Crean consejo local de negocios hispanos en favor de Biden

Alfredo García

lavozarizona.com

Organizadores de la campaña del ex vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris en Arizona, que buscan la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos, recibieron el apoyo de numerosos empresarios hispanos del Valle, en un evento en el que se constituyó un consejo que impulsará sus políticas.

“Nos da gusto que se hayan sumado más de cincuenta empresarios y dueños de negocios de varias ciudades del estado en favor de nuestro candidato a la presidencia. Hemos recibido mucho apoyo y estamos seguros que esto marcará la diferencia en las próximas elecciones”, aseguró Luz Jimenez, parte de la campaña local del candidato demócrata.

Apenas un día después del encontronazo entre Joe Biden y Donald Trum, varios empresarios dejaron de lado sus agendas para ser parte del anuncio del Consejo Hispano de Negocios, reuniéndose en las instalaciones del Salón Legends, al oeste de Phoenix.

“Creo que Biden es una persona que como yo, trata de brindar apoyo a la gente que trabaja con él. Se cuida en la pandemia que estamos sufriendo y con ello, también protege a su gente. Los latinos debemos estar en favor de que gane la presidencia”, aseguró Ribay Covarrubias de la florería La Ocasión y uno de los tres dueños de negocios que formalizaron el espaldarazo a la campaña Biden-Harris.

Reunidos frente a los medios de comunicación, los empresarios locales relataron cómo en medio de la crisis causada por el COVD-19, no recibieron ni ayuda ni comunicación de las autoridades del estado, y tuvieron que organizarse para tratar de hacer un frente común.

“Yo dejé de ser republicana tras cuatro años de un presidente que ha dejado mucho que desear. Biden ya demostró su valía al desempeñarse como vicepresidente y tiene una visión de lucha. No quiere regalar un pescado a la gente, sino enseñarlos a pescar. Apoya y da valor a los empresarios latinos”, apuntó Dora Zamora, dueña del Salón Tradiciones en el centro de Phoenix.

Por su parte Vanessa Montes, empresaria que contó que ha sido cuestionada por sus conocidos por apoyar las ideas religiosas de Biden, reafirmó que siente que como ella, el candidato demócrata pone a Dios por delante de todo lo que realiza.

“Ha sufrido grandes pérdidas y no ha dejado de dar la batalla. Debemos de apoyarlo no solo por el bien de nuestros negocios o nuestra comunidad sino por el futuro de nuestros hijos. Él cree en los hispanos y nos ve, no somos invisibles como los somos para otros políticos”, dijo la propietaria del Saloon Legends.

Larry Levi finalizó pidiendo a todos que todavía no conocen las políticas y la agenda del vicepresidente Biden en favor de los hispanos, a que visiten la página de internet www.joebaiden.com y conozcan todos sus planes.