Las 5 conclusiones que dejaron las elecciones en Arizona en una noche épica

Yvonne Wyngett Sanchez, Ronald J. Hansen

Arizona Republic | La Voz

El día de las elecciones terminó y los resultados de las carreras de Arizona siguen llegando, pero algunas cosas parecen claras y dignas de mención.

Esto es lo que se destaca en los resultados no oficiales del martes por la noche.

El condado Maricopa es azul

Durante décadas, los demócratas que se postularon en todo el estado intentaron sobrevivir el día de las elecciones en el condado de Maricopa. Sin embargo, la larga historia del condado de votar por los republicanos parece haber terminado en 2020.

El presidente Donald Trump perdió el condado por más de 100,000 votos, según resultados no oficiales.

La demócrata Hiral Tipirneni estaba liderando a al republicano David Schweikert en su distrito congresional con sede en Scottsdale.

El sheriff y el fiscal del condado están en manos demócratas. Y las carreras legislativas estatales en el condado también favorecían a muchos demócratas.

Este es un cambio radical en la política de Arizona en el futuro, especialmente con el condado Pima que ya es un bastión para los demócratas.

El Partido Republicano debe volverse más competitivo en el condado Maricopa rápidamente o el estado se desplazará más hacia la izquierda como lo han hecho Virginia y Colorado en la política presidencial.

El centrismo funciona para los demócratas de Arizona

El demócrata Joe Biden ganó Arizona, justificando el trato de estado indeciso que recibió el estado durante el año electoral y demostrando nuevamente que lograr un tono relativamente centrista puede ganar en todo el estado.

De manera similar, el demócrata Mark Kelly derrotó a la senadora Martha McSally, republicana por Arizona, y le dio a su partido dos senadores en Washington por primera vez desde 1953.

Eso se basa en la victoria de 2018 de otra autodenominada centrista, la senadora Kyrsten Sinema, cuando derrotó por poco a McSally.

Trump ganó el estado en 2016 con el 48 por ciento de los votos, un margen de 3,5 puntos porcentuales sobre la demócrata Hillary Clinton. Fue el margen más bajo para los republicanos en Arizona desde que Bob Dole perdió el estado en 1996.

Al igual que Sinema, Kelly se presentó como un moderado dispuesto a trabajar con Trump y los demócratas para promover los intereses de los arizonenses, es decir, reducir los precios de los medicamentos recetados y reconstruir la infraestructura de la nación.

Arizona es una gran clave para la carrera presidencial

A medida que avanzaba la noche de las elecciones, se hizo evidente que Arizona era crucial para mantener el camino hacia la Casa Blanca para Biden.

The Associated Press llamó al estado por Biden poco antes de la 1 a.m. del miércoles, lo que parece rápido en comparación con el conteo de días que se desarrolló en 2018.

Biden lideró cómodamente en los primeros resultados. Pero con alrededor de un millón de votos por contar, Fox News convocó la carrera por Biden, lo que provocó críticas de la campaña de Trump y otros republicanos de que la cadena había hecho la llamada demasiado pronto.

Kelly adoptó un tono optimista sobre sus perspectivas relativamente temprano en la noche. Trump también trató de sonar positivo sobre Arizona en su discurso desde la Casa Blanca.

Queda por ver si las demandas seguirán influyendo en los resultados finales.

Los arizonenses están familiarizados con el proceso de conteo de votos: en la carrera por el Senado de Arizona en 2018, por ejemplo, tomó seis días para que se convocara la carrera entre McSally y Sinema.

El entusiasmo de los votantes fue enorme

La participación probablemente estableció un récord.

La proporción de votantes registrados que emitieron votos podría batir un récord. Teniendo en cuenta que sucedió en medio de una pandemia, habla en voz alta a la energía de los votantes en un estado que se preparó como campo de batalla durante todo el año.

Una de las razones es que los demócratas se presentaron en números muy importantes. Las boletas devueltas antes del día de las elecciones mostraron que los demócratas estaban a 1 punto porcentual de los republicanos. Eso nunca ha pasado antes.

Una cosa que queda por determinar es cuántos votantes por primera vez participaron y cuánto cambió la participación latina en años anteriores. Pero está claro que mucha gente quería participar.

La transición del senador electo Mark Kelly al Senado ocurrirá rápidamente

Quedan por lo menos 400 mil boletas para contar en Arizona. Es probable que el número sea mucho mayor

Arizona puede haber pasado del púrpura a un tono azul claro

Ambas medidas electorales del estado contaron con el apoyo de los votantes, según resultados no oficiales de la noche del martes.

Por su naturaleza, cada una de las propuestas atrajo a un electorado más liberal.

La Proposición 207 legalizaría la marihuana recreativa y eliminaría las condenas penales anteriores por delitos menores relacionados con las drogas. Los arizonenses parecían estar en camino de aprobar la medida a pesar de un esfuerzo previo para legalizar la marihuana para uso recreativo que fracasó.

La Propuesta 208 aumentaría los impuestos estatales sobre la renta de los contribuyentes ricos para ayudar a aumentar el gasto en los salarios de los maestros de K-12 y otros empleados certificados, como consejeros y enfermeras. El dinero también ayudaría a contratar y aumentar los salarios del personal de apoyo estudiantil, pagar los programas de educación técnica y profesional y ayudar a retener y orientar a los maestros.

Si bien los expertos políticos querían ver si Arizona podía pasar al estado púrpura, las medidas están impulsando una agenda más liberal que sugiere un tono azul.

Vale la pena señalar que los votantes han hecho esto antes. Aprobaron medidas para legalizar la marihuana medicinal, hacer ajustes anuales al salario mínimo y aumentar los impuestos para K-12 varias veces en los últimos años.

Traducción: Javier Arce