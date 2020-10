Actualizaciones en VIVO: Trump habla en Bullhead City, la senadora Kamala Harris en Tucson

Arizona Republic/La Voz

Ambas campañas presidenciales viajan a Arizona hoy miércoles para hablarle a los votantes en el nuevo estado cambiante a menos de una semana del día de las elecciones. El presidente Donald Trump y la senadora estadounidense Kamala Harris, candidata demócrata a la vicepresidencia, realizan eventos por separado en el estado el miércoles.

Mientras tanto:

La batalla por la carrera por el Senado de los Estados Unidos entre la senadora Martha McSally y el candidato demócrata Mark Kelly llega a su etapa final, con ambos bandos dando un último impulso a los votantes.

Ambas campañas presidenciales continúan con las visitas casi diarias de los sustitutos de la campaña, incluidos varios miembros de la familia Trump y, del lado de Biden, Cher.

Los funcionarios electorales (y las organizaciones de noticias) se preparan para lo que podría ser la noche de las elecciones e informan a los votantes que es posible que no conozcamos al ganador esa noche (y eso es perfectamente normal).

Siga a lo largo del día con los reporteros de Arizona Republic y La Voz mientras documentan ambas visitas de campaña.

3:20 p.m .: Avión escoltado F-16 en espacio aéreo restringido en Bullhead City

Un avión de combate estadounidense interceptó un avión que volaba en un espacio aéreo restringido cerca del mitin del presidente Donald Trump en Bullhead City el miércoles en un evento aéreo que distrajo brevemente al presidente y a la multitud.

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte publicó en Twitter que envió un F-16 para investigar "un avión de aviación general que no estaba en comunicación" con los controladores de tráfico aéreo cuando se acercaba a Bullhead City.

"La aeronave infractora no respondió a los procedimientos iniciales de intercepción, pero estableció comunicaciones por radio después de que la aeronave NORAD desplegó bengalas de señal", señaló la agencia. "La aeronave fue escoltada fuera del área restringida por la aeronave NORAD sin más incidentes".

Como muchos en la multitud vieron las bengalas y el tráfico aéreo cerca, Trump bromeó sobre la nave militar que intentaba impresionarlo.

"Vaya. Ese avión tiene unos cuatro días de antigüedad. Tenemos todo el equipo nuevo, F-35, de todo. Somos la envidia del mundo", dijo entre vítores. "¿Sabes qué? Somos la envidia, ¿sabes acerca de ese Dan? Mira ese idiota. Está tratando de lucirse ante el presidente. Sí, es uno de los nuestros".

Como señaló NORAD, el avión era un F-16, no un F-35.

- Ronald J. Hansen

3 p.m .: Trump elogia a Ducey

El presidente Donald Trump subió al escenario en Goodyear cuando "God Bless the USA" de Lee Greenwood se desvaneció en el sistema de sonido.

Trump le dijo a la multitud que "ganaremos Arizona" y advirtió que votar por Joe Biden significaría "destrozar la Segunda Enmienda", continuar con el cierre de escuelas, implementar el "aumento de impuestos más grande de la historia" y traer "una pesadilla socialista".

"Un voto por Joe Biden, el somnoliento Joe, es un voto por el mayor aumento de impuestos de la historia", dijo Trump antes de que la multitud comenzara a gritar "Enciérrelo".

El presidente Donald Trump llega al Air Force One para un mitin en el aeropuerto Phoenix Goodyear en Goodyear el 28 de octubre de 2020.

Dijo que 2021 será el mejor año económico en la historia de Estados Unidos y dijo que 2020 habría sido si no fuera por la pandemia de COVID-19 y las consecuencias económicas que siguieron. Si bien la pandemia ha afectado la economía, Trump elogió al gobernador de Arizona, Doug Ducey, por reabrir rápidamente las empresas de Arizona durante el verano.

“Tu estado es agradable y abierto. El gobernador hizo un buen trabajo. No sé si lo apreciaste, pero hizo un buen trabajo ”, dijo Trump. "Él puede estar aquí, puedo tener suerte y presentarlo".

- Joshua Bowling

2:45 p.m .: Harris, Trump llegan al área de Phoenix

La senadora estadounidense Kamala Harris, demócrata por California, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor alrededor de las 2:30 pm del miércoles, comenzando la segunda etapa de un viaje de un día por Arizona.

Después de visitar Tucson, Harris se reunirá con líderes comunitarios negros en Phoenix y realizará un evento con Alicia Keys. Se espera que salga del estado por la noche.

El Air Force One, que transportaba al presidente Donald Trump y algunos invitados, incluida la senadora estadounidense Martha McSally, aterrizó en Goodyear poco después.

Cuando el Air Force One aterrizó, la multitud se convirtió en un mar de teléfonos inteligentes para capturar el momento mientras "In the Air Tonight" de Phil Collins sonaba por el sistema de sonido.

- Andrew Oxford y Joshua Bowling

1:45 p.m .: Trump, Harris se dirigen al área de Phoenix

Tanto Trump como Harris ahora se dirigirán al metro Pheonix.

Trump concluyó sus comentarios en un gran mitin en Bullhead City. Harris terminó un evento de drive-in en Tucson.

La próxima parada de Trump es en Goodyear, en el suroeste del Valle, para otra gran manifestación. Harris tiene dos pequeños eventos en Phoenix en su agenda.

Rachel Leingang

1:30 p.m .: Trump ataca a Biden y Harris en declaraciones de Bullhead City

Trump arremetió contra su oponente demócrata, Joe Biden, y su compañera de fórmula demócrata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris. Cuestionó los niveles de energía de Biden, insinuando que eran demasiado bajos para servir como presidente, y destacó la política más liberal de Harris. Bajo un mandato demócrata, dijo Trump, la nación se convertirá en socialismo.

Trump dijo que la elección fue una elección entre la prosperidad económica y la recuperación de la pandemia o la devastación económica y los bloqueos.

“Bajo encierros, innumerables estadounidenses morirán por suicidios, drogas”, dijo. “La cura no puede ser peor que el problema en sí. Y Arizona, estás abierto. Pero Nevada, haz que tu gobernador abra tu estado, por favor ".

Defendió su gestión de la pandemia y advirtió lo que podría traer una administración de Biden: "Con Sleepy Joe, no habría graduaciones, bodas, ni Acción de Gracias; ya están hablando de que no habrá Acción de Gracias".

Los funcionarios de salud pública están aconsejando a las familias y amigos que eviten las grandes reuniones para evitar la propagación del coronavirus.

Trump se presentó a sí mismo como el salvador de los conservadores, las fuerzas del orden y las personas de fe. En esta elección, dijo, está “compitiendo contra la mafia de izquierda y los medios de comunicación de izquierda, los gigantes de la gran tecnología y los RINO”, abreviatura de ‘Republican Solo de Nombre’. El término se usa típicamente de manera burlona sobre los republicanos moderados.

“Un RINO puede ser la forma más baja de vida humana”, dijo Trump.

Trump mostró un video de gobernadores demócratas alabando la respuesta federal a la pandemia en entrevistas y clips que supuestamente muestran a Biden con lapsus de memoria.

También se comprometió a hacer que los tratamientos que recibió después de dar positivo por COVID-19 estén disponibles para todos los estadounidenses de forma gratuita.

Cerca de la marca de una hora del discurso, Trump elogió al gobernador Doug Ducey, quien habló antes en el evento. También asistieron la senadora estadounidense Martha McSally, el representante estadounidense Paul Gosar y la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward.

- Yvonne Wingett Sanchez y Alden Woods

1:30 p.m .: Harris ataca el récord de Trump

Para cuando Harris subió al escenario al aire libre el miércoles en Pima Community College West, alrededor de 100 autos se habían reunido para el rally de drive-in favorable a la pandemia.

La senadora de EE. UU. No hizo ningún esfuerzo y comenzó su discurso con un análisis del manejo del COVID-19 por parte del presidente Donald Trump hasta la fecha.

“Donald Trump falló. Nos falló ", dijo Harris, criticando la decisión de Trump de restar importancia a la gravedad del virus a principios de este año y criticando los intentos de su administración de revocar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. "Le falló al pueblo estadounidense".

Harris contrastó la filosofía de atención médica de Trump con la de Biden, trabajando para pintar al Partido Demócrata como un guardián del acceso a la atención médica para los estadounidenses con bajos ingresos y condiciones preexistentes.

En un momento, les pidió a los asistentes que tocaran la bocina si conocían a alguien con tal condición, y recitó algunos ejemplos como diabetes y cáncer de mama. El claxon fue ensordecedor.

Harris también contrastó las estrategias económicas de Trump y Biden: mientras Biden evalúa la economía observando cómo le está yendo al estadounidense promedio, dijo, Trump mira al mercado de valores.

Reiteró los votos de Biden de derogar un recorte de impuestos sancionado por Trump para los ricos e invertir los fondos en infraestructura.

Harris dedicó la parte final de sus comentarios a la importancia de votar, destacando la "larga historia de personas poderosas que intentan dificultar el voto de otras personas".

“Saben que cuando votamos, las cosas cambian”, dijo sobre los grupos históricamente marginados. "Nuestra democracia siempre será tan fuerte como nuestra voluntad de luchar por ella ... y eso significa que todos votaremos".

- Rafael Carranza y Maria Polletta

1 p.m .: En Goodyear, comienza el calentamiento

Poco antes de la 1 p.m., los oradores comenzaron a calentar a la multitud antes de la llegada de Trump.

La multitud aplaudió mientras la nativa de Phoenix y candidata a la Cámara de Representantes de Arizona, Tatiana Peña, cantaba las notas finales del himno nacional.

La representante Debbie Lesko, republicana por Arizona, subió al escenario después, abrumada por vítores jubilosos y aplausos cuando le preguntó a la audiencia: "¿Qué piensan, Arizona va a reelegir al presidente Donald J. Trump?"

"Yo también lo creo", añadió después de que se apagaran los aplausos.

12:30 p.m .: Trump habla sobre COVID-19, dice que 'la vida normal se reanudará por completo'

En la ciudad de Bullhead, Trump subió al escenario y preguntó a la multitud cuántos de ellos eran de Arizona y cuántos eran de Nevada. La multitud gritó de júbilo y levantó las manos.

El presidente dijo: "Dentro de seis días vamos a ganar Arizona, vamos a ganar Nevada y vamos a ganar cuatro años más". La multitud coreaba "¡Cuatro años más!" Trump luego ridiculizó a los medios, llamándolos deshonestos y falsos.

Prometió a la multitud: “La vida normal se reanudará por completo. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Vida normal. Y el próximo año será el mejor año económico en la historia de nuestro país ”.

Dijo que pronto llegaría una vacuna contra el COVID-19, sin proporcionar pruebas.

- Yvonne Wingett Sánchez

12:30 p.m .: Harris realiza un autocine

En contraste con el gran mitin de Trump, Harris está llevando a cabo un evento basado en automóviles al mismo tiempo en Tucson.

Aproximadamente 100 autos se reunieron para un rally de drive-in que Harris llevará a cabo en Pima Community College West. El programa comenzó al mediodía con el representante de los Estados Unidos Raúl Grijalva, quien representa al área en el Congreso.

Grijalva presentó el caso contra Trump, acusándolo de incitar al odio y al racismo en el país.

“La diversidad no es un lastre, es una fortaleza para este país nuestro”, dijo.

Elogió la selección de Harris como candidato a vicepresidente y destacó la importancia de esta elección para las generaciones futuras.

"La senadora Harris no solo representa a nuestro partido, ella representa a nuestra nación", dijo.

- Rafael Carranza