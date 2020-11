Carlos Rivera  cancela su participación en los Latin Grammy

Diana García

Corresponsal Cd. De México

El cantante Carlos Rivera decidió cancelar su participación en la conducción de la ceremonia de premiación de los Latin Grammy, debido a que una persona cercana a él, dio positivo a COVID-19.

“Qué tal mi gente, aquí Carlos Rivera con una noticia que me llena de mucha tristeza, desafortunadamente, dio positivo a COVID una persona muy, muy cercana de mi equipo y, como saben, hemos tratado de ser lo más responsables posible, desde que comenzó esta pandemia; fui el primer artista en México, que canceló un concierto por cuidar a toda la gente, a mi gente, y a toda la gente que me sigue. En esta ocasión, a pesar de que yo di negativo, no puedo poner en riesgo a nadie, especialmente a mis compañeras Ana Brenda y Yalitza y a todo el equipo que nos rodea, de escritores, a todo el equipo de producción, músicos, en el caso de que también iba a cantar, a Natalia Jiménez, mi compañera”, expresó el cantante.

Triste por tener que cancelar su participación, Carlos aseguró que lo más importante es seguirse cuidando.

“Me da mucha tristeza no poder estar, pero, por supuesto, lo más importante en este momento es cuidarnos, no solamente cuidarnos a nosotros, sino cuidar a los demás y en un acto de responsabilidad, no puedo estar ahí y debo seguir los protocolos que se requieren para esto”, comentó.

El cantante tendrá que esperar unos días para saber que no está contagiado.

“Yo debo dejar que pasen algunos días más para saber que no soy un factor de riesgo para nadie, por lo tanto, gracias también a ustedes por la comprensión y el cariño. Le deseo todo lo mejor a mi querido Víctor Manuel que es quien se queda en mi lugar, estoy seguro, que, hará un trabajo espectacular así que felicidades a él y sobre todo, un abrazo a los tres, les deseo todo lo mejor, que sea una gran gala, ahí estaré viéndolos y aplaudiéndoles. Y a toda mi gente, por favor, cuídense muchísimo esto es en serio”, finalizó.