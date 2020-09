Activistas luchan por evitar el conteo insuficiente de latinos en el censo, durante pandemia

Daniel González

Hace unos días, una caravana de 20 vehículos decorados con globos rojos y azules, salió del estacionamiento de una iglesia del oeste de Phoenix. Era la tarde de un sábado cualquiera.

Durante aproximadamente una hora, los vehículos recorrieron un vecindario predominantemente latino de clase trabajadora, anunciando mensajes por medio de bocinas y con gente agitando carteles por las ventanas.

Una banda musical acomodada en la caja de una camioneta tocaba la tradicional música de mariachi.

La mayoría de los residentes del vecindario salieron para ver qué estaba pasando.

Los letreros pintados proporcionaban una clara pista de lo que se trataba: # census2020, #censo 2020.

Con las canciones seleccionadas, el grupo de mariachis hacía un esfuerzo por recordar a los que salían de los hogares latinos sobre el censo de los Estados Unidos. Las organizaciones base de este evento buscan mantener así una lucha para que las familias completen los cuestionarios del Censo 2020 antes del 30 de septiembre, luego de que la administración del presidente Donald Trump decidiera finalizar el conteo cuatro semanas antes de lo planeado.

Sin embargo, una jueza federal en California dictaminó el jueves por la noche que el conteo nacional para el Censo 2020 puede continuar hasta el 31 de octubre.

La caravana del pasado 24 de julio, y una segunda que tuvo lugar dos días después en la ciudad de Chandler, marcaron el inicio de un impulso final por parte de los grupos promotores de base en Arizona, que tratarán de asegurarse de que cada hogar latino sea registrado en el evento realizado cada diez años por el gobierno federal. Intentan desesperadamente que no se repita lo vivido en el 2010, cuando muchos hogares de origen hispano se quedaron sin ser contados.

La pandemia del coronavirus obligó a estos grupos a eliminar la mayoría de los eventos a realizarse en persona y puerta por puerta, incluidos los esfuerzos de divulgación censal planificados en docenas de las Fiestas Patrias, festivales que marcaron el Día de la Independencia de México el pasado 16 de septiembre. Muchos de ellos fueron cancelados para evitar grandes reuniones de personas.

Eso dejó a los promotores batallando por encontrar formas creativas de llegar a los hogares latinos y hacer que llenen el formulario del censo. Una de esas ideas surgidas, fue la de las caravanas de vehículos que tuvieron lugar en el mes de julio, organizadas por el Grupo Comunitario Fe Corazón.

Luego, el 3 de agosto la administración Trump anunció que el conteo del censo finalizaría el 30 de septiembre, cuatro semanas antes de lo planeado. La abrupta decisión de terminar el conteo antes de tiempo, aumentó las preocupaciones de que con esto, se haya intentado deliberadamente evitar que los latinos y otros grupos minoritarios completen el censo, en medio de la celebración del Mes de la Herencia Hispana en el país.

Sin embargo, el pasado jueves 25 de septiembre, la juez de distrito de Estados Unidos Lucy Koh, en California, emitió su fallo e impidió que la campaña del Censo 2020 termine a finales de septiembre y ordenó que el recuento de residentes continúe otro mes, hasta el final de octubre, alegando que acortarlo podría arrojar resultados inexactos.

"No lo estamos haciendo muy bien", analizó Ana karina Rodríguez, directora de campaña del censo en Arizona para la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO por sus siglas en inglés). La funcionaria destacó la importancia de evitar otro mal recuento de latinos, quienes representan un tercio de la población de Arizona.

NALEO ha estado ayudando a grupos de base, analizando datos para identificar zonas censales con tasas de respuesta por debajo del 50 por ciento. Los datos se comparten con otras asociaciones de base, para que puedan dirigir los esfuerzos de alcance a los latinos y otras comunidades de color en esas áreas.

Los datos del censo más recientes muestran que solo el 63.4 por ciento de los hogares en Arizona han completado el formulario del censo por sí mismos, ya sea en internet o por teléfono. Eso está por debajo de la tasa nacional de respuesta personal del 66,3 por ciento y ocupa el puesto 31 entre 50 estados de la nación. Las organizaciones base están luchando para que la gente latina complete el Censo 2020 antes del sábado 31 de octubre, la nueva fecha decidida por la juez.

Cada hogar tiene la opción de completar el formulario del censo en internet, por teléfono o por correo. La Oficina del Censo también envía visitadores a tocar las puertas de las casas que no han completado el formulario, pero esos esfuerzos también se han visto obstaculizados por la pandemia del COVID-19.

La tasa de respuesta general de Arizona del 94.7 por ciento, ubica al estado en el puesto 43 de los 50 entidades del país, según los datos del censo al 25 de septiembre.

Mientras tanto, Maricopa, el condado más poblado de Arizona, tiene una tasa de respuesta propia del 67.6 por ciento al 25 de septiembre. Pero los datos del censo muestran que muchas pistas censales predominantemente latinas dentro del Condado Maricopa, tienen tasas de respuesta personal del 50 por ciento o menos.

"Todavía tenemos mucho por hacer para asegurar un registro completo y precisamos trabajar desde ahora y hasta finales del mes de octubre", aseguró Rodríguez. "La fecha límite se acerca y todavía estamos viendo tasas de auto-respuesta muy rezagadas".

Hay mucho en juego para los latinos y otras comunidades que son difíciles de contar

Los latinos tienden a vivir en edificios de varios departamentos y otros lugares que son más difíciles de contar, a diferencia de los no latinos. La gente de origen latinoamericano también tiene más probabilidades de vivir en hogares multigeneracionales, que son más difíciles de contar porque a veces no se registra a niños pequeños, abuelos y otros parientes, que pueden estar viviendo en el mismo hogar al completar el formulario, dicen los abogados.

Un informe de NALEO del 2016 estimó que alrededor de 32 mil niños latinos en Arizona, no fueron contados en el censo de 2010, la gran mayoría de ellos en el Condado Maricopa.

Algunos juristas culpan del deficiente recuento de latinos en Arizona en 2010 al miedo generado por el Proyecto de Ley del Senado 1070, la ley de inmigración que firmó la ex gobernadora Jan Brewer en abril del 2010 y las redadas de inmigración de Joe Arpaio, ex alguacil del Condado Maricopa.

Los recuentos de población del censo se utilizan para asignar escaños en el Congreso, y estados como Arizona, con poblaciones en aumento, tienen la posibilidad de ganar escaños contra estados que sufren una disminución en la cantidad de sus habitantes.

El censo también se utiliza para distribuir miles de millones de dólares en fondos federales, utilizados por los estados para una amplia gama de servicios, incluida la construcción de carreteras, sistemas públicos de agua estatales, escuelas y programas como servicios de emergencia, tratamiento por abuso de sustancias, Medicare y Head Start, entre otros.

Un conteo insuficiente este año, podría costarle a Arizona, que es un estado con una gran cantidad de latinos y otras comunidades difíciles de contar, cientos de millones de dólares en fondos federales durante la próxima década, según un informe de febrero presentado por la Universidad de Arizona.

Podría conducir a una representación política desigual y un acceso dispar a los recursos públicos y privados para los latinos y otros grupos minoritarios.

Esta es la primera vez que se ofrece el formulario del censo en internet.

Una encuesta reciente de Somos UnidosUS, realizada a grupos latinos, mostró que el 29 por ciento de los residentes en Arizona aún no habían completado el censo, en comparación con el 24 por ciento a nivel nacional. Entre los latinos de Arizona, que dijeron que no habían completado el formulario del censo, el 47 por ciento señaló que no habían recibido una invitación por medio del correo formal para completar el formulario del censo en su computadora. Otro 15 por ciento dijo que no había completado el formulario porque no quería compartir su información con el gobierno federal.

Un letrero panorámico en español, ubicado en la Avenida 63 y la Calle Thomas, en Phoenix, apura a las familias a completar el Censo 2020 antes del 30 de septiembre.

Parte del temor compartido por la comunidad se debe al intento de la administración Trump, de agregar una pregunta sobre la ciudadanía en el censo, señaló Clarissa Martínez, vicepresidenta adjunta de UnidosUS, una organización nacional de derechos civiles.

El actual gobierno finalmente abandonó la pelea en julio del 2019, en medio de una batalla legal prolongada y después de que la Corte Suprema lo bloqueó temporalmente para que no agregara esta controversial pregunta.

Aún así, Martínez cree que el mero intento de agregar una pregunta sobre ciudadanía fue parte de una estrategia de la administración Trump para sembrar "confusión, caos e intimidación" y así, disuadir a los hogares latinos de completar el censo, especialmente los hogares que incluyen inmigrantes, obstaculizando su creciente influencia política.

Más recientemente, Donald Trump firmó el mes de julio un memorando que indica que los inmigrantes indocumentados no deben contarse como parte del censo para la asignación de escaños en el Congreso, pero un tribunal también bloqueó ese intento.

"La gente puede decidir no hacerse contar en el censo debido a esa confusión e intimidación que (Trump) está tratando de provocar", enfatizó Martínez.

Vianey Celestino, especialista asociada de la Oficina del Censo de Estados Unidos en Phoenix, argumentó que la misión de su oficina es contar a todas las personas que viven en el país, independientemente de su estado migratorio.

Ella reconoció que la pandemia del COVID-19 ha hecho que sea especialmente difícil llegar a los latinos y otras comunidades minoritarias difíciles de contar.

Como resultado, la Oficina del Censo ha adoptado nuevas estrategias en el último minuto para llegar a esas comunidades, incluida la asociación con grupos de base para organizar bancos telefónicos, eventos que se realizan desde vehículos y otros esfuerzos virtuales y sin contacto físico.

"Así es que nos hemos ido adaptando. Todo ha cambiado con la pandemia del coronavirus", apuntó Celestino.

Yolanda Medina, es una de las organizadoras del banco que envía mensajes de texto sobre reuniones de la aplicación zoom sobre el censo. El grupo One Arizona lleva a cabo bancos de texto, donde los voluntarios, desde sus hogares, enviarán mensajes de texto a los hogares de personas de color, en puntos geográficos donde la tasa de respuesta es inferior al 50 por ciento, preguntando si han completado el censo y ofreciendo asistencia para llenar las preguntas.

Los voluntarios corren la voz, y difunden por mensaje de texto

Recientemente, una noche, Yolanda Medina estaba sentada en su escritorio en su apartamento, mientras hacía clic insistentemente con el ratón de la computadora.

Con cada clic, Medina enviaba un mensaje de texto generado por computadora al teléfono celular de cada persona que vive en un distrito censal predominantemente latino en el Condado Maricopa.

"¿Ha llenado el Censo 2020? Tiene hasta el 30 de septiembre para responder. Tómese 10 minutos para ser contado", decía el mensaje de texto enviado, seguido de un enlace en el sitio de internet del censo para completar el formulario desde una computadora.

Medina es la coordinadora del censo de One Arizona, una coalición de 26 grupos base.

La mujer, es coordinadora de divulgación del censo en One Arizona, y conscientemente muestra una foto de un letrero que pegó en la parte trasera de un vehículo que promueve el llenado del formulario del censo en Estados Unidos. Las organizaciones de base están luchando para que los hogares latinos completen el Censo 2020 antes del 30 de septiembre, luego de que la administración Trump tratara de terminar el conteo cuatro semanas antes de lo planeado.

Yolanda fue una de las 27 personas, en su mayoría voluntarias, que participaron ese día en un "banco de texto virtual" para llegar a los hogares latinos en el Condado Maricopa e instarlos a completar el Censo 2020. Diez de estos voluntarios han estado enviando mensajes de texto en español.

Los participantes trabajaron desde sus propias casas, pero pudieron estar en contacto y verse a través de un programa de videoconferencias similar a la que ofrece la aplicación de Zoom. Para fomentar un sentido de comunidad, los participantes escucharon música de la fallecida cantante tejana Selena, durante el programa de videoconferencia y mientras estos enviaban mensajes de texto.

Los bancos de texto virtuales han reemplazado algunos de los eventos en persona, que los grupos de base habían estado planeando antes de que llegara la pandemia del coronavirus y se han incrementado a medida que se acerca la fecha límite para completar el censo.

"Hubiéramos estado (en los vecindarios) hablando con la gente en el terreno", afirmó Medina entre clics del ratón y mientras brindaba palabras de aliento a los otros participantes, como "Buen trabajo, a todos".

Otros esfuerzos de divulgación del censo sin tener contacto físico, incluyen anuncios bilingües de servicio público en la radio y las redes sociales. También se han llevado a cabo varios eventos del censo desde automóviles, realizados junto con campañas de ciudadanía y en sitios de distribución de alimentos, donde los trabajadores del censo están disponibles para brindar información o ayudar a las personas a completar el formulario del censo por internet.

La oficina del censo ha estado enviando de último minuto formularios del censo a los hogares que no han respondido por internet.

Un banco de texto realizado recientemente estaba programado para durar desde las 4 p.m. y hasta las 7 p.m. Pero a las 6 p.m., los participantes habían enviado 17 mil mensajes de texto, alcanzando la asignación de números de teléfonos celulares que se habían cargado previamente en el programa de la computadora.

Entonces, después de rifar dos tarjetas de regalo de la tienda Target de 20 dólares entre los participantes que se habían aguantado hasta el final, los organizadores desconectaron el banco de mensajes de texto una hora antes de lo planeado.

Medina recibió solo unas pocas respuestas de los casi 4 mil mensajes de texto que envió esa noche.

Una persona respondió: "Sí, hecho".

Con unos pocos clics en su mouse, Medina envió la respuesta generada por la computadora.

"Gracias. Por favor, recuérdeles a tus amigos y familiares que también completen el Censo 2020".

Justo antes de despedirse, Yolanda notó que alguien más había enviado un mensaje de texto, "Nop", indicando que aún no habían llenado el formulario del censo.

"No se preocupe", respondió Medina con otro mensaje de texto generado en su computadora. "Puede comenzar llamando al 844-330-2020", el número de teléfono de la línea de asistencia del Censo 2020.

¿Recibiste tu carta del Censo de Estados Unidos?

La Oficina del Censo de los Estados Unidos tiene el mandato del Congreso de contar a todas las personas que viven en el país. Esto se realiza cada 10 años, independientemente de la edad o el estado migratorio. Para el censo del 2020, la oficina envió postales con un código especial a todos los hogares del país, invitándolos a completar el censo decenal en internet. Pero si no se recibió una postal o tarjeta, o la perdió, aún puede completar el formulario del censo llamando al 844-330-2020 o en internet, visitando el sitio: https://2020census.gov/en/ways-to-respond.html

