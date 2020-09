Una 'Dreamer' ayudó a remover de su cargo a Arpaio; ahora es Penzone quien la persigue

Dianna M. Náñez

Arizona Republic, lavozarizona.com

Ella no tendría porqué enfrentar la deportación o el cañón de un arma.

Debería estar en casa celebrando su cumpleaños, pero esta activista sabía lo que estaba en juego.

Menos de una hora antes, justo después de las dos de la mañana, cuando la temperatura desciende lo suficiente como para que la brisa de Arizona se mezcle con el sudor y hace que el calor del verano sea más soportable, se había imaginado cayendo en su cama, durmiendo hasta tarde y despertando para leer mensajes de felicitación por un año más de vida.

Máxima Guerrero acababa de cumplir 30 años. Incluso durante la pandemia, sus amigos lo habrían tenido presente. Pero no hubo tiempo para celebrar.

En ese último domingo de mayo, Máxima se sentó en la oscuridad observando a un enjambre de policías que atrincheraban las calles e impedían que los manifestantes abandonaran una protesta en el centro de Phoenix en la que exigieron justicia para George Floyd y el fin de la violencia policial.

Después de años de organizar acciones de desobediencia civil (Manifestaciones contra el ex alguacil Joe Arpaio, protestas para sacar a los oficiales de inmigración de las cárceles de Phoenix y luchar contra la injusticia), Máxima sabía que el impulso para un cambio verdadero es raro. Pero con tanta gente en las calles de todo el país, esta era su oportunidad para ser escuchada.

También conocía los rostros detrás de los números que registran los disparos fatales de las policías de Arizona.

Si Máxima no mantenía la vigilancia sobre los oficiales durante la manifestación y algo le sucedía a cualquier persona, ella no se lo perdonaría.

Durante la mayor parte de la noche, la protesta en el centro de Phoenix se mantuvo pacífica. La policía portaba equipo antidisturbios. Los manifestantes sostenían carteles donde se leía: Black Lives Matter (Las vidas negras importan). Defund Police (Quitar fondos a la policía). La calma se podía romper en cualquier momento.

Ya se dirigía a su casa con otros observadores legales de la protesta, cuando un amigo sugirió una revisión final de los manifestantes que quedaban. Condujeron el automóvil en que viajaban por la Calle Adams y se estacionaron. Quizás quedaban alrededor de 50 manifestantes. La mayoría retirándose del lugar.

"Parece que la gente se está alejando, así que tal vez deberíamos irnos", comentó Guerrero a sus compañeros. "De prisa, hay agentes que están bloqueando todas las calles".

Entonces, los oficiales de Policía de Phoenix se movieron al unísono para acorralar a los manifestantes. La gente que se mantenía en la zona fue arrestada.

Los expertos en la aplicación de la ley lo llaman “kettling”, término en el idioma inglés para nombrar una táctica que se usa para controlar grandes multitudes.

Los defensores de los derechos civiles lo llaman una trampa.

“En todas las ocasiones en las que estuve en una manifestación, nunca había visto vehículos policiales que se usaran en una calle para impedir que la gente se fuera”, recuerda Máxima. "La policía nos apuntó con armas y nos gritó que saliéramos del coche".

“En ese momento pensé, 'tengo DACA’. Sé que tengo que hacerle saber a la gente lo que me está pasando”, reflexionó mientras permanecía inmovil.

Máxima sabía que ser una soñadora, con un estatus legal temporal a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) no la protegería de la deportación si era arrestada, ni en Arizona, ni en ningún lugar de los Estados Unidos de Trump.

Había pasado años averiguando cómo sobrevivir sin tener papeles legales. Un arresto podría cambiarlo todo.

"En la cabeza tuve un pensamiento, 'Cooperaré con lo que sea que esté sucediendo porque nunca se sabe cuáles podrían ser los alcances con la policía''', dijo.

Los rodearon de cuatro a seis vehículos policiales. Los oficiales ordenaron a su amiga que saliera del auto primero. Manos arriba, le gritaron.

Contando con unos segundos para contactar a sus compañeros, otros observadores legales que habían asistido, y antes de que los oficiales la alcanzaran, rápidamente envió un mensaje de texto por su teléfono: "Estamos a punto de ser arrestados".

Salió del automóvil con las manos sobre su cabeza y los agentes le ordenaron que se diera la vuelta. Sintió una sacudida cuando le apretaron las esposas de acero contra sus muñecas. Nadie les dijo por qué los arrestaban. Recuerda que nadie les leyó sus derechos.

En los días que siguieron, pasaría por la cárcel del alguacil del Condado Maricopa, Paul Penzone. Cuatro años antes, había trabajado con su comunidad para destituir al ex alguacil Joe Arpaio, por atacar ilegalmente a personas como ella. Esperaba que Penzone fuera mejor.

Pero dentro de la cárcel de la Cuarta Avenida de Penzone, un juez le dijo a Máxima que la policía de Phoenix la había arrestado por delitos graves de disturbios y que sería transferida a los oficiales de ICE (Immigration and Customs Enforcement): Colocandola a un paso de la deportación, y a pasos más lejos de los mismos centros de detención donde había ayudado a organizar protestas para liberar inmigrantes.

Máxima se daría cuenta rápidamente que Penzone no fue la solución. Como candidato hizo campaña por conseguir los votos de latinos e inmigrantes naturalizados, pero ya en el puesto, mantuvo a los oficiales de ICE en sus cárceles tal como lo había hecho Arpaio. Conservó una asociación con ICE que envió a muchos inmigrantes a centros de detención para procedimientos de deportación, antes de que fueran procesados por un delito.

Ahora, a punto de perderlo todo, su libertad, su familia, su hogar, se prometió que si no la deportaban, se enfrentaría a Penzone como lo hizo con Arpaio.

"No eres ciudadana"

Máxima tenía 5 años cuando cruzó junto con su hermano pequeño la frontera entre México y los Estados Unidos. No tan pequeña como para no recordar el sonido de la piedra y la grava bajo sus pies en esa noche mientras caminaba un tramo aislado del Desierto de Sonora, entre las ciudades hermanas fronterizas de Nogales.

Su madre estaba huyendo de una relación abusiva para trabajar en los Estados Unidos. Muy frecuentemente se le ha preguntado a Máxima cuando fue que se dio cuenta de que no era ciudadana estadounidense.

Ella expone que cuando niño, vas a la escuela y aprendes las mismas cosas que otros estudiantes, memorizas el Juramento a la Bandera. Regresas a casa y ves los mismos programas de televisión. Entonces, un día, dice, te das cuenta de que no tienes los mismos derechos que tus amigos nacidos en Estados Unidos.

"No creo que nunca me lo hayan dicho explícitamente", recuerda. “Pero tampoco se me ocultó”. Otros miembros de la familia estaban siendo deportados".

Máxima tenía 17 años la primera vez que lo sintió como una realidad para ella.

"Estaba tratando de conseguir un trabajo durante las vacaciones de la escuela y llené una solicitud", asegura. "Solo quería trabajar en Subway".

Máxima, la mayor entre sus hermanos, recuerda el rostro de su madre cuando le dijo que quería trabajar, para ayudar a pagar las cuentas, y tener un poco más de dinero para gastar con sus amigos.

“Ella me dijo: 'Tu no tienes un número de seguro social'”, recordó Máxima.

Luego llegó el día en que tuvo que contárselo a una amiga. Su clase de gobierno planeaba un viaje a Washington, D.C.

A Máxima le encantaba aprender sobre la política y las propuestas legales que dan forma al país. Su amiga la instó a que fueran. Podían ver juntas la capital de la nación y compartir una habitación.

“Mi amiga repetía: 'Deberías venir al viaje, no te preocupes por el dinero, mi papá lo va a pagar'”, recuerda. “Solo traté de seguir parada. Y ella seguía diciendo: 'Pregúntale a tus padres' ".

Cuando Máxima no pudo poner más excusas, le dijo: "'No puedo ir porque podría pasarme algo. La migración podría estar en el aeropuerto'".

Máxima no tuvo que dar más explicaciones. Su amiga también era mexicana. De niñas fueron a la escuela en South Mountain High, donde los estudiantes son predominantemente latinos y muchos provienen de familias con estatus migratorio mixto.

Era el 2008 y sus compañeras estaban haciendo planes para el futuro: prepararse para la universidad. Un asesor escolar le dijo a Máxima que los estudiantes con un G.P.A. superior califican para la inscripción gratuita en los Colegios Comunitarios de Maricopa.

Ella tenía un 3.7 de G.P.A. Esta era una oportunidad real para pagarse la universidad. Pero la documentación le solicitaba un número de seguro social.

"No eres una ciudadana", recuerda haberse repetido.

Tenía 17 años, no podía tener una licencia de conducir, no tenía trabajo, no contaba con dinero para la universidad, y no tenía ciudadanía.

"Me metí en un agujero mental profundo y sentí no tener más esperanzas", reflexionó.

'Muéstrame tus papeles'

Pasaba horas buscando hacer comunidad en la red social MySpace. También comenzó a tomar el autobús comunitario gratuito de la biblioteca pública, al que accedía muy cerca de su casa en el oeste de Phoenix.

"Sería como hacer búsquedas de 'sin papeles'", recuerda. "Esto fue antes de que tuviéramos algo que ver con 'indocumentados y sin miedo'".

Se topó con algo llamado DREAM Act, un movimiento político liderado por jóvenes indocumentados que abogaban por un camino hacia la ciudadanía.

La joven sabía que MySpace agrupaba a las personas en función de intereses compartidos. Encontró a un amigo de la preparatoria que también era indocumentado y había ganado una beca privada para la universidad. Ella le envió un mensaje.

Él respondió: "Oye, vi a algunos estudiantes en la Universidad Estatal de Arizona que se están organizando, deberías venir a una reunión".

Máxima nunca había tomado un autobús tan lejos de su casa.

Después de vagar por los edificios de ladrillo de ASU y bajo la sombra de las palmeras, encontró la pequeña sala de reuniones y observó a todos: Eran estudiantes latinos sin papeles. Tal como lo era ella.

Recuerda haber pensado: “¿Quiénes son estas personas? ¿Qué están haciendo? ¿El DREAM Act? ¿John McCain? ¿Quién es ese y de qué están hablando? "

Era el 2009, cinco años desde que los votantes habían aprobado la Proposición 200, una iniciativa que le requería prueba de ciudadanía a los estudiantes, para poder registrarse para votar y prohibía a los no ciudadanos a recibir ciertos beneficios públicos. (La Corte Suprema de los Estados Unidos luego derogaría partes de la ley que requieren la prueba de ciudadanía para el registro de votantes).

El sentimiento antiinmigrante había llegado a un punto de inflexión.

En 2010, la Legislatura de Arizona estaba debatiendo un proyecto de ley que se convertiría en la medida de inmigración más dura de la nación, la SB 1070 o mejor conocida como la ley de "muéstreme sus papeles".

Los jóvenes latinos respondieron a la política de promover los intereses de los nacidos en el país frente a los inmigrantes y al racismo radical, con su propio movimiento.

El grupo de ASU que se formó ese día se conocería como la Coalición de la Ley DREAM de Arizona. Pondría a jóvenes indocumentados como Máxima y sus familias, en el centro de la conversación política.

Un sueño aplazado, no muerto

Máxima estaba aprendiendo de estos jóvenes que eran como ella, y que estaban cansados de ser ciudadanos de segunda, en el único lugar que conocían como su hogar.

“Tenían mi edad, pero se estaban organizando”, expone. “Obtenían firmas para la petición de la Ley DREAM en el evento conocido como Primer Viernes y estaban hablando de obtener pasaportes como una identificación. Ni siquiera sabía que podía conseguir un pasaporte ".

Acumuló largas charlas sobre cómo una identificación era una forma de demostrar que eras alguien y que importabas. Un joven recibió una tarjeta de crédito de Bank of America y la mostró: tenía su nombre y su fotografía.

“Simplemente estábamos creando la posibilidad de tener alguna forma de identificación”, dice.

Máxima recuerda haber aprendido cómo pedir firmas de peticiones al explicar la Ley DREAM y cómo esto podría ayudar a cientos de miles de jóvenes sin estatus legal.

El caminar y preguntar : "¿Firmarías esto?" aterrorizaba a Máxima, entonces una tímida joven de 20 años.

“Era la primera vez que me acercaba a extraños y abogaba por algo”, recuerda.

Había pasado mucho tiempo desde que Máxima Guerrero se permitió pensar en el futuro. El DREAM Act ofreció una forma de cambiar las cosas. Pronto, estaba capacitando a otros estudiantes sobre cómo solicitar firmas de peticiones, y no solo supo quién era John McCain, sino que organizó manifestaciones frente a la oficina del senador.

"Si ganamos este DREAM Act, estaré bien", pensaba. "Voy a salir de este agujero en el que he estado. Era ese sentido de comunidad".

Pasó noches con activistas, acampando frente a la oficina de McCain en una vigilia de 24 horas.

Estar rodeada de estudiantes universitarios indocumentados, hizo que Máxima quisiera volver a intentar ir a la universidad. Encontró una beca privada de un grupo de California. Aunque solo le aportaba 500 dólares, el dinero sería suficiente.

“Esa fue una de las primeras becas privadas que pude obtener”, afirma. "Ese verano empecé con una clase".

El primer día de clases subió al autobús con un mapa, una lista de rutas, y su matrícula consular como identificación.

"Lloré en el autobús", recuerda, "porque no podía creer que pudiera empezar clases en el Colegio de Phoenix".

Pronto, la Legislatura estatal aprobó una ley que requería que los no ciudadanos pagaran tasas de matrícula como si fueran residentes de fuera del estado.

“Mágicamente, obtuve esta gran beca”, apuntó. "En el fondo de mi cabeza pensaba en todos los demás estudiantes que no iban a lograrlo ese semestre".

Nadie de la familia de Máxima había ido a la universidad.

"Mis padres no podían entender la magnitud de lo que significaba tener este semestre en el colegio y por lo que tuve que pasar para poder estar allí", recuerda.

Al ser indocumentado, afirma, a menudo se siente como si siempre hubiera algo o alguien más contra de quien luchar.

"Es como esta batalla que parece coincidir con todo lo demás que también es una lucha", dice.

Máxima estaba en clases en el Colegio Phoenix en diciembre del 2010, cuando el Senado de Estados Unidos votó sobre la Ley DREAM.

La medida finalizó, 55-41. El senador de Arizona, John McCain, había votado en contra.

"Necesitaba estar en comunidad, y estar fuera de la oficina de McCain era el único lugar en el que sabía cómo estar en comunidad", asegura.

La activista vio llorar a otros compañeros, pero estaba analizando el por qué habían perdido.

"No importa cuánto tratemos de apaciguar ... al final del día, van a tener su partido por encima de nuestra humanidad, nuestros derechos humanos más básicos", aseguró.

Se dio cuenta de que era hora de luchar con la desobediencia civil, hora de incomodar a los políticos.

Poder, política y odio

La lucha por la ley federal DREAM se estaba llevando a cabo en el contexto de otra lucha de inmigración, esta local, sobre la SB 1070.

La joven entendió que Arizona estaba impulsando el creciente sentimiento y las políticas antiinmigrantes de la nación, para expulsar a los migrantes, ya sea fuera del estado o mejor, de regreso a su lugar de origen.

Los estudiantes de secundaria de las comunidades de color en todo el Valle, abandonaron la escuela en protesta. Máxima reconoció un despertar en los jóvenes migrantes. No tenían miedo.

Ahora con 20 años, se preguntaba cómo sería diferente su vida si alguien le hubiera enseñado a defenderse cuando tenía 17 años, estaba indocumentada y todavía tenía mucho miedo.

Ella comenzó a ayudar a organizar las huelgas de los estudiantes.

Algunos días eran tan largos que Máxima se olvidaba de comer, dormía poco y pasaba más tiempo con los manifestantes que con su familia. No podía permitirse el perder.

La gobernadora Jan Brewer tenía el poder de detener la SB 1070, una medida redactada por el senador estatal Russell Pearce, un político con inclinación de incitar la xenofobia que apuntaría a familias como la suya.

Latinos con y sin ciudadanía protestaron en el Capitolio.

Máxima estaba aprendiendo quién tiene la voz en la política de Arizona.

"El espacio de jardines que existen en el Capitolio, no eran para nosotros", analiza. "Daba miedo. Nos dijeron que podían arrestarnos, pero la gente seguía apareciendo".

La madre de Máxima le suplicó que dejara de protestar.

"Recuerdo una vez que estaba discutiendo con mi mamá y le dije: 'Si hay algo que pueda hacer para detener esto, lo haré. No es solo por mí'", le comentó.

Cuando Brewer firmó la SB 1070, Máxima se despidió de amigos cuyos padres se mudaron a estados donde se sentían más seguros. Los que se quedaron se unieron más. Hubo más decisión.

Los líderes que ves en la actualidad eran muy jóvenes entonces, dice Máxima, pero estaban enojados y se organizaban.

“Era el estado diciendo que yo podía ser un objetivo de sus leyes o cualquier persona que conozca o que se pareciera a mí, puede ser ese objetivo”, señala.

Los agentes de Arpaio iniciaron redadas de inmigración dirigidas a las comunidades latinas.

“Escuchamos historias de personas que fueron detenidas bajo perfil racial”, asegura.

Pearce y Brewer habían allanado el camino para que Arpaio usara su departamento y a sus oficiales como una fábrica de deportaciones de facto. Arpaio violó la ley para apuntar, encarcelar y hacer todo lo que estaba en su poder para separar a las familias, cuenta Máxima.

Querían que Arpaio se fuera. Pero su actuación policial antiinmigrante solo lo había hecho el alguacil más popular.

Elección tras elección, ningún candidato estuvo cerca de derrocarlo.

Una batalla en las urnas

La SB 1070 y el DREAM Act le habían enseñado a Máxima que no solo importaba su voz, sino quién y para qué hacía campaña. No tenía papeles, pero podía influir en los votos.

Durante los siguientes dos años, Máxima trabajó con otros jóvenes y sus familias, para elegir a políticos que se preocuparan por los migrantes.

Cuando Daniel Valenzuela ganó un escaño en el Concejo Municipal de Phoenix, recuerda, las personas indocumentadas sintieron que tenían a alguien que si contestaría sus llamadas y escucharía.

"Esa fue una de las primeras elecciones en las que las personas que no podían votar realmente hicieron el cambio", dice, y agrega que él también fue uno de los primeros a quienes le pedirían cuentas.

Máxima hizo campaña para recordar a Pearce sobre su papel en la aprobación de la SB 1070. Incluso para la joven, que creía en su poder para impulsar el cambio, una victoria parecía imposible en un bastión conservador como la Ciudad de Mesa.

Máxima tocó puertas y habló con personas que le dijeron que ella debería ser deportada. Pero también hubo familias latinas que se inscribieron para votar contra Pearce y familias mormonas que escucharon a la joven inmigrante decirle que ellos quería a alguien que la viera como un ser humano.

Los votantes frenaron a Pearce, optando por un candidato republicano que dejó en claro que se preocupaba por los inmigrantes.

"No podía creerlo basado en el tipo de electorado que generalmente sale a votar en su comunidad", recuerda. “Fue un momento de mucho orgullo, de poder ser parte de este movimiento para detener a este hombre que estaba tomando decisiones que lastimaban a mi gente”.

Máxima estaba aprendiendo el cambio que podía generar en su propio estado natal, incluso sin un DREAM Act.

“Muchos de nosotros entendimos que hay un panorama político nacional, como para el DREAM Act, pero el panorama político local, las elecciones locales, afectan a la gente día a día, todos los años y eso debería ser tan importante como lo que se hace cada cuatro años".

Derrocar al sheriff más duro de Estados Unidos

Arpaio fue el siguiente en la lista de Máxima Guerrero.

La campaña para darle el Adiós de Arpaio buscó registrar a miles de votantes marginados. Lo dirigía la organización Promise Arizona, un grupo local de derechos de los inmigrantes, y Unite Here, un sindicato de trabajadores de la hotelería.

La gente podía votar por quien quisiera, pero los grupos esperaban que la mayoría de los votantes de color en el Condado Maricopa, especialmente los latinos, rechazarían a Arpaio. Solo necesitaban una alternativa al alguacil y alguien que los convenciera de que su voto importaba.

Un político desconocido, llamado Paul Penzone, estaba desafiando a Arpaio. Penzone era otro oficial de la ley de toda la vida, pero hizo campaña tratando a todos, incluidos los inmigrantes, con respeto.

Máxima dice que Adiós Arpaio no fue una campaña para Penzone. Fue una campaña para cualquier candidato, pero buscando sacar a Arpaio.

Máxima supervisó un equipo de voluntarios que estaban en octavo grado. Y después de la escuela, se juntarían con la joven activista, tocarían puertas y hablarían con la gente sobre cómo votar y cómo podría ayudar a las familias migrantes.

“Sabían el impacto que causarían, porque tenían familiares que habían sido deportados bajo las directrices de Arpaio”, recuerda de su grupo de voluntarios.

Ese verano, en 2012, Máxima se ganó un lugar en un programa de verano de UCLA, un curso de una semana para estudiantes indocumentados.

Estar en Los Ángeles con otros jóvenes le dio un descanso de la rutina de tocar puertas.

Ella estaba en clase cuando se enteró de que el entonces presidente, Barack Obama, estaba a punto de emitir una orden ejecutiva para proteger a unos 800 mil jóvenes inmigrantes indocumentados de la deportación. Si ellos cumplían con ciertos requisitos, incluido no tener antecedentes penales, obtendrían un estatus legal temporal.

"Me estaba hundiendo el pensamiento de que no tendría que preocuparme por ser deportada o no tener que preocuparme por averiguar cómo hacer para conseguir un trabajo", señala. "Ahora, podía tener todas estas oportunidades diferentes y quitarme ese peso de encima".

Después del anuncio de Obama, celebraron en un mitin en Los Ángeles. Máxima recordó haberle dicho a su amiga de la secundaria que no podía ir a Washington, D.C., porque "la inmigración podría estar en el aeropuerto". Ahora, la joven se sentía segura en el aeropuerto en su camino de regreso a Arizona.

“Me sentí revitalizada. Me sentí con la idea de, '¡Hagamos todo esto!' "

A medida que se acercaba el día de las elecciones, Máxima sabía que era muy poco probable que Arpaio perdiera.

“Al final tuve que mirarlos a los ojos y decirles, 'Oye, Arpaio ganó las elecciones'”, al hablar con cada uno de su equipo de estudiantes de octavo grado. “Había una tristeza en sus rostros. Hicimos todo lo que pudimos, pero eso no iba a cambiar y perdimos la campaña ".

Los jovencitos eran indocumentados o tenían padres sin papeles. Sabían que cuando Máxima dijo que todo había terminado, eso significaba que Arpaio continuaría como alguacil del condado y seguiría atacando a sus familias.

Los estudiantes querían seguir tocando puertas. Los invitó a ayudar a empacar la oficina de campaña. Trató nuevamente de explicar que las elecciones habían terminado pero que habían marcado la diferencia. Fueron parte de un esfuerzo para registrar a casi 30 mil nuevos votantes, les dijo.

"Es el comienzo del cambio y una variación de la cultura de la votación de nuestras comunidades", aseguró. "No lo hicimos esta vez, pero sucederá en la próxima".

'La mejor oportunidad que tenemos'

Guerrero se unió a una ola de jóvenes que se organizaban a nivel nacional a través de la organización United We Dream.

“Cuando obtuve mi DACA, pensé, ya tenemos algo”, recuerda. "¿Qué pasará con el resto de nuestras familias?"

Una actividad la llevó a la frontera, en Nogales, Arizona. Máxima no había estado allí desde que cruzó de México a Estados Unidos a los 5 años.

Ahora, ella estaba de pie del lado estadounidense, mirando el muro, una valla que separa las ciudades que se supone son hermanas.

"No sabía qué palabras usar, pero fue una experiencia extracorporal", recuerda. "Pensé, si eliminamos esto, el muro, toda esta comunidad puede estar conectada, las personas y las familias pueden estar unidas".

Un beneficiario de DACA no había visto a su hermano desde que fue deportado. Guerrero vio a los hermanos llorar mientras metían sus manos a través de la cerca para abrazarse.

"Es un abuso de los derechos humanos", asegura. "Me hizo más consciente de lo que es la separación de las familias".

"Y estaba comenzando a aprender y comprender qué son los Centros de Detención. Qué son las cárceles privadas. Quiénes se benefician de que las personas sean encarceladas y detenidas. Y entrando en esa educación política y conocimiento para cambiar esto".

Con DACA podría trabajar, iniciar un negocio, viajar sin miedo a la deportación. Pero Máxima se quedó en casa. Consiguió un trabajo como enlace entre los padres de una escuela de Phoenix.

Necesitaba una licencia de conducir y rápido, porque los organizadores escucharon que Brewer se estaba moviendo para prohibir que los inmigrantes indocumentados obtuvieran licencias.

A Máxima le preocupaba qué más podrían quitarle esos políticos a la comunidad.

"Necesito aprovechar este programa DACA, no sé cuánto tiempo lo tendremos", asegura. "Si hay algo que pueda hacer para que mi familia no tenga que preocuparse por el alquiler y al menos estemos invirtiendo en nuestra propia casa, tengo que hacerlo".

En la escuela donde trabajaba, muchos de los niños estudiantes eran indocumentados.

“Compartí mis antecedentes, de dónde venía”, recuerda. "Para mí, fue sólo aprender sobre personas, gente que no tenían conciencia política o que no les importaba".

Se dio cuenta de que los defensores y activistas estaban dejando atrás a la comunidad. Si quieres cambiar vidas, pensaba, debes conocer a las personas donde ellas viven.

Trabajó como un enlace con los padres durante dos años.

En 2016, le compró una casa a su familia. Estaban a salvo y Máxima se encontraba lista para luchar de nuevo.

Fue un año de elecciones. Penzone estaba nuevamente desafiando a Arpaio y los organizadores de la comunidad estaban aprovechando su impulso del 2012.

Arpaio se vio debilitado por las demandas que les habían costado a los contribuyentes 70 millones de dólares, luego de artimañas publicitarias y una demanda por discriminación racial al enviar agentes a comunidades latinas, lugares de trabajo y centros para jornaleros, buscando arrestar a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país. La evidencia mostró que apuntaron a personas que parecían ser latinas sin una sospecha razonable de un delito.

Máxima sabía que Arpaio había violado la orden de un juez federal para detener sus redadas de inmigración y que se jactaba de que su cárcel de Tent City (Ciudad de las Carpas) se había convertido en un "campo de concentración" para inmigrantes indocumentados. Escuchó a Arpaio haciendo campaña a favor del entonces candidato presidencial Donald Trump, quien, al igual que el alguacil, estaba haciendo política usando una retórica antiinmigrante.

"Fue como terminar donde lo dejamos cuatro años antes", recuerda sobre la campaña para desbancar a Arpaio.

La plataforma de campaña Bazta Arpaio, un juego de palabras en español que provenía de "basta", necesitaba organizadores.

“Inmediatamente, pensé, 'Sí, ¿dónde me apunto?'”, mencionó Máxima.

La joven escuchó a Penzone hacer promesas a los latinos, a grupos de derechos de inmigrantes y a jóvenes indocumentados como ella que querían que Arpaio se fuera. El entonces candidato dijo que generaría confianza y llevaría la justicia a la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa.

"Todavía era un poco dudoso ... ¿sería él la respuesta que necesitábamos?" ella rememoró. "Pero era la mejor oportunidad que teníamos para que Arpaio saliera".

Caminó millas haciendo trabajo electoral en el calor, registrando nuevos votantes y haciendo campaña contra Arpaio.

La noche de las elecciones, esperó el resultado con su comunidad en el Parque Grant de Phoenix. La multitud reunida había colgado un aviso de desalojo gigante que simbolizaba que el tiempo de Arpaio había terminado.

De pie en el césped, viendo a la gente rezar, hablar, jugar con sus hijos, recordó el 2012 y cómo no había importado que se registraran a tanta gente para votar.

Pero cuando llegaron los resultados, Arpaio había perdido. Penzone ganó.

“Después de 24 años, Arpaio se iría”, recordó haber meditado.

Trump había ganado. "Pero fue este sentimiento, al menos con esta raza, personas que habían sido deshumanizadas o criminalizadas por Arpaio, que pudieron unirse y dar un testimonio de cómo se sentían", dice.

Máxima no confiaba en los políticos, pero pensó que Paul Penzone podría escuchar a las personas que ayudaron a elegirlo.

Nuevo alguacil, misma política

Cuando el presidente Donald Trump fue elegido, cambió la forma en que la joven vio el activismo. Se estaban deportando más padres y madres. No había término medio, comentó ella. O hiciste todo lo que estuvo en tu poder para mantener unidas a las familias o fuiste cómplice de separarlas.

En 2018, tomó un trabajo con la organización Puente Human Rights Movement, después de trabajar para otros grupos de derechos de los inmigrantes.

Puente quería que ella dirigiera una campaña juvenil. Organizaron protestas contra la violencia policial y para evitar que las escuelas usaran a la policía como seguridad en los campus educativos, argumentando que las personas de color eran castigadas de manera desproporcionada.

Máxima, contando ahora de 28 años, alentó a una adolescente indocumentada que no calificaba para DACA a viajar a la capital del país para abogar por una reforma migratoria.

"Eso me trajo de vuelta el recuerdo de ese viaje que no pude hacer a D.C.", comenta. "Tiene que viajar para que ella tenga esa experiencia ... al mismo tiempo que se defiende ella misma, a su comunidad, a sus compañeros. Yo quería eso para ella".

Máxima también estaba ayudando a organizar protestas en la cárcel de la Cuarta Avenida contra el alguacil Penzone.

"Le dijimos a Penzone que pusiera fin a la asociación de Arpaio con el ICE", recordó. "Al principio, pensamos que nos escucharía".

No lo hizo.

Uno de los organizadores de Puente había sido arrestado por los agentes de Arpaio al intentar bloquear una carretera que conducía a un mitin de la campaña de Trump en 2016. Demandó, alegando que los oficiales y funcionarios de ICE en la Cárcel de la Cuarta Avenida, habían actuado bajo perfil racial y estaban violando los derechos constitucionales de cualquier persona detenida sin causa probable, hasta 48 horas después de que un juez ordenara la liberación.

Las llamadas "detenciones de cortesía" o detenciones de sospechosos, mantenían encarcelados ilegalmente a los presos que se creía estaban en el país de forma ilegal, hasta que pudieran ser transferidos a ICE. Eso a menudo los llevó a ser trasladados a un centro de detención donde esperaban los procedimientos de deportación.

En el segundo mes en el cargo del alguacil Penzone, anunció que bajo amenaza de litigio y después de consultar con la Oficina del Fiscal del Condado Maricopa, sus oficiales ya no ofrecerían detenciones de cortesía para ICE. Si la migración no estaba allí para recoger a una persona después de que un juez ordenara su liberación, estos quedarían libres.

"Por lo tanto, ICE tendrá que adoptar una posición más agresiva sobre cómo actuarán con aquellos que violen la ley federal, mientras continuamos haciendo cumplir la ley estatal", dijo Penzone en una conferencia de prensa de 2017.

Penzone también prohibió las transferencias de ICE desde el interior de sus cárceles.

Pero se produjo una reacción violenta cuando, aproximadamente una semana después, Penzone liberó al menos a 33 personas, mismas que bajo Arpaio habrían sido retenidas por los oficiales de migración.

ICE abogó por el acceso a las cárceles para evitar el riesgo de que las personas huyeran.

Penzone dio marcha atrás y nuevamente permitió que sus agentes, transfirieran a las personas sospechosas de estar en el país ilegalmente a los funcionarios federales de inmigración.

Máxima había escuchado a Penzone prometer que sería mejor que Arpaio. Pero para ella, todo era más de lo mismo.

Continuó ayudando a organizar protestas afuera de las cárceles de Penzone, pero hubo una oposición silenciosa a su activismo dentro del Partido Demócrata: "Respalden al nuevo alguacil u obtendrá otro Arpaio", les decían.

Todos dicen que Arpaio fue peor. Máxima cuestiona la diferencia, cuando todavía tienes que explicar a un niño que sus padres fueron detenidos por agentes del alguacil, trasladados a un centro de detención y deportados.

Una distinción sin diferencia

En los últimos tres años fiscales, la Cárcel de la Cuarta Avenida del Condado Maricopa ocupó el segundo lugar a nivel nacional por las detenciones o retenciones de ICE que solicitaron la transferencia de la custodia a la detención de inmigrantes, con un total de 9,448, según los datos analizados por el estudio Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. En 2016, cuando Arpaio todavía estaba en el cargo, ocupó el quinto lugar en detenciones y desde el año fiscal 2014 al 2106 las detenciones totalizaron 8,343.

Cuando se le preguntó sobre las críticas al permitir que ICE entrara en sus cárceles, Penzone aseguró en un comunicado a The Republic y lavozarizona.com, que su asociación con ICE no era obligatoria pero se garantizaba la cooperación: “Mi posición con respecto a las consecuencias de violar la ley no es subjetiva, ni está influenciada por la política. Continuaré con mi compromiso de aplicar la ley de manera consistente y constitucional, mientras apoyo a otras agencias de la aplicación de la ley estatal y federal. Respaldo la reforma migratoria y el DACA, y espero una legislación reflexiva en la búsqueda de un camino hacia la ciudadanía".

Cuando Penzone anunció cambios en la sociedad de Arpaio con ICE, dijo que "está pendiente un acuerdo formal por escrito". En los tres años transcurridos desde entonces, los defensores de los inmigrantes han pedido repetidamente a Penzone que publique el acuerdo.

Norma Gutiérrez-Deorta, portavoz de la Oficina del Alguacil, dijo a The Republic y lavozarizona.com que "no hay un acuerdo formal por escrito" con ICE, ni la ley obliga a "Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO por sus siglas en inglés) a tener un acuerdo con ICE".

Más bien, Penzone "le brinda a ICE un espacio seguro para hacer su trabajo, tal como lo hace con otros socios policiales".

La portavoz de Penzone aseguró: "Los agentes del Servicio de Control de Aduanas de Inmigración (ICE por sus siglas en inglés) entrevistan a todos los detenidos en la admisión hacia el sistema de la cárcel de MCSO, en el momento del registro".

Cuando la corte notifica a la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa que procese la liberación de un recluso, se notifica también a los agentes federales de inmigración que se liberará a un detenido señalado por ICE. Eso generalmente ocurre alrededor de 5 a 7 horas antes de completar su expulsión, según una declaración de Penzone del 2017. MCSO nuevamente notifica a ICE 15 minutos antes de la liberación de la persona.

"ICE tiene la oportunidad de tomar la custodia de las personas que considere apropiadas en las instalaciones de la cárcel, después de que el recluso sea liberado de la custodia de MCSO ... Si ICE no toma la custodia de ellos, son libres de irse", señaló la portavoz. "No aceptamos ni facilitamos las solicitudes de detención administrativa de ICE, también conocidas como 'retenciones de cortesía'".

Lena Graber, experta en el papel de la policía local en la aplicación de la ley de inmigración del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, dijo que Paul Penzone trabaja más de cerca con ICE que la mayoría de las agencias que ha estudiado.

Muchos alguaciles “podrían dejar entrar a los oficiales si ICE llega y pide entrevistar a las personas, pero no darían aviso de las fechas de salida, no harían llamadas de cortesía para casos como 'Venga a recoger a este', especialmente no se hacen dos llamadas de cortesía por persona”, expuso. "No solo están permitiendo que ICE tenga acceso; realmente lo están facilitando".

Dijo que el registro de un detenido es un proceso complicado, por lo que es poco común que las agencias de policía permitan que los agentes federales examinen a todos los arrestados.

“Entrevistar a todos en la detención... eso es trabajar muy de cerca con ICE”, dijo. “Eso es ver la misión como departamento igualado a la de ICE. Definitivamente va más allá ".

Muchas agencias policiales han sacado a ICE de las cárceles, comentó Graber, por lo que es falso que Penzone argumente que sería injusto no permitir que ICE entre en sus cárceles.

Señaló al Condado de Santa Clara, California, que en 2011 limitó su cooperación con ICE. "Migración no puede ingresar al edificio para transferencias y no puede entrevistar a nadie" sin una orden de arresto válida o una orden similar firmada por un oficial judicial, afirmó.

Penzone le está dando a ICE una cortesía que podría terminar mañana si quisiera, aseguró Melissa Keaney, abogada principal del International Refugee Assistance Project, que se especializa en el abuso de inmigrantes y refugiados por parte de las fuerzas del orden.

“No es absolutamente cierto que las agencias locales estén obligadas a hacer algo con respecto a ICE”, dijo. "No tienen que proporcionar una oficina especial para ICE".

"Espero poder respirar"

Máxima había estado en la protesta realizada en Phoenix por el caso de George Floyd por muchas horas, tantas que el sábado se había convertido en domingo.

Hizo un último viaje rápido con un compañero observador legal, buscando asegurarse de que los manifestantes estuvieran a salvo y ella pudiera ir a casa, dormir hasta tarde y amanecer leyendo los mensajes por su cumpleaños.

Pero se estacionaron y vieron a los oficiales acorralando a los manifestantes, y haciendo arrestos. La policía esposó a Máxima y la trasladó con un grupo de mujeres jóvenes a un vagón policial. Una de las mujeres estaba embarazada.

Se quedaron en cuclillas en el vagón, sedientos y sudando durante unos 30 minutos, recuerda ella. No había aire acondicionado.

“Estaba pensando, 'Espero poder respirar'”, recordó.

Finalmente, el motor del vehículo se puso en marcha.

La policía los llevó a un recinto policial de Phoenix. En una sala de reuniones abarrotada, las mujeres compararon notas. Todos dijeron que no habían estado haciendo nada malo, simplemente abandonaban ya la protesta.

Máxima pensó en el nuevo coronavirus que la había mantenido en casa durante semanas.

“No hubo distanciamiento social en ese lugar”, aseguró la activista. “Tenían acceso a un baño, pero el baño no tenía jabón. "

Estuvieron en la comisaría durante unas 10 horas, mientras la policía procesaba los arrestos de más de 100 manifestantes. Luego la subieron con otro grupo en otro vehículo de la policía y los trasladaron a la cárcel de la Cuarta Avenida.

Cuando la policía la formó en un gran pasillo, observó fijamente una cabina larga donde los oficiales de ICE trabajaban junto a los oficiales de la Cárcel del Condado.

"Estaba pensando, '¿Por qué comenzaron estos arrestos, en primer lugar, cuando la gente ya se estaba yendo? Esto no debería haber sucedido y ahora estoy en la Cuarta Avenida y ante ICE '", analizó.

Un oficial de ICE dijo su nombre. Le pidió su número de seguro social.

“Me buscó en la computadora y me dijo: 'Tienes DACA, ¿verdad?' Hizo este comentario, 'Oh, ustedes, la gente de DACA, siempre salen pensando que pueden protestar y que pueden hacer todas estas cosas' ”, aseguró.

Un oficial de ICE la reprendió por no solicitar la ciudadanía. “Dije: 'No creo que sea así como funciona'”, le confirmó Guerrero.

“Él dijo: '¿Estudias leyes de inmigración? ¿Cómo lo sabes? '”Le dijeron que se sentara.

"Me sentí aliviada", comentó. "No me dijeron nada sobre estar en espera o control de ICE".

Estaba esperando que la cambiaran a una celda, cuando ICE la llamó nuevamente.

“Yo estaba como, 'No...tan cerca que estuve de alejarme de ellos'”, aseguró.

"El oficial dijo: 'Me acabo de enterar de que en realidad vas a estar bajo custodia, eso significa que después de que salgas de la cárcel de la Cuarta Avenida, ICE estará allí para recogerte".

Pensó que sería deportada y en todo lo que perdería. Su familia, sus amigos, y un negocio que construyó con otro joven Dreamer.

"Tenía miedo", recuerda.

Cuando los agentes finalmente la trasladaron a una celda, Máxima permaneció en silencio, sus pensamientos se fueron ordenando y se concentraron en Penzone.

“No debería estar frente ICE, preocupándome por ser deportada. Y yo no hubiera estado ahí con ICE si Penzone me hubiera escuchado”, recapituló.

En aquellos días, Máxima pudo hacer su primera llamada telefónica alrededor de las 3 de la tarde del domingo. Llamó a la organización Puente.

Sabían que la habían arrestado y ya tenían un abogado trabajando en su caso. Habían organizado una campaña en las redes sociales pidiendo a los líderes políticos y comunitarios que inundaran con reclamos a Penzone, a la jefa de la Policía de Phoenix, Jeri Williams y a la alcaldesa Kate Gallego, pidiendo la liberación de Máxima.

"Esa fue la primera vez que lloré", asegura. "Realmente me sentía impotente ... Confíaba en que todos hicieran lo que normalmente hago por los demás, todo lo que sea necesario que suceda afuera, para que pudieran sacarme".

Pasaron más horas, hasta que los agentes llamaron a Máxima a las 8 de la noche, tendría una comparecencia inicial ante un juez. Entró en una sala del tribunal con varias de las jóvenes que habían estado con ella en la celda.

Fue la primera vez que habló con su abogado. El abogado de inmigrantes y derechos civiles Ray Ybarra Maldonado, le dijo a Máxima que todos estaban luchando por ella. Pero las cosas estaban mal, dijo. Recomendaban acusarla a ella y a decenas de otras personas arrestadas en la protesta de un delito grave de clase 5 por los disturbios.

"Delito." Máxima luchó por escuchar algo más allá de eso. Un delito mayor no significaba nada para la protección que le daba DACA. Podrían enviarla a un centro de detención y deportarla.

“Podrían quitarme todo”, pensó.

Su abogado le dijo al juez sobre su retención de ICE. Escuchó un grito ahogado entre las mujeres sentadas detrás de ella, quienes habían mirado a Máxima en busca de ayuda sobre a quién llamar y cómo ejercer sus derechos.

No sabían que Máxima no era ciudadana. La acompañaron de regreso a la celda de la cárcel, donde las mujeres le dijeron que lamentaban que ellas se fueran a casa y ella no.

Al principio, Máxima no entendía por qué todos los que habían llegado con ella estaban siendo liberados y ella todavía estaba encerrada. Incluso, las personas que llegaron horas después de ella fueron liberadas.

La activista sospechaba que los agentes de Penzone la habían puesto en una espera de cortesía, manteniéndola más allá de su liberación ordenada por la corte, para que quedara a disposición de ICE, igual que los agentes de Arpaio lo hacían en el pasado.

Máxima dice que los agentes finalmente la llamaron por su nombre alrededor de las dos de la mañana. Un oficial de ICE le puso grilletes en las muñecas y los tobillos. La trasladaron a una camioneta con dos jóvenes que MCSO también estaba transfiriendo a ICE.

Cuando la joven fue trasladada, fue junto con otras dos personas no ciudadanas que habían sido arrestadas en las protestas. No fue una coincidencia, pensó. MCSO los había retenido a todos para que ICE pudiera recogerlos convenientemente, exactamente al mismo tiempo.

Gutiérrez-Deorta, la portavoz de MCSO, comentó: "Hay una gran cantidad de factores que pueden contribuir a que los presos sean liberados en diferentes momentos. Las liberaciones se procesan rápidamente en el orden en que se reciben de los tribunales".

'Nunca lo iba a ver convertirse en adulto'

En la oficina de campo de ICE, en el centro de Phoenix, Máxima trató de llamar a su abogado.

Su esposa cogió el teléfono. Ella le aseguró que una multitud protestaba frente a la oficina de ICE y que decenas de líderes comunitarios habían enviado cartas pidiendo su liberación.

Pero su abogado, Ybarra Maldonado, advirtió a Máxima que ICE planeaba pronto trasladarla a un centro de detención para esperar las audiencias de deportación. Él no se rendiría y no quería que ella lo hiciera, pero la activista necesitaba saber qué pasaría a continuación.

Un oficial de ICE le dijo a Máxima que la enviarían al Centro de Detención de Eloy, Arizona. Otro oficial comentó que Máxima había sido arrestada con manifestantes "que estaban empezando algo".

Cuando se le preguntó sobre los comentarios que Máxima aseguró que los oficiales de ICE le dijeron, una portavoz de la agencia proporcionó información para presentar quejas y dijo: "Como servidores públicos que trabajamos para una agencia de la aplicación de la ley, los empleados de ICE estamos sujetos al más alto nivel de conducta ética. Las acusaciones de mala conducta se tratan con la mayor seriedad y se investigan a fondo. Cuando se corroboran, se toman las medidas adecuadas".

Semanas antes, Máxima había ayudado a organizar una protesta masiva frente a las instalaciones de Eloy, una de las cárceles para inmigrantes indocumentados más grandes del país. Los manifestantes, que se distanciaban socialmente en sus automoviles, pidieron a ICE que liberara a los migrantes antes de que contrajeran el COVID-19.

A la joven le preocupaba convertirse en otro migrante olvidado en Eloy, contagiada con el virus.

Ella pidió usar el teléfono y llamó a su mamá.

"Eres fuerte, sabes qué hacer ... y todos estamos aquí para ti", recuerda que le dijo su madre.

Tumbada en un banco de cemento en una celda de detención, Máxima pensó a quién dejaría atrás. "Pensé en mi sobrino y en cómo nunca lo vería convertirse en un adulto", recuerda.

La deportarían, la trasladarían al otro lado del muro, al otro lado de la frontera, a un país que no recordaba, excepto por el sonido de las rocas y la grava bajo sus pies, cuando tenía apenas 5 años.

Lloró pensando que su sobrino la olvidaría. ¿Lo sostendría también a través de una valla fronteriza?

Máxima no puede recordar cuánto tiempo pasó antes de que un oficial de ICE la llamara por su nombre.

"Él le dijo: 'Te van a liberar", recuerda Guerrero.

Le pusieron un grillete electrónico en el tobillo. Y mientras caminaba afuera, Máxima pudo escuchar cánticos.

Dobló una esquina. Podía ver a su mejor amiga y a su mamá. Alguien la rodeó con sus brazos. La vitorearon y le pidieron que dijera algo.

“Solo dije, 'Gracias'”, recuerda.

La manifestación llegó demasiado tarde para un joven, un no ciudadano arrestado en la protesta que había sido trasladado a un centro de detención. La madre y la novia de otro hombre, estaban allí para suplicar su liberación.

Máxima se fue a casa, se bañó, durmió. Se había olvidado de su cumpleaños.

“Necesitaba estar sola”, asegura. Ese mismo día, Máxima comenzó a hacer llamadas, organizándose para detener su propia deportación.

Estamos empezando a elegir a nuestra propia gente'

El abogado de la activista, Ray Ybarra Maldonado, aseguró que el juez reprendió a la policía de Phoenix, diciendo que los oficiales no tenían una causa probable para la mayoría de los arrestos por delitos graves que hicieron la noche de la protesta.

El arresto de Máxima es un excelente ejemplo de por qué los funcionarios de inmigración no deberían estar dentro de las cárceles locales, transfiriéndolos a centros de detención antes de que hayan tenido un juicio o un debido proceso, expuso Ybarra Maldonado.

“Tenemos una joven increíble que ha logrado mucho en su vida y que fue arrestada falsamente”, afirmó. “Si no fuera por una gran cantidad de apoyo de la comunidad ... estaría sentada en un centro de detención lleno de COVID-19.

"Casos como este, ocurren todos los días en jurisdicciones donde ICE está en cárceles locales, simplemente no se oye hablar de ellos".

El número total de personas con casos confirmados de COVID-19 es de 689 al 1 de septiembre, en los cuatro principales centros de detención de inmigrantes de Arizona, según datos de ICE. Es posible que algunos detenidos ya no estén bajo la custodia de ICE o que desde entonces, hayan dado negativo en la prueba del virus.

Es hora de que Penzone se apropie de sus políticas y de su impacto en personas como ella, pide Máxima.

"Él podría haber detenido esto", asegura. "Dice que apoya a los latinos y apoya a los inmigrantes, pero está mintiendo".

Días antes de la audiencia penal de Máxima el pasado junio, su abogado se enteró de que el fiscal del condado no la procesaría y el caso fue remitido a los fiscales de Phoenix. Pero debido a su arresto y a que los oficiales de ICE la habían retenido por causas de inmigración, aún enfrentaba la deportación.

Los políticos estatales y locales escribieron cartas y abogaron por la "Dreamer" que había hecho todo bien. A Máxima le enfermaba pensar que otros migrantes no recibirían el mismo apoyo.

El abogado de la joven, dijo que la policía de Phoenix recomendó erróneamente cargos por disturbios como delitos graves de Clase 5 para ella y otras personas no ciudadanas arrestados en la protesta, cuando deberían haber sido acusados únicamente de un delito menor de Clase 1, por reunión ilegal. Máxima acudió a los tribunales del condado y de la ciudad, buscando obtener el papeleo que demostrara a ICE que no había cargos penales en su contra.

A fines de junio, Ybarra Maldonado llamó para decirle a los funcionarios migratorios que había terminado su caso. Pero ella aún tenía que regresar a la oficina de campo de ICE.

Afuera, Máxima respiró hondo, recordando estar a un paso de la detención y un paso más cerca de la deportación. En el interior, un oficial de ICE le entregó su licencia de conducir, diciendo que se la habían quedado con ella por accidente. Les entregó su papeleo. Le dijeron que se sentara y le cortaron el grillete que llevaba en el tobillo.

La joven estaba libre, por ahora.

Ybarra Maldonado aseguró que mientras manejaba el caso de Máxima, había recibido un correo electrónico de la campaña de reelección de Penzone.

“Recuerdo la celebración de la derrota de Arpaio”, dijo. “Aquí estamos años después, pero todavía tenemos a funcionarios de ICE en la cárcel del condado. Definitivamente sentimos desconfianza con Penzone, y con el Partido Demócrata ".

"Al menos con Arpaio, sabíamos dónde estábamos y entendíamos que teníamos buenas posibilidades de vencerlo en la corte. Demandamos a Arpaio y demandaremos a Penzone si sigue enfocado en hacer daño a nuestra comunidad", afirmó.

En las elecciones generales del próximo noviembre, Penzone se enfrenta al ex subjefe del alguacil de Arpaio, Jerry Sheridan.

“Él va a querer los votos demócratas y latinos”, afirma Máxima. “Han pasado cuatro años ... y no ha sido lo suficientemente audaz para sacar a ICE de la cárcel de la Cuarta Avenida. En este punto, no es suficiente ser el otro candidato, o ser demócrata. Estamos empezando a elegir a nuestra propia gente".

Máxima sabe que todavía hay quien piensa que cualquiera es mejor que Arpaio. Está harta de darlo por sentado.

Sabe que no pasará mucho tiempo antes de que esté ayudando a organizar protestas afuera de la cárcel de Penzone, por otra madre o el padre detenidos por agentes de ICE dentro de esas instalaciones.

Después de su liberación Máxima visitó a su sobrino. No a través de un muro fronterizo, no después de su deportación, no metiendo sus manos a través de una valla que separa ciudades hermanas.

La joven activista lo envolvió en sus brazos y lo abrazó fuerte.

Traducción: Alfredo García