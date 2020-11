Aquí hay 5 razones por las que COVID-19 está aumentando nuevamente en Arizona

Stephanie Innes y Alison Steinbah

Si bien no hay duda de que los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones en Arizona están aumentando, no hay una respuesta única de por qué esta sucediendo esto.

Los funcionarios de salud del gobierno y los expertos en salud pública en Arizona dicen que una combinación de factores parece estar impulsando un repunte reciente que es parte de un aumento general a nivel nacional.

Las hospitalizaciones por COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron un récord el pasado martes, al tiempo que Arizona ha alcanzado sus números de casos más altos desde el aplastante aumento del verano en el estado.

Las hospitalizaciones en Arizona también están aumentando.

Aquí hay cinco fuentes probables de lo que algunos llaman la segunda ola de COVID-19 en Arizona:

Fatiga pandémica

Muchas personas están cansadas de usar cubre bocas, quedarse en casa y limitar las interacciones sociales.

"Nos soltamos un poco el cabello en agosto y septiembre. Y así la gente pudo probar cómo podría ser una vez que llegue la vacuna", dijo Will Humble, director ejecutivo de la Asociación de Salud Pública de Arizona. “La costumbre de cubrirse la cara es irregular; podría ser mejor".

Por esa razón, los mensajes de salud pública en Arizona en las últimas semanas se han centrado en mantenerse alerta sobre la prevención del COVID-19.

“Escuchamos de manera anecdótica que la gente está cansada de usar sus máscaras, está cansada de no ver a sus seres queridos, está cansada de tener que distanciarse físicamente”, dijo la Dra. Cara Christ, directora del Departamento de Servicios de Salud de Arizona. .

"Ahora no es el momento de bajar la guardia. Estamos viendo un aumento de la transmisión en nuestra comunidad".

El gobernador Doug Ducey, en un video publicado en Twitter el martes, instó a los arizonenses a volver a comprometerse con los comportamientos de prevención del COVID-19, incluido el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos y quedarse en casa cuando están enfermos.

“Sé que ha sido un año largo y todos queremos volver a la normalidad. Pero eso no es una posibilidad en este momento ", dijo. "No puedo enfatizar esto lo suficiente. Estos son pasos simples y, como hemos visto, pueden marcar una diferencia real ".

Las escuelas y universidades están de vuelta

Varios distritos escolares reabrieron para recibir instrucción en persona a fines de septiembre y principios de octubre. Algunos distritos ahora están considerando dar un paso atrás a medida que el número de casos continúa aumentando.

"La escuela ha vuelto y los grupos de amigos están saliendo con más frecuencia y los programas atléticos, fútbol y todo ese tipo de cosas. Así que el comportamiento está volviendo a la normalidad de alguna manera", dijo Humble.

Las personas en el grupo de edad de 20 a 44 representan casi el 50% de los nuevos casos reportados en Arizona durante el mes pasado, dijo Christ en un video publicado el 5 de noviembre por el Departamento de Salud del estado.

"Entre este grupo de edad, las personas en edad universitaria están viendo el mayor número de casos", dijo, pero agregó que el número de casos es elevado en todos los grupos de edad. Varias universidades grandes de Arizona trajeron estudiantes al campus este otoño.

La superintendente de las escuelas de Arizona, Kathy Hoffman y varios superintendentes de distrito de Arizona suplicaron a los arizonenses eque limiten las reuniones fuera de la escuela para reducir la escalada de casos de COVID-19.

Les pidieron a las familias que redujeran las ‘pijamadas’, los deportes de club y las fiestas para controlar los casos lo suficiente como para continuar con el aprendizaje en persona. Los líderes escolares dicen que han podido identificar los casos en las escuelas directamente con el comportamiento fuera de la escuela, como Halloween o celebraciones de bienvenida y grandes fiestas de pijamas.

Más reuniones pequeñas

“Sabemos que los virus se transmiten con mayor frecuencia cuando las personas se juntan. Lo que estamos viendo es que las personas se están volviendo muy cómodas en las pequeñas reuniones en casa, piensan que están con familias y amigos que no están infectados con COVID-19 ", dijo Christ en una entrevista.

"Se están quitando las máscaras, no se están distanciando físicamente, no están dando los mismos pasos que cuando están con personas que no conocen, y eso está causando propagación".

Ya sea en grupos para trabajar o socializar, reunir a las personas resultará en una mayor transmisión, dijo Christ.

“Sabiendo lo que hacemos con las pequeñas reuniones familiares, nos preocupan las próximas vacaciones”, dijo.

"En Arizona en este momento hay un clima hermoso, por lo que alentamos a todos a trasladar las reuniones al aire libre. Si va a un restaurante, coma afuera. Si va a un gimnasio que ofrece clases al aire libre, eso reducirá su riesgo."

Christ recomendó que las personas hicieran todo lo que pudieran al aire libre, donde la ventilación es mejor y el distanciamiento físico es más fácil.

Ducey, en su video de Twitter, también advirtió contra las pequeñas reuniones.

“Las reuniones con familiares y amigos de fuera de su hogar no son más seguras que ir a la tienda de comestibles. Protéjase y protéjase a ellos con una máscara ".

Bares y restaurantes que no siguen las reglas

Los bares en Arizona pudieron solicitar la reapertura a fines de agosto después de que los cierres exigidos por el estado y los restaurantes hayan podido operar con restricciones vigentes desde principios del verano.

Humble piensa que algunos bares y restaurantes en Arizona no están siguiendo las medidas de mitigación, "especialmente los fines de semana", y nadie los está sancionando y no se están metiendo en problemas.

"Ese comportamiento por parte de los bares está haciendo metástasis y provocando más propagación", dijo. "Al menos en esta época del año hay más uso del patio".

Los arizonenses pueden informar al Departamento de Salud estatal de las empresas que no cumplen con las regulaciones locales de COVID-19 completando un formulario de quejas o llamando a la línea directa de cumplimiento de COVID-19 al 1-844-410-2157.

Christ dijo que el departamento ha recibido más de 2,000 quejas únicas sobre establecimientos, el 90% de las cuales han sido atendidas y cerradas.

“Alentamos a todos a ser parte de la solución”, dijo Christ, y pidió a las personas que le informaran al departamento de las empresas que no cumplen con los estándares de mitigación de COVID-19.

El virus responde a las políticas y cuando las políticas retroceden, como permitir que las empresas vuelvan a abrir, la gente responde, dijo Joshua LaBaer, ​​director del Instituto de Biodiseño de la Universidad Estatal de Arizona y líder de los esfuerzos de investigación COVID-19 de la universidad.

"Cuando los alcaldes comiencen a decir cosas como que está bien no usar máscaras, la gente responderá a eso y luego obtendrá el efecto neto de eso", dijo el 19 de octubre.

Arizona no tiene un mandato de máscaras a nivel estatal, aunque permite que las jurisdicciones locales establezcan sus propios requisitos de máscaras.

Si bien la mayoría de las principales áreas de población del estado, incluidos Phoenix, el condado Maricopa, Mesa, Tucson y el condado Pima, tienen ordenanzas de máscaras, algunas no las tienen. Otros tienen requisitos de máscara derogados.

Las ciudades de Scottsdale y Payson anularon los requisitos de máscaras el 21 de septiembre, aunque todavía se requieren máscaras en la mayoría de los lugares públicos de Scottsdale debido al mandato de máscaras del condado Maricopa.

El Ayuntamiento de Kingman votó a favor de poner fin a su requisito de mascarillas el 21 de octubre y los ayuntamientos de Bullhead City y Lake Havasu City rescindieron sus órdenes de mascarillas en septiembre, informó el Mohave Valley Daily News.

Sierra Vista restableció recientemente un mandato de máscara que había rescindido hace menos de dos meses, citando un aumento en los casos de COVID-19 tanto "a nivel local como estatal".

Algunas jurisdicciones locales, como la ciudad de Eagar, en el este de Arizona, han optado por no adoptar ningún requisito de máscara.

"Mi respuesta desde el inicio de la pandemia de COVID-19 ha sido que erraremos del lado de la libertad", dijo el alcalde de Eagar, Bryce Hamblin, a The Arizona Republic en junio.

Viajes en medio de un aumento nacional

Los casos de COVID-19 están aumentando en todo el país, incluso en los estados cercanos de Utah, Nuevo México, Nevada y Texas.

Un neumólogo en El Paso, Texas, le dijo a CNBC el martes que la infraestructura hospitalaria en la ciudad fronteriza "ni en el futuro previsible" será capaz de resistir el aumento del coronavirus.

Christ dijo que el aumento nacional podría tener un efecto en Arizona.

"Sabemos que tenemos grupos que viajan dentro y fuera de Arizona", dijo. "Usted está más seguro cuando está en casa, por lo que viajar localmente aumenta su riesgo, viajar fuera del estado u otros lugares aumentará su riesgo, especialmente si va a un área que tiene tasas de transmisión más altas que Arizona".

Christ dijo que si las personas necesitan viajar, deben usar una máscara, lavarse las manos, conocer las restricciones de COVID-19 en las áreas que visitan y estar atentos a los síntomas durante dos semanas y limitar las interacciones cuando regresen a casa.

