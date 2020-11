Biden conforme avanza recuento: 'Creemos que seremos los ganadores'

AP

WASHINGTON — Las noticias más recientes sobre las elecciones en Estados Unidos. Todas las horas son locales:

----------

3:00 pm

(EFE) -- El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó este martes que cree que ganará las elecciones conforme está avanzando el recuento, en una intervención desde el Chase Center de Wilmington (Delaware).

"Creemos que seremos los ganadores" cuando todos los votos se hayan contado, dijo Biden que aventaja al presidente de EE.UU., Donald Trump, por 248 delegados a 214 en el Colegio Electoral, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

___

14:16

(AP) Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en Wisconsin, asegurando los 10 votos electorales del estado y reclamando una parte clave del muro azul que se les escapó a los demócratas hace cuatro años.

The Associated Press declaró a Biden como ganador en Wisconsin después de que los funcionarios electorales en el estado dijeron que se habían contado todas las boletas pendientes, excepto algunas pocas en un municipio y de boletas provisionales.

La campaña de Trump ha solicitado un recuento.

Con este resultado, Biden suma 248 votos electorales y Trump 214. Se necesitan 270 para ganar la presidencia.

En 2016, Trump ganó Wisconsin por menos de 23.000 votos.

___

14:02

(AP) La campaña del presidente Donald Trump informó el miércoles que ha iniciado una demanda para detener el recuento de votos en el disputado estado de Michigan.

Los últimos recuentos dan una pequeña ventaja al rival demócrata Joe Biden, pero el margen es demasiado estrecho para declarar un ganador.

El jefe de la campaña de Trump, Bill Stepien, dijo en un comunicado que “no se ha provisto (a la campaña) de acceso significativo a numerosos lugares de recuento para observar la apertura de boletas y el proceso de conteo como garantiza la ley de Michigan”.

Dijo que se presentó la demanda en la Corte de Reclamos estatal para “detener el conteo hasta que se otorgue el acceso debido”.

Michigan es un estado crucial que ayudó a darle el triunfo a Trump hace cuatro años junto con Wisconsin y Pensilvania. En ninguno de estos estados se ha declarado un ganador hasta el momento.

___

13:30

(AP) Joe Biden hablará sobre la elección presidencial el miércoles por la tarde, aunque es demasiado pronto para que The Associated Press declare un ganador.

El candidato demócrata ofrecerá un discurso televisado en Wilmington, Delaware. El exvicepresidente ha estado observando los resultados con su familia en su casa allí.

El jefe de la campaña de Biden expresó confianza en una victoria eventual para los demócratas durante una conversación con reporteros el miércoles, apuntando a sus proyecciones de los resultados en Nevada, Wisconsin, Michigan and Pensilvania.

La AP no va a declarar un ganador en la contienda presidencial aún porque ninguno de los candidatos tiene asegurados los 270 votos electorales necesarios. AP declaró Arizona para Biden, pero en varios estados claves es demasiado pronto para declarar un ganador: Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Nevada.

Hasta el momento, Biden tiene 238 votos electorales y Trump 218.

___

13:24

(AP) El presidente Donald Trump ganó uno de los cuatro votos electorales de Maine, como lo hizo en el 2016.

Trump ganó el 2do distrito legislativo, el más rural y conservador del estado.

Aunque el demócrata Joe Biden ganó por amplio margen el estado, Maine es uno de dos estados que dividen sus votos electorales.

Biden gano el 1er distrito y el conteo del estado, lo que le da tres votos electorales.

En el 2016, Maine dio tres de sus votos electorales a Hillary Clinton y uno a Trump, siendo la primera vez en la historia en que el estado dividió sus votos.

En la contienda por la presidencia son necesarios 270 votos electorales. Biden tenía hasta este momento 238, y Trump 214.

___

12:10

(AP) El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell descarta la declaración del presidente Donald Trump de que ya ganó la elección y afirma que les tomará tiempo a los estados realizar sus recuentos.

El firme aliado de Trump dijo el miércoles dijo que “declarar que uno ganó la elección es distinto de terminar el recuento”.

McConnell dijo a los periodistas en Louisville que no le perturban las afirmaciones de Trump de que cuestionará el recuento en los estados clave, ya que “no debe sorprenderles de que ambos bandos van a tener abogados allí”.

“Las cortes decidirán las disputas, así se hace en este país”, añadió.

Trump dijo por la madrugada que “ganaremos esto, y por lo que a mí concierne ya lo hemos ganado”.

Pero el resultado no está claro en estados cruciales que Trump deberá ganar para vencer al demócrata Joe Biden.

___

4:00

(AP) La campaña del candidato demócrata Joe Biden dice que combatirá todos los intentos del presidente Donald Trump de acudir a la Corte Suprema para detener el recuento de votos.

En un comunicado antes de las 4 de la mañana del miércoles, la jefa de campaña, Jen O’Malley Dillon, dijo que la declaración de Trump de que “recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos” con el fin de “detener toda votación” es “indignante, sin precedentes e incorrecta”.

O’Malley Dillon dijo que la campaña de Biden tiene “equipos de abogados a la espera para resistir esos esfuerzos”. Y añadió que “prevalecerán”.

The Associated Press no ha declarado un ganador en la elección presidencial. Restan cientos de miles de votos por contar y el desenlace depende de un puñado de estados fuertemente disputados de los que aún no hay resultados.