas escolares, pero ella solo tenía su teléfono que usaría para conectarse a sus diversas reuniones. No era confiable y reducía la calidad de la llamada.

Las computadoras portátiles de sus hijos solo están diseñadas para conectarse a los sitios web necesarios para la escuela, por lo que, incluso en un apuro, no podría usar ninguno de sus equipos. Hartley también tiene tres hijos con discapacidades. Cuando su hijo autista quería ver un video, solo tenía su teléfono para mostrárselo.

Ha sido un desafío administrar a ocho personas en el hogar a la vez. Hartley dijo que siempre están "chocando" entre sí y que ella ha tenido un respiro mínimo de todos sus deberes diarios, además de escuchar música relajante de vez en cuando.

Pero tener la tableta significaba libertad: no tener que preocuparse por las facturas de Internet y las interrupciones del servicio.

“Mi hija ha tenido problemas con la computadora portátil de la escuela. Ya tuvimos que tomarlo tres, cuatro veces, y ella se frustra mucho ”, dijo Hartley. “Antes tenía que perder todo el día cuando su computadora no funcionaba. Ahora puede usar la tableta para ir a clase ".

Una conexión a Internet es fundamental para el éxito de la comunidad, dijo Mossberger. Permite la participación política, impulsa el éxito económico y conecta a la comunidad con los recursos y entre sí.

“El uso de Internet no solo tiene beneficios para las personas, sino que también tiene beneficios indirectos para la comunidad”, dijo Mossberger. “Un alto porcentaje de la población con banda ancha es importante para los ingresos, el empleo y la prosperidad en general”.

La pandemia de COVID-19 aceleró este paso a lo digital, ya que la gente comenzó a comprar alimentos, pedir comida y visitar al médico a través de canales en línea. Esta idea es en parte la razón por la que el Ayuntamiento amplió su programa de puntos de acceso para incluir a las personas mayores que viven en viviendas públicas.

"Hubo una abuela en particular que nos dijo que no había podido obtener una cita con el médico porque necesitaba hacer una en línea", dijo García. "Es por eso que decidimos ampliar el programa a las personas mayores para satisfacer sus necesidades".

Sentar las bases

La ciudad amplió el acceso a Wi-Fi en bibliotecas y otros edificios públicos durante el verano para que aquellos que necesitaran una conexión pudieran conectarse desde el estacionamiento. Esta solución es una solución temporal y no se adapta a todos, dijo Mossberger. A veces es difícil para las familias poder llevar a todos en su automóvil, el calor en Phoenix puede hacer que sea abrumador sentarse en un estacionamiento durante largos períodos y no todos tienen transporte para llegar a estos edificios.

"Si bien esta es una solución valiente, maravillosa y creativa a corto plazo para las ciudades y las escuelas, no es una solución a largo plazo", dijo Christine Mackay, directora del departamento de desarrollo económico y comunitario de la ciudad. "Cuando termine la pandemia y cuando se acabe el tiempo para los puntos críticos, volveremos a la brecha digital".

La ciudad creó un equipo durante el verano compuesto por empleados de planificación y desarrollo económico y líderes en tecnología y educación. El equipo presentó una actualización sobre los planes para crear una solución a largo plazo para la brecha digital en su reunión de políticas del 22 de octubre que se centró en hacer que la infraestructura de Internet esté disponible para las familias con niños en la escuela, donde su Wi-Fi se conecta a la escuela de ese estudiante.

La mayor parte del problema con la asequibilidad y la infraestructura proviene del nivel federal, dijo Mossberger, pero una ciudad puede crear asociaciones público-privadas, lo que Phoenix está haciendo para desarrollar su plan para conectar a los estudiantes a la red Wi-Fi en el campus. Los líderes de la ciudad planean conectarse con escuelas, empresas de tecnología y otras agencias de la ciudad para unir el plan.

El plan se encuentra actualmente en la Fase 1, que es una prueba que se lleva a cabo en Phoenix College. El siguiente paso es probar el plan en la comunidad, que se llevará a cabo en complejos de apartamentos donde hay un gran número de estudiantes que no tienen conexión a Internet.

En sus últimas fases, la red de conexión conectaría las 250 millas cuadradas del Distrito de Escuelas Preparatorias Phoenix Union. Los estudiantes de todos los distritos de Phoenix eventualmente volverían a conectarse con sus escuelas.

Mackay dijo que el objetivo del proyecto es cerrar permanentemente la brecha digital en Phoenix, expandirse potencialmente a otras ciudades, brindar capacitación a la fuerza laboral para mantener la nueva infraestructura y preparar a los estudiantes para trabajos de alta tecnología.

“Esos estudiantes son nuestra fuerza laboral del futuro ... realmente logramos convertir a Phoenix en esta economía en movimiento y de alto rendimiento y no queremos volver a la época de los centros de llamadas de gama baja como nuestra principal fuente de desarrollo económico, ”Dijo en la reunión.

Crear la infraestructura necesaria es costoso y el presupuesto para este proyecto es limitado, aunque no se requeriría mucho para obtener la cobertura necesaria para respaldar el plan. Esa es una oportunidad para que la ciudad continúe encontrando soluciones creativas para algunos, pero otros dicen que es necesario cambiar las prioridades.

“Hay áreas en las que gastamos una gran cantidad de dinero que deberían cambiarse a cosas como esta”, dijo García. “De hecho, creo que les fallamos (a los estudiantes). No los estamos tomando en cuenta ".

La ciudad distribuyó 800 tabletas a niños en viviendas públicas hasta el momento y cuenta con unidades móviles de Wi-Fi para ubicar en los barrios con mayor necesidad. Aunque estos planes tienen una capacidad limitada, están quitando una carga de los hombros de aquellos a quienes sirven.

“Sesenta y cinco dólares es mucho para las familias de bajos ingresos como yo que luchan", dijo Hartley. "No tenemos que pasar por el estrés de lo que vamos a hacer si no podemos pagar por Internet. "

