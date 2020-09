Cindy McCain respalda a Joe Biden para presidente

AP

PHOENIX — Cindy McCain respaldó el martes al demócrata Joe Biden para la presidencia, en una muestra de rechazo al mandatario Donald Trump por parte de la viuda de quien fuera candidato republicano a la Casa Blanca en 2008.

Trump ha tenido una relación tensa con miembros de la familia de John McCain desde que hizo comentarios despectivos del senador por Arizona durante su campaña presidencial de 2016. Pero hasta el momento los McCain se habían negado a ofrecer su apoyo a los rivales de Trump.

Cindy McCain hizo mención de las décadas de amistad entre su familia y la de Biden y su vínculo como padres de hijos que han sido parte de la milicia.

“Él respalda a las tropas y saben lo que eso significa para alguien que ha servido en el ejército”, dijo McCain en una entrevista telefónica. “No sólo amar a alguien que ha servido, sino que entiende lo que significa enviar a un hijo a combate. Hemos sido grandes amigos por muchos años, pero tenemos un punto en común de que somos de familias militares”.

El respaldo de McCain podría ayudar a Biden a atraer a miembros del Partido Republicano que están descontentos con el presidente republicano y darle al exvicepresidente un impulso en Arizona, un estado clave y sin clara preferencia política al que McCain representó en el Congreso durante 35 años. McCain sigue siendo una figura respetada desde que murió en 2018 por complicaciones relacionadas con un tumor cerebral, particularmente entre los votantes independientes a los que Biden corteja.

“Decidí tomar una postura y ojalá que otras personas vean lo mismo. Otras mujeres en particular”, dijo McCain. “Tal vez tengan que salir un poco de su zona de confort, pero Biden es, por mucho, el mejor candidato en la contienda”.

McCain dijo que no ha votado por un demócrata desde que tenía 18 años y siguió el ejemplo de sus padres. Sigue estando registrada como republicana y no tiene planes de cambiar eso, puntualizó.

Biden dijo el martes a algunos de sus donantes de campaña que el respaldo de McCain fue “por lo que (Trump) dijo sobre mi hijo y John y otros que son héroes, que han servido a su país. Ya saben, que eran ‘perdedores, bobos’”.

El exvicepresidente se refería a los reportes de que Trump hizo comentarios despectivos sobre los soldados estadounidenses que han muerto en combate. El mandatario ha negado haber hecho esas declaraciones, que fueron reportadas en primera instancia por fuentes anónimas a The Atlantic. Muchos de los comentarios fueron confirmados posteriormente por The Associated Press.