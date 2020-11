Alfredo Adame asegura que solo un juez puede sentenciar a Eleazar Gómez

Diana García

El actor Alfredo Adame, lamentó los juicios mediáticos que se realizan hoy en día, y aseguró que el único que puede juzgar a Eleazar Gómez, es un juez, ya que nadie sabe la verdad de lo que sucedió con la modelo peruana Stephanie Valenzuela, a quien supuestamente, el actor agredió físicamente.

“Yo no estaba entre las cuatro paredes, ni sé lo qué pasó, si la mujer estuviera tan segura no se hubiera retractado de un intento de feminicidio, por qué lo hizo, por ayudarlo, pero cuando dice “voy a llegar hasta el final”, pues empiezan ahí las dudas, pero eso no nos compete ni a mi, ni a ustedes, le compete a un juez, la señora jueza y un Ministerio Públicom decir si sí lo hizo o no lo hizo y hasta donde va a tener que pagar la consecuencia”, indicó Adame.

Alfredo subrayó, que es lamentable que en redes sociales, se juzgue de primer momento, cuando debe ser un juez quien determine la culpabilidad del imputado.

“En un primer impacto, todo mundo se le fue encima a Eleazar, ahorita ya hay mucha gente en las redes que lo está apoyando y que está hablando de otras cosas”, indicó.

El actor aseguró, que aunque a él se le ha acusado de violento con las mujeres, jamás se le ha comprobado nada, porque no es verdad, jura que nunca ha ejercido violencia de ninguna índole, en contra de ninguna mujer.

“Yo, como se los dije, le doy un millón de dólares, a quien me demuestre que yo un día le pegué a una mujer, le falté el respeto, la denosté o la humillé, le doy un millón de dólares. Llevo días, años, diciendo y mis mismas ex mujeres: “no me tocó, no me insultó, ni me falto el respeto, ni nada”. ¿Sabes que yo hacía?.. me quedaba callado”, puntualizó.