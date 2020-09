'Un disparo hubiera sido suficiente': policías de Mesa le disparan fatalmente a Ángel Benítez, de 21 años

Chelsea Curtis y Brooke Newman

La familia de Ángel Benítez, de 21 años, exige justicia y una investigación independiente para su hijo, quien recibió varios disparos de muerte por parte de agentes de policía de Mesa el viernes por la mañana.

Su familia y su abogado hablaron en una conferencia de prensa el lunes por la tarde y nombraron a Benítez como víctima del tiroteo de la semana pasada por primera vez.

Según las autoridades, los testigos dicen que la policía le disparó a Benítez mientras sus manos estaban en el aire, mientras que la policía dijo el lunes que sus manos inicialmente estaban levantadas pero las dejó caer hacia su cintura, lo que la policía interpretó como una amenaza y le disparó.

Lo que la policía dice que pasó

La policía respondió primero a una llamada en un Panda Express cerca de Dobson Road y Rio Salado Parkway por informes sobre un hombre que se "desmayó" al volante de un automóvil, dijo el portavoz de la policía de Tempe, Det. Greg Bacon, en un comunicado el lunes por la tarde.

Los oficiales en el lugar se enteraron de que se informó que el auto fue robado a principios de este mes, dijo Bacon. Cuando intentaban detener el tráfico en el estacionamiento, Benítez se despertó y huyó en el vehículo, dijo Bacon.

Una unidad aérea siguió al vehículo mientras viajaba hacia Tempe, y detectives encubiertos que estaban cerca para una investigación por separado, respondieron junto con varios oficiales, dijo el jefe del Departamento de Policía de Mesa, Ken Cost, en un comunicado el lunes por la noche.

Según Bacon, la policía encontró más tarde el vehículo retrocedido en un espacio de estacionamiento cubierto en Tempe cerca de la University y Evergreen Road con Benítez todavía adentro. Inicialmente cumplió con las órdenes de los oficiales de poner las manos en el aire, pero luego "dejó caer las manos fuera de su vista y hacia su cintura" mientras aún estaba en el vehículo, dijo Bacon.

"Un negociador de rehenes de la policía de Mesa estaba dando instrucciones de rendición cuando Benítez apartó las manos de su vista", dijo Cost.

"Los cinco oficiales involucrados percibieron el movimiento como una amenaza, y simultáneamente tres oficiales dispararon rondas letales y dos oficiales dispararon rondas menos letales", dijo Bacon en el comunicado. No se encontró ningún arma en el automóvil después del tiroteo, dijo.

Benítez fue trasladado a un hospital local y declarado muerto una hora después.

El video de tres cámaras corporales y el de un vecino existe, pero con ángulos que obstruyen la vista y no muestran el tiroteo, dijo Bacon, que solo tiene audio de los oficiales dando órdenes durante 15 segundos antes de disparar a Benítez.

El Departamento de Policía de Tempe está investigando el tiroteo. La Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa revisará esa investigación.

El Departamento de Policía de Mesa está llevando a cabo una investigación interna separada y los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa según la política estándar, dijo Cost.

"La muerte de Ángel Benítez es trágica y ofrecemos nuestro más sentido pésame a su familia", dijo Cost en el comunicado.

Familia: '¿Ocho tiros? ¡por favor!

Benítez deja atrás a seis hermanos y a sus dos padres.

"Mi hijo era un buen hijo y no merecía morir como lo hizo. No le dieron un tiro, le dieron ocho y no le encontraron ningún arma. No es un animal", dijo su madre Ana Sandoval entre lágrimas en la conferencia del lunes.

Dijeron que era un hijo cariñoso y que a menudo vigilaba a su madre y soñaba con ir a la universidad y formar una familia.

Estaban al tanto de la declaración de la policía de que las imágenes de la cámara corporal estaban obstruidas y exigieron más información, ya que dicen que dos testigos dijeron que Ángel se rindió.

Benjamin Taylor, el abogado de la familia, dijo que la policía de Mesa está tratando de desacreditar las declaraciones de los dos testigos.

“La policía siempre usa la excusa de que 'pensaban que tenía un arma, así que vamos a dispararle porque pensamos que tenía un arma'. No puedes pensar, tienes que tener razón ", dijo Taylor.

Además, Taylor y la familia dicen que la policía reaccionó exageradamente.

"Un disparo hubiera sido suficiente, ¿pero ocho tiros? Vamos, tenía las manos en alto", dijo Sandoval.

Ella le pide a cualquier persona que tenga información que se acerque para ayudar a la familia.

Para exigir justicia para la familia, Taylor ha pedido a la policía de Mesa y a toda la policía del Valle que usen cámaras corporales en un lugar donde no estén obstruidas y que esas imágenes se entreguen a las familias de las víctimas.

Taylor quiere que una entidad externa como el Departamento de Justicia o el FBI investigue el caso de Benítez.

"No queremos un encubrimiento, queremos justicia y queremos la verdad", dijo Taylor.

Las fuerzas del orden han disparado al menos a 32 personas en el condado de Maricopa este año, según datos de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa.

