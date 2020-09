Campeón de UFC Henry Cejudo sorprende con apoyo a Donald Trump en evento en Arizona

BrieAnna J. Frank

Arizona Republic | La Voz

El dos veces campeón de UFC, el arizonense Henry Cejudo, acompañó el miércoles al hijo del presidente Eric Trump en el rally ‘Latinos For Trump’ en Phoenix, Arizona.

El campeón olímpico de lucha e hijo de padres inmigrantes reiteró su apoyo al presidente Donald Trump y dijo que incluso desde antes de que este incurriera en la política él lo seguía.

“He recibido muchas críticas como latino, ¿sabes lo que eso me dice? Que hay mucha ignorancia en este juego", dijo Cejudo.

En Phoenix, alrededor de 100 personas asistieron el miércoles al rally ‘Latinos for Trump’ dentro de un edificio ubicado cerca de la Calle 20 y Baseline Road.

Se le tomó la temperatura a los asistentes a medida que cada persona ingresaba al lugar, aunque la mayoría de los asistentes no usaron mascarilla.

El olímpico Henry Cejudo, quien en un momento asistió a Maryvale High School en Phoenix, dijo que se reunió con el presidente la semana pasada y lo apoyó incluso antes de su llegada a la política.

"Siempre pensé ... necesitamos un empresario, necesitamos a alguien como este hombre para liderar nuestro país", dijo.

Cejudo habló sobre su crianza, sus padres inmigrantes y la noción del Sueño Americano que dijo que su madre le inculcó desde muy pequeño.

Se llamó a sí mismo un "patriota" y agregó que ha recibido críticas por apoyar al presidente.

Momentos después de que Cejudo terminara su discurso diciendo "Amo a Trump", Eric Trump entró en la sala con muchos aplausos.

Eric Trump se describió a sí mismo como el "mayor fanático" de Cejudo y agradeció al atleta por su apoyo a la campaña.

Trump cubrió una amplia gama de temas en su discurso de 20 minutos, y pasó gran parte del tiempo criticando lo que llamó el Partido Demócrata "radical" y la campaña de Biden, que dijo que no ha llegado a los votantes tanto como debería.

Biden dijo en agosto que visitaría Arizona después del Día del Trabajo. Su campaña aún tiene que detallar cuándo, o si en realidad lo hará por primera vez desde que elogió a John McCain en 2018, ocho meses antes de ingresar a la carrera presidencial.

En contraste, Trump y algunos de sus más cercanos allegados visitaron recientemente Arizona, incluido el vicepresidente Mike Pence, y dos de sus hijos: Ivanka Trump y Donald Trump Jr.

Eric Trump caracterizó el miércoles a su padre como un defensor del cristianismo, la libertad y los valores estadounidenses, que dijo es lo que el país quiere y necesita.

"Estados Unidos lo ama por lo que está haciendo, les encanta que se enfrente a China, les encanta que se enfrente a todos estos países, les encanta que esté reconstruyendo el ejército", dijo.

Eric Trump: Latinos deberían votar al Partido Republicano

En su entrevista con The Republic, Trump dijo que el voto latino sería fundamental en las elecciones y dijo que creía que la cultura latina "se alinea perfectamente con la de los republicanos".

Citó la libertad religiosa y la creación de empleo como dos de los temas más importantes para muchos votantes latinos, y dijo que su padre ha cumplido en ambos frentes.

La tasa de desempleo entre los latinos alcanzó un mínimo histórico en 2019, aunque un informe de mayo del Departamento de Trabajo reveló que la tasa de desempleo entre los latinos era del 18,9%, y los expertos atribuyeron la pérdida de empleos a los impactos del brote de COVID-19.

Trump hizo eco a The Republic de sus críticas a Biden y a la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, pintando un contraste entre los esfuerzos de la familia Trump en 2020 y los de la campaña de Biden.

Acusó al Partido Demócrata de dar por sentado el voto latino, citando la falta de apariciones de Biden y Harris en Arizona.

"Es muy diferente a nuestra familia", dijo. "Si le pedimos a alguien que vote por nosotros, lo respete, se presente, esté presente, agradézcale, déjelo escuchar de una persona real en lugar de una persona en Skype".

Trump dijo que no cree que la falta de viajes y apariciones en nombre de la campaña de Biden se deba a la pandemia en curso, sino más bien a la falta de apoyo para el exvicepresidente.

"Biden no puede llenar una habitación como esta", dijo. "No tiene el entusiasmo, no tiene la energía, no tiene el amor, no tiene la pasión".

Trump calificó la falta de apariciones de Biden en el estado como "irrespetuosa", "perezosa" y "presumida".

Dijo que cree "plenamente" que Arizona se probará a sí mismo como un estado rojo en noviembre, pero dijo que él y otros sustitutos continuarán golpeando el pavimento hasta el día de las elecciones.

"Nunca quiero tener confianza", dijo. "Sólo en la vida, siempre quiero jugar como si estuviéramos cuatro o cinco puntos atrás y quiero tener esa ética de trabajo. Nunca querría dar nada por sentado".

Traducción: Javier Arce